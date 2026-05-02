Как спасти старые пожелтевшие подушки

Однажды, снимая постельное белье, вы можете обнаружить, что подушки покрылись неприглядными желтыми разводами. Не пугайтесь, с вами всё в порядке, и это всего лишь норма. Да, со временем подушки желтеют, т.к. впитывают испарения, пот и сальные выделения кожи.

Но это не меняет того факта, что пожелтевшие и сальные подушки выглядят неприятно.Что же мы можем сделать? Вместо того, чтобы брезгливо натягивать новую наволочку, постирать подушки. Это можно и нужно делать время от времени.1 стакан стирального порошка1 стакан порошкообразного моющего средства для посудомоечных машин1 стакан отбеливателя1 пузырек борной кислотыПрежде, чем начать что-то делать, проверьте этикетку на изделии. Убедитесь, что вашу подушку можно стирать. Большинство пуховых и синтетических подушек не боятся стирки.Чтобы очищающие средства лучше подействовали, подушку нужно предварительно замочить. Владельцам машин с вертикальной загрузкой можно замочить подушку прямо в стиральной машине. Всем остальным придется взять большой таз, детскую ванночку или замочить подушку в ванне.Возьмите самую большую кастрюлю с водой и доведите ее до кипения на плите. Размешайте в кипящей воде стиральный порошок, моющее средство для посудомоечных машин и борную кислоту до их полного растворения. Если не хотите мешать порошки в кастрюле, перелейте кипяток в эмалированное ведро и помешайте в нём.Когда порошок и средство для посудомойки растворятся в воде, перелейте воду в таз или ванну, погрузите в неё подушку и оставьте примерно на 30 минут. По прошествии 15 минут подушку можно поболтать в воде, чтобы средство равномерно распределилось по всей поверхности.После замачивания проведите полный цикл стирки в стиральной машине. Если есть программа дополнительного полоскания, используйте также и её.Наконец, осталось только высушить подушку. Если она пуховая, самое время воспользоваться сушкой в стиральной машине. Синтетические подушки тоже можно сушить в барабане на минимальной температуре. Добавьте пару теннисных мячиков или шерстяных шариков в сушилку, чтобы они создавали в барабане баланс и взбивали подушки по мере высыхания.Всем, у кого сушки нет, можно просто положить выстиранную подушку на решетку для сушки белья и, по мере высыхания, периодически взбивать ее руками, разправляя комки перьев или наполнитель.Чаще всего можно, но, на всякий случай, проверьте ярлычок на подушке. Подушки с эффектом памяти высыхают дольше перьевых и синтетических, а если сушить их в сушилке, то рекомендуется устанавливать самую низкую температуру. Подушки также можно высушить на балконе, особенно, если на улице свежий ветерок.Никаких сомнений. Следуйте нашей инструкции выше, и всё получится. Единственная сложность может возникнуть с сушкой на воздухе. Придется часто разбивать комки, иначе перья сваляются, и появится неприятный запах. Владельцам отдельных сушек и стиральных машин с сушильной функцией не составит никакого труда выстирать подушки.