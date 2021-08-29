Чего только не придумают находчивые хозяйки, чтобы подготовиться к зиме. С домашней консервацией мы давно разобрались: закатываем в банки всё что душе угодно. А как насчет заморозки?

Можно ли замораживать огурцы, к примеру? Я, если честно, о таком раньше не слышала. Но убедилась, что опытные женщины умеют всё и даже больше. Как именно и зачем замораживать огурцы, читай далее в статье.







МОЖНО ЛИ ЗАМОРАЖИВАТЬ ОГУРЦЫ

Как можно замораживать огурцы

Итак, первым делом давай разберемся, зачем вообще замораживать огурцы. Ведь их можно купить в любое время года, не так ли? Ответ прост: вкус тепличных огурцов очень отличается от летних сортов. Если ты хочешь баловать свое семейство сочными зеленушками, заморозка — твой вариант. Более того, замораживая огурцы, ты сохранишь не только их вкус, но также аромат.К слову, даже если покупать свежие тепличные огурцы зимой, придется изрядно потратиться. С каждым годом цены растут, только вот качество продуктов не улучшается. Так зачем переплачивать, если можно заготовить овощи в летний период, когда они стоят копейки?Бывает, что хозяйки выращивают свои домашние огурчики. Щедрый урожай позволяет сделать много закруток, но даже они порой надоедают. Если заморозить партию огурцов, зимой из них можно будет приготовить малосольные.Отличный вариант, чтобы удивить гостей свежей закуской в новогоднюю ночь, например.Огурцы можно замораживать разными способами. Например, если ты любишь украшать бутерброды свежими овощными дольками, заранее делай заготовки и замораживай огурцы в отдельных пакетах з застежкой. Чтобы разморозить огуречные кругляшки, аккуратно достань их из пакета и помести в сито или дуршлаг.Точно такими же дольками можно протирать лицо после домашних спа-процедур. Кстати, для этой цели используют также огуречные ледяные кубики. Чтобы их сделать, тебе нужно натереть огурцы на мелкой терке, заполнить массой формочку для льда и отправить ее в морозильную камеру. Замороженные кубики можно хранить прямо в форме, но лучше переложить их в пакет или контейнер. Огурцы, замороженные в таком виде, подойдут для приготовления окрошки или освежающего лимонада.Перед любой заморозкой огурцы нужно хорошенько вымыть и просушить. Они должны быть твердыми и плотными, мягкие овощи для заморозки не годятся. Заранее определись, для каких целей ты хочешь замораживать огурцы. От этого зависит способ заморозки.Например, если ты любишь делать свежие летние салаты, просто нарежь овощ кубиком. В специальных пакетах для заморозки нарезанные огурцы сохранят все свои свойства. Лучше всего убрать из пакетов весь лишний воздух, чтобы создать эффект вакуума. Тогда огурцы заморозятся равномерно.Кроме того, огурцы можно замораживать бруcочками. Для начала порежь овощ на небольшие кусочки, а затем выложи их на доску, чтобы они не прислонялись друг к дружке. Прямо на доске отправь огурцы в морозилку, а когда они заморозятся, можно переложить их в контейнер или пакет.От редакцииКстати, из замороженных огурчиков можно приготовить не только салаты или окрошку. Предлагаем разнообразить привычный рацион и приготовить оригинальный соус из огурчиков. Он дополнит любое блюдо и точно украсит твой праздничный стол.AdsУверена, что наши хозяюшки-читательницы разделятся на 2 лагеря. Одни скажут, что замораживать огурцы — это глупо, а другие подтвердят, что такой способ заготовок имеет право на существование.