Как спасти старые пожелтевшие подушки

Bот это да! Жёлтые разводы и несвежий запах ещё не повод относить подушки на помойку.
Однажды, снимая постельное белье, вы можете обнаружить, что подушки покрылись неприглядными желтыми разводами. Не пугайтесь, с вами всё в порядке, и это всего лишь норма. Да, со временем подушки желтеют, т.к. впитывают испарения, пот и сальные выделения кожи.
Что же мы можем сделать? Вместо того, чтобы брезгливо натягивать новую наволочку, постирать подушки. Это можно и нужно делать время от времени.
Как отбелить старые пожелтевшие подушки?Нам понадобиться:
1 стакан стирального порошка
1 стакан порошкообразного моющего средства для посудомоечных машин
1 стакан отбеливателя
1 пузырек борной кислоты
Прежде, чем начать что-то делать, проверьте этикетку на изделии. Убедитесь, что вашу подушку можно стирать. Большинство пуховых и синтетических подушек не боятся стирки.
№1 Замочите подушку в горячей водеЧтобы очищающие средства лучше подействовали, подушку нужно предварительно замочить. Владельцам машин с вертикальной загрузкой можно замочить подушку прямо в стиральной машине. Всем остальным придется взять большой таз, детскую ванночку или замочить подушку в ванне.
Возьмите самую большую кастрюлю с водой и доведите ее до кипения на плите. Размешайте в кипящей воде стиральный порошок, моющее средство для посудомоечных машин и борную кислоту до их полного растворения. Если не хотите мешать порошки в кастрюле, перелейте кипяток в эмалированное ведро и помешайте в нём.
Когда порошок и средство для посудомойки растворятся в воде, перелейте воду в таз или ванну, погрузите в неё подушку и оставьте примерно на 30 минут. По прошествии 15 минут подушку можно поболтать в воде, чтобы средство равномерно распределилось по всей поверхности.
№ 2 Постирайте в машинеПосле замачивания проведите полный цикл стирки в стиральной машине. Если есть программа дополнительного полоскания, используйте также и её.
№ 3 ВысушитеНаконец, осталось только высушить подушку. Если она пуховая, самое время воспользоваться сушкой в стиральной машине. Синтетические подушки тоже можно сушить в барабане на минимальной температуре. Добавьте пару теннисных мячиков или шерстяных шариков в сушилку, чтобы они создавали в барабане баланс и взбивали подушки по мере высыхания.
Всем, у кого сушки нет, можно просто положить выстиранную подушку на решетку для сушки белья и, по мере высыхания, периодически взбивать ее руками, разправляя комки перьев или наполнитель.
