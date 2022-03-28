Настоящий «призрак коммунизма»: для чего создавались мумии «красных» вождей

Настоящие «призраки коммунизма»: мавзолеи в столицах и мумии «красных» вождей.
Рано или поздно умирают все люди, независимо от их состояния, положения в обществе или политических взглядов. В ХХ веке в среде коммунистических лидеров сложилась уникальная традиция сохранения тел. Как это делалось и с какой целью - далее в обзоре.
Владимир Ильич Ленин (Москва)
Бальзамированное тело В.И. Ульянова-Ленина. | Фото: znak.com.
На Красной площади в Москве внимание посетителей привлекает пирамида из полированного красного и черного камня, которая является местом упокоения первого руководителя СССР Владимира Ильича Ленина. Человек, возглавивший Великую Октябрьскую социалистическую революцию, был атеистом, поэтому не имел намерения «жить после смерти» и, умирая, просил его похоронить. Но в 1924 году, когда В.И. Ульянова-Ленина не стало, его товарищи по большевистской партии решили иначе.
Первоначально планировалось демонстрировать тело 2-3 месяца, чтобы с Владимиром Ильичом смогли проститься все желающие. Но вскоре было принято решение сохранить останки Вождя для будущих поколений. Как утверждало советское правительство, было получено 10 000 телеграмм от скорбящих людей.
Поддерживаемый Сталиным, это предложение официально высказал «всероссийский староста» Михаил Калинин. Но нашлись и противники. Так, Лев Троцкий открыто назвал идею «безумной».
Мавзолей Владимира Ильича Ленина в Москве. | Фото: travel2moscow.com.
Хоть В.И. Ульянов-Ленин и был фигурой мирового масштаба, его тело после смерти не могло долго сопротивляться ходу времени. Первоначальное бальзамирование трупа осуществила группа под руководством Владимира Воробьева и Бориса Збарского. Именно они разработали методику сохранения тела Вождя.
Ленина поместили в стеклянном саркофаге в специально построенном мавзолее. Пределы Москвы труп покидал всего раз – во время Великой Отечественной войны, когда угрожала опасность немецкого вторжения. На период 1941-1945 гг. мумию вывезли в Тюмень.
До сих пор специалисты каждый год обрабатывает тело Владимира Ильича. Его моют, отбеливают кожу, меняют стильные шелковые костюмы.
Георгий Димитров (София, Болгария)
Мавзолей Г.М. Димитрова в Софии. | Фото: portal.ihist.bas.bg.
Георгия Димитрова называли «болгарским Лениным» и вождем народа. В 1949 году руководитель социалистической Болгарии был в поездке в Москве, когда он внезапно заболел и скоропостижно умер. Всего за шесть дней советские врачи произвели вскрытие и бальзамирование тела, а затем выслали его в Софию.
Пролетариат массово шел проститься с Димитровым и, как в случае с Лениным, власти решили сохранить тело вождя. На площади князя Александра Баттенберга в центре Софии соорудили каменный мавзолей, где разместили саркофаг. Он простоял до 1990 года, когда произошел крах коммунизма в восточной Европе. Новые лидеры Болгарии посчитали неприличным продолжать почитать своих коммунистических предшественников прежним образом. Останки Димитрова тайно вывезли и похоронили на Центральном кладбище столицы. До 1999 года решался вопрос, что делать с оставшимся мавзолеем. Потребовалось пять взрывов и бульдозеры, чтобы снести постройку, возведенную всего за шесть дней.
Иосиф Виссарионович Сталин (Москва)
Газета «Правда» от 6 марта 1953 года с объявлением о смерти И.В. Сталина. | Фото: lib.rus.ec.
С 1922 года и до своей смерти Иосиф Сталин занимал должность первого генерального секретаря ЦК ВКП(б). После смерти В.И. Ленина Сталин медленно, но уверенно прибрал всю власть в СССР в свои руки и стал одним из главных «архитекторов» Восточной Европы.
В наши дни его считают одним из самых страшных диктаторов в истории, но в повседневной жизни это был курильщик и алкоголик, к тому же, тяжело болеющий. Историки и судмедэксперты до сих пор спорят: был ли отравлен Иосиф Виссарионович, или же он умер своей смертью в 1953 году.
Мавзолей В.И. Ленина и И.В. Сталина на Красной площади в Москве. | Фото: varlamov.ru.
Независимо от причины, тело Сталина-Джугашвили было забальзамировано и помещено рядом с Лениным. Скорбящие граждане могли увидеть обоих отцов-основателей СССР вместе вплоть до 1961 года. После развенчания культа личности Сталина его тело вынесли из мавзолея и захоронили у кремлевской стены.
Хо Ши Мин (Ханой, Вьетнам)
Тело Хо Ши Мина. | Фото: thehz.ru.
Лидер Северного Вьетнама Хо Ши Мин много сделал для независимости своей страны, а умер он во время очередной войны в 1969 году. Перед смертью он лично завещал кремировать себя, а прах отправить в трех урнах по всей стране. Но, как и в случае с Лениным, товарищи по партии решили иначе.
Мавзолей Хо Ши Мину в Ханое. | Фото: tut1.ru.
На центральной площади Ханоя с 1973 по 1975 гг. вьетнамцы возвели грандиозный монумент из серого гранита. Нижняя его часть напоминает московскую постройку, а крыша сделана в вьетнамском стиле. В мавзолее и ныне можно увидеть стеклянный саркофаг с телом Хо Ши Мина, охраняемый почетным караулом. Оно считается национальной святыней. Чтобы его увидеть, нужно одеться в закрытый костюм, вести себя почтительно и очень тихо.
Мао Цзэдун (Пекин, Китай)
Мавзолей Мао Цзедуна в Пекине. | Фото: ru.gbtimes.com.
Председатель Мао Цзэдун был не просто создателем Китайской народной республики, но и стал центральной фигурой культа личности. Тем не менее, в 1956 году он подписал «Предложение, чтобы все культурные лидеры были кремированы после смерти».
Тело Мао Цзедуна в саркофаге. | Фото: venividi.ru.
Когда же Великий Кормчий умер в 1976 году, его тело выставили на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Впоследствии его поместили в Мавзолей Мао Цзедуна, который возвели за шесть месяцев. К тому моменту Китай уже не «дружил» с СССР и поэтому тело бальзамировали местные специалисты, и вскоре оно начало портиться.
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