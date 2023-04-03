В Китае строится библиотека, больше похожая на инопланетный объект с «червоточинами» вместо окон

В 2019 г. власти провинции Хайнань (Китай) инициировали реконструкцию части острова Хайкоу, чтобы обновить и усовершенствовать использование общественных пространств вдоль береговой линии. Среди первых объектов, которые планируют сдать уже в 2021 году, будет фантастическая библиотека «Wormhole Library», поражающая изогнутыми формами, «выходящими за пределы времени и пространства». Здание возводится с использованием особой технологии бесшовной отливки белого бетона, вследствие чего получится монолитная структура без единого угла и отверстиями в виде «червоточин» вместо окон.
Концепт библиотеки «Wormhole Library», Хайкоу. | Фото: worldarchitecture.org/ newatlas.com, © MAD Architects.
На берегу Южно-Китайского моря полным ходом идет строительство новой библиотеки, которая больше напоминает странный инопланетный объект, воплощаемый «безумными» архитекторами. Работы ведутся в соответствии с утвержденным властями провинции Хайнань (Китай) планом реконструкции части острова Хайкоу (в одноименном городе) и Парка Столетия, находящихся прямо у береговой линии.
Библиотека «Wormhole» займет одно из главных мест в создании обновленных общественных мест на набережной Хайкоу (концепт, Китай). | Фото: archynaija.wordpress.com/ © MAD Architects.
Это место пытаются превратить в территорию социального взаимодействия горожан, а библиотека станет многофункциональным комплексом, в котором можно будет почитать, наслаждаться видами бескрайнего моря, пообщаться с единомышленниками, посещать культурные мероприятия под открытым небом.
«Wormhole Library» будет выполнять функцию многофункционального культурного центра города Хайкоу (концепт, Китай). | Фото: newatlas.com/ © MAD Architects.
Несмотря на то, что возводится сразу несколько новых объектов, библиотеку, получившую нестандартное название «Wormhole Library» («червоточина»), планируют закончить к 2021 г. первой. Пекинская архитектурная студия MAD Architects, которая и разработала «пористую структуру», больше похожую на головку швейцарского сыра с большими дырками или ходами-норами крота, подчеркивает, что ее конструкция «выходит за пределы времени и пространства». И это действительно так.
Бесшовную оболочку павильона отливают из белого бетона и с помощью ультрасовременной техники (концепт «Wormhole Library», Хайкоу). | Фото: archynaija.wordpress.com/ © MAD Architects.
По сведениям редакции Novate.ru, для того чтобы отливать бетонные детали обтекаемой формы внешней бесшовной оболочки, разработчикам пришлось прибегнуть к помощи станков с ЧПУ и технологии 3D-печати. Благодаря этому получается монолитная конструкция с плавными футуристическими линиями с уже сформированными округлыми окнами разного размера и формы, дверными проемами, балконами и террасами.
Читальные залы займут львиную долю внутреннего пространства «Wormhole Library» (концепт, Китай). | Фото: worldarchitecture.org/ © MAD Architects.
Интересный факт: Для того чтобы наверняка убедиться в том, что нестандартный проект жизнеспособен и в реальности получится создать цельную оболочку фасада, авторам проекта пришлось делать полномасштабный макет (мокап). Хотя сооружение «Wormhole Library» имеет совсем немаленькую площадь – 1380 кв. м!
Попасть в зоны отдыха, расположенные со стороны залива можно как изнутри помещения, так и по наружным коридорам (концепт «Wormhole Library», Хайкоу). | Фото: archynaija.wordpress.com/ © MAD Architects.
«Эта тщательно подобранная структура отлита из белого бетона как единое целое. Изогнутые бетонные стены оболочки не только служат органическим архитектурным сооружением, но и соединяют потолок, пол и стены воедино. Отверстия различных размеров и форм обеспечивают прекрасной вентиляцией и в то же время позволяют естественному свету проникать внутрь всех помещений. Затененные открытые пространства наружных террас, балконов, переходов и коридоров обеспечивают тенью и прохладой как посетителей, так и просто прохожих», – говорится в пресс-релизе студии MAD Architects к уникальному концепту.
Самый большой читальный зал будет иметь форму амфитеатра (концепт «Wormhole Library», Хайкоу). | Фото: worldarchitecture.org/ © MAD Architects.
Интерьер «инопланетной» библиотеки под стать внешней оболочке, все тот же белый бетон без каких-либо украшений. Фантастически-причудливая форма сводчатых потолков, плавные округлые линии и полное отсутствие переходов от горизонтальных плоскостей к вертикальным, уже само по себе является оригинальным декором. Единственное, что разбавит белый цвет и привнесет нотку тепла – дерево, из которого сделаны книжные полки и лавки-ступени в огромном читальном зале (его площадь равна половине всего пространства павильона). И самое интересное, что лавки-ступени будут расположены как в амфитеатре, чтобы максимально освободить центральное пространство. По словам авторов концепта, со временем там планируют разбить экзотический сад.
Для любителей уединения и чтения в тишине создадут небольшие ниши с индивидуальными пространствами. | Фото: worldarchitecture.org/ © MAD Architects.
В многофункциональном культурном центре оборудуют залы для общения и кафетерий. | Фото: worldarchitecture.org/ © MAD Architects.
А для тех, кто любит читать в полном одиночестве, обещают создать уединенные капсулы с оригинальным «ложем». Тем, кто предпочитает мечтать у окна, организуют небольшие островки с диванчиками из цельного дерева. С этих островков отдыха и общения открывается восхитительный вид на водную гладь Южно-Китайского моря.
Открытые террасы станут общедоступным местом и для посетителей, и для прохожих (концепт «Wormhole Library», Хайкоу). | Фото: worldarchitecture.org/ © MAD Architects.
Помимо читального зала, в котором в свободном доступе будет размещено более 10 тыс. книг и другой печатной продукции, в многофункциональном культурном центре «Wormhole Library» оформят кафе и террасу с видом на побережье.
Зеленые зоны планируют организовать и на самой большой открытой террасе, и вокруг культурного центра «Wormhole Library» (концепт, Хайкоу). | Фото: archynaija.wordpress.com/ © MAD Architects.
Кроме того, на территории комплекса организуют общественную зону отдыха площадью 300 кв. м с велосипедной парковкой, уборными и душевыми кабинами. Учитывая месторасположение нового футуристического объекта, всю прилегающую к нему площадь (под строительство выделено 4,4 тыс. кв. м) планируют максимально озеленить и органично связать с прибрежным ландшафтом.
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