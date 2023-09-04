3 безумных факта о боевых искусствах Востока, которые являются правдой

1. «Пьяный мастер»

Пьяный стиль совсем не то, что в фильме. |Фото: funart.pro.

Это просто набор техник. |Фото: sportishka.com.







2. Ловля стрел руками

В свое время ниндзя стали страшно популярны. |Фото: imdb.com.

Ловить стрелы - реально. Но зачем? |Фото: ya.ru.

3. Однодюймовый удар

Удар-то существует... ¦Фото: planetminecraft.com.