Современные инструменты огородника, которые облегчат труд на даче

Лопата — незаменимый садовый инвентарь для заботы об огородных и садовых культурах и растениях. Но современный рынок садовых инструментов уже не ограничивается лишь вилами, граблями и лопатами да тяпками.







Существуют и более интересные и даже намного более удобные приспособления, способные заменить лопату.

1. Разрыхлитель

2. Современная лопата

3. Лопата-вилы

4. Копатель

5. Вилы

6. Плоскорез

7. Культиватор

Механические инструменты способны максимально облегчить работу с грядками и клумбами.Современные лопаты способны заменить много инструментов одновременноОтличный инструментЭто интересное приспособление представляет из себя двух черенковых вил и разрыхлителя, к которому прилагается упор для ног, чтобы было удобнее надавливать. У такого чудо-разрыхлителя два имеющихся черенка составляют одну конструкцию, которая позволяет регулировать их под рост человека. Благодаря им, приспособление необходимо просто погрузить в землю и втянуть. При этом мышцы спины, которые у некоторых людей достаточно слабые, если они не занимаются спортом, не будут перенапрягаться. А почву, вытянутую с помощью черенков, не нужно будет сбрасывать отдельно. Также ширина полосы, что способен выкопать разрыхлитель, будет в два раза больше лопатной. Также благодаря этому можно одновременно выполнять две разнообразных работы — перекопку земли и её же рыхление.Замена привычнымПривычные лопаты уходят в прошлое, на их место приходит нечто совсем иное, но по функциональности напоминающее привычный инструмент. Такие лопаты на предыдущий агрегат не похожи, они имеют отдельные детали — черенки, обычно из металла, закруглённые, а также иную ширину захвата земли, до сорока сантиметров.При этом глубина, на которую они могут погружаться в землю, — тридцать сантиметров. Это своеобразные двойные вилы, они будут двигаться одни через другие, разрыхлять почву, при этом не имея полного оборота пласта. Крайне удобный и полезный в дачном хозяйстве инструмент, действительно может заменить сразу несколько привычных.ЛегкокопТакие варианты рассчитаны на более лёгкие и рассыпчатые почвы. Рабочая часть состоит из широких вил, ширина, полосы от которых будет до шестидесяти сантиметров. Крепятся они на черенок, в который можно упереться на штыке во время работы двумя руками, для этого на нём предназначены дополнительные поперечные перекладины. Эти вилы будут двигаться друг на друга во время нажатия ногой на нижнюю перекладину, благодаря чему комки земли легко разобьются, без особой силы. Однако у инструмента есть и некоторые недостатки, самый главный — его вес. Он тяжелее похожих аналогов. Однако при этом само приспособление не нуждается в том, чтобы его поднимали после того, как оно окажется вкопанным в землю, а просто перетянуть на следующий участок, который необходимо вскопать. И после этого снова нажать на перекладину ногой, вот и всё, ком земли тягать не придётся. Также из плюсов можно выделить универсальность такой современной лопаты, с её помощью можно будет не только вскапывать землю, но и по осени убирать урожай, например, корнеплодов.Поможет облегчить работуЕсть вариант лопаты-копателя с очень необычным устройством, что отличается ото всех других вариантов в подобном сегменте. Это устройство идеально подходят для женщин, поскольку довольно легкое не только по весу, но и по принципу использования, чтобы не нужно было тянуть на себе неподъёмный инструмент. Инструмент к тому же можно разобрать, но и собрать обратно труда не составит. Копательная часть выполнена из металла, наверху основы располагается специальная ручка, с помощью которой удобно будет вращать инструмент. А в нижней части штыри всё также из металла, на концах которых острые загнутые зубцы. Копатель необходимо установить вертикально ад грядкой и тем местом, где необходимо вскопать землю и сделать при помощи ручки оборот, при этом нажимая на неё, чтобы зубцы вошли в землю. Нагрузки на спину при этом не будет никакой, а задействовать придётся только руки. Отлично подходит и для рыхления грядок, вокруг деревьев и кустов, выкапывать сорняки с клумб и около дорожек, а также между грядками. Такие сорняки как вьюнок, например, также можно легко удалить при помощи этого инструмента, выкапывать углубления для высадки рассады, и легко пересаживать клубнику не повреждая и не травмируя корни.Чудо-вилыПоворотные вилы имеют лёгкий к пониманию принцип работы. Их черенок может быть как разборным, так и литым, что очень удобно для разного роста. Сама ручка как раз и поворачивается, позволяя вилам, что прикреплены к стержню из металла, рыхлить землю. Ручку просто необходимо повернуть в нужную сторону и вилы начнут работать. При этом нагибаться или приседать на корточки нет необходимости, это очень удобно. Также благодаря инновационному устройству можно намного эффективнее прорыхлить большее количество земли, в три, а то и четыре раза. Для небольших участков такой сборный инструмент невероятная находка, да и собрать её самому просто и быстро. Конечно, поле им не прорыхлить, но несколько грядок вполне.Без него не обойтисьЭтот инструмент прекрасно подходит для прополки грядок и клумб от сорняков. Также им можно и рыхлить землю в саду, в разнообразных вариантах подхода. Благодаря ему можно подготовить почву к высадке рассады и семян весной, удалять сами сорняки, делать борозды и гряды перед посадкой, прореживать культуры уже после того, как они взойдут, проводить окучивание растений. К тому же плоскорез подходит для очистки стволов деревьев, таких как яблони, сливы и груши перед побелкой. Такое приспособление имеет плоскую палку и прикреплённую к ней металлическую пластину, имеющую неправильную форму. В некоторых углах эта пластину специальна заточена, для более чёткого выполнения работ в земле. А болты, которыми она закреплена, можно регулировать. Маленький вариант инструмента нужен для более детальных работ с цветами, большой же подходит для деревьев и обработки почвы. Структура земли при работе с ним сохраняется естественной, что положительно сказывается на фауне и флоре, это тоже немаловажный аспект для хорошего урожая.КультиваторРучной культиватор имеет вал, на котором установлены диски с зубцами, иногда разнообразной формы. Это могут игольчатые диски, в виде звёздочек или сошники Чем больше дисков на вале, тем соответственно и больше ширина борозды. Самая удобная из ручек для такого инструмента — плоская, выполненная из дерева, с ней удобнее всего работать. Она также регулируется под рост садовода, исключая необходимость наклона. Для маленького участка такой инструмент может выполнять самые разные виды работ: удалять сорняки, распределять удобрения, делать лунки для семян. Он практически вечный, не нуждается в ремонте, потому что сломаться там ничего не может. Он лёгок в эксплуатации и с ним справится как пенсионер, так и подросток. Прекрасно подходит для обработки земли в теплице и на альпийских горках. Но он предназначен только для лёгких почв, в глинистых он не сможет пробить образовавшуюся корку и забуксует своими лезвиями при прополке. Также невозможно регулировать глубину погружения лезвий в землю, что может привести к повреждению корней растений, работать нужно осторожно. Но если есть такой инструмент, то он способен заменить все остальные на маленьком участке земли.