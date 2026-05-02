Как спасти старые пожелтевшие подушки

Однажды, снимая постельное белье, вы можете обнаружить, что подушки покрылись неприглядными желтыми разводами. Не пугайтесь, с вами всё в порядке, и это всего лишь норма. Да, со временем подушки желтеют, т.к. впитывают испарения, пот и сальные выделения кожи.

Но это не меняет того факта, что пожелтевшие и сальные подушки выглядят неприятно.
Что же мы можем сделать? Вместо того, чтобы брезгливо натягивать новую наволочку, постирать подушки. Это можно и нужно делать время от времени.

Как отбелить старые пожелтевшие подушки?

Нам понадобиться:

1 стакан стирального порошка

1 стакан порошкообразного моющего средства для посудомоечных машин

1 стакан отбеливателя

1 пузырек борной кислоты

Прежде, чем начать что-то делать, проверьте этикетку на изделии. Убедитесь, что вашу подушку можно стирать. Большинство пуховых и синтетических подушек не боятся стирки.

№1 Замочите подушку в горячей воде

Чтобы очищающие средства лучше подействовали, подушку нужно предварительно замочить. Владельцам машин с вертикальной загрузкой можно замочить подушку прямо в стиральной машине. Всем остальным придется взять большой таз, детскую ванночку или замочить подушку в ванне.

Возьмите самую большую кастрюлю с водой и доведите ее до кипения на плите. Размешайте в кипящей воде стиральный порошок, моющее средство для посудомоечных машин и борную кислоту до их полного растворения. Если не хотите мешать порошки в кастрюле, перелейте кипяток в эмалированное ведро и помешайте в нём.


Когда порошок и средство для посудомойки растворятся в воде, перелейте воду в таз или ванну, погрузите в неё подушку и оставьте примерно на 30 минут. По прошествии 15 минут подушку можно поболтать в воде, чтобы средство равномерно распределилось по всей поверхности.

№ 2 Постирайте в машине

После замачивания проведите полный цикл стирки в стиральной машине. Если есть программа дополнительного полоскания, используйте также и её.

№ 3 Высушите

Наконец, осталось только высушить подушку. Если она пуховая, самое время воспользоваться сушкой в стиральной машине. Синтетические подушки тоже можно сушить в барабане на минимальной температуре. Добавьте пару теннисных мячиков или шерстяных шариков в сушилку, чтобы они создавали в барабане баланс и взбивали подушки по мере высыхания.

Всем, у кого сушки нет, можно просто положить выстиранную подушку на решетку для сушки белья и, по мере высыхания, периодически взбивать ее руками, разправляя комки перьев или наполнитель.

Можно ли стирать подушки с эффектом памяти?

Чаще всего можно, но, на всякий случай, проверьте ярлычок на подушке. Подушки с эффектом памяти высыхают дольше перьевых и синтетических, а если сушить их в сушилке, то рекомендуется устанавливать самую низкую температуру. Подушки также можно высушить на балконе, особенно, если на улице свежий ветерок.

Это точно, что пуховая подушка не испортится?

Никаких сомнений. Следуйте нашей инструкции выше, и всё получится. Единственная сложность может возникнуть с сушкой на воздухе. Придется часто разбивать комки, иначе перья сваляются, и появится неприятный запах. Владельцам отдельных сушек и стиральных машин с сушильной функцией не составит никакого труда выстирать подушки.
