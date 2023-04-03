В Китае строится библиотека, больше похожая на инопланетный объект с «червоточинами» вместо окон

Концепт библиотеки «Wormhole Library», Хайкоу. | Фото: worldarchitecture.org/ newatlas.com, © MAD Architects.

Библиотека «Wormhole» займет одно из главных мест в создании обновленных общественных мест на набережной Хайкоу (концепт, Китай). | Фото: archynaija.wordpress.com/ © MAD Architects.

«Wormhole Library» будет выполнять функцию многофункционального культурного центра города Хайкоу (концепт, Китай). | Фото: newatlas.com/ © MAD Architects.

Бесшовную оболочку павильона отливают из белого бетона и с помощью ультрасовременной техники (концепт «Wormhole Library», Хайкоу). | Фото: archynaija.wordpress.com/ © MAD Architects.

Читальные залы займут львиную долю внутреннего пространства «Wormhole Library» (концепт, Китай). | Фото: worldarchitecture.org/ © MAD Architects.

Попасть в зоны отдыха, расположенные со стороны залива можно как изнутри помещения, так и по наружным коридорам (концепт «Wormhole Library», Хайкоу). | Фото: archynaija.wordpress.com/ © MAD Architects.

Самый большой читальный зал будет иметь форму амфитеатра (концепт «Wormhole Library», Хайкоу). | Фото: worldarchitecture.org/ © MAD Architects.

Для любителей уединения и чтения в тишине создадут небольшие ниши с индивидуальными пространствами. | Фото: worldarchitecture.org/ © MAD Architects.

В многофункциональном культурном центре оборудуют залы для общения и кафетерий. | Фото: worldarchitecture.org/ © MAD Architects.

Открытые террасы станут общедоступным местом и для посетителей, и для прохожих (концепт «Wormhole Library», Хайкоу). | Фото: worldarchitecture.org/ © MAD Architects.

Зеленые зоны планируют организовать и на самой большой открытой террасе, и вокруг культурного центра «Wormhole Library» (концепт, Хайкоу). | Фото: archynaija.wordpress.com/ © MAD Architects.