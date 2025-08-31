Почему в старину молодые и здоровые джентльмены ходили с тростью

Когда произносится слова «джентльмен», у большинства людей возникает приблизительно следующий ассоциативный ряд: дорогой костюм или смокинг, шляпа-цилиндр и, конечно же, трость. Приходилось ли когда-нибудь задумываться над тем, зачем в предыдущие века вполне себе молодые и здоровые мужики ходили с «палочкой»?
До трости люди додумались на заре истории. |Фото: Twitter.
Мало кто сразу задумывается над тем, что изящная джентельменская трость – это не только ортопедический инструмент, но и, по сути, скипетр. Безусловно, использовать шесты и палки в качестве ортопедического инструмента в медицинских целях люди додумались еще в глубокой древности. Однако, не сильно позже наши далеки предки принялись использовать шест в качестве одного из символов власти. Собственно скипетры как таковые использовались правителями в церемониях и ритуалах уже в Древнем Египте. С тех самых пор скипетры путешествуют сквозь века и культуры.
Скипетр - трость. |Фото: nl.fanpop.com.
На протяжении всей истории трость выполняла именно эти две функции: медицинскую и символическую. В эпоху Нового времени трости в значении символов власти стали носить различные группы служилых людей и представителей аристократии. Зачастую, такие трости указывали на высокий или особый статус их владельца. Например, в молодом русском государстве трости должны были носить начальники стрельцов. В период российской империи трости полагались высоким армейским чинам. Аналогичным образом дела обстояли и в других странах Европы.
Трость стала символом служилых людей. |Фото: syktnet.ru.
Однако, с годами трость все больше превращалась из предмета статуса в модный аксессуар. Постепенно ношение тростей разрешили абсолютно всем знатным людям. При этом во многих государствах создавались правила и этикет ношения такого рода украшений. Например, в Великобритании нельзя было приходить с тростью к королевскому двору, так как трость все еще позиционировалась в качестве скипетра – одного из символов власти. Прийти с ней ко двору – дурной тон, намек на посягательство на монаршую корону. Впрочем, были и куда более безобидные правила. Например, тростью запрещалось размахивать.
Постепенно трость стала модным аксессуаром. ¦Фото: Twitter.
Когда же тросточки хлынули в «дворянские массы», предприимчивые хозяева стали использовать их в качестве пеналов для переноски различных вещей. В том числе трости-пеналы принялись переделывать в оружие с потайным клинком, средство самообороны. Однако, Новое время было эпохой становления буржуазных отношений. Феодальные общества разрушались, и в мире все больше решали те, у кого есть деньги, а не родовая честь. Поэтому к XIX веку скипетры стали носить и не знатные, но богатые люди.
С годами трость утратила свою аристократичность. ¦Фото: gkgazeta.ru.
Как итог, этикет и нравы становились все более вольными. Простой люд, который всегда хотел жить хорошо, нередко подражал богатым и успешным. А потому к концу XIX столетия трость в Европе хлынула в народные массы. В результате, по мере отмирания окончательного отмирания феодального общества и использования трости городской беднотой, все меньше богатых людей видело в посохе аксессуар, а не ортопедический инструмент. Последний гвоздь в отмену моды на трости вбила неожиданно пришедшая после Первой мировой войны мода на портфели.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии