10 фильмов, оскорбляющих чувства зрителей

Кино при этом оскорбляло чувства на протяжении всей своей истории: обиженную публику находили аттракционы Мельеса (слишком причудливо!) и приключения Тарзана (слишком обнажен!), китч Кена Расселла (ни стыда!) и провокации Пазолини (ни совести!). Чтобы напомнить, что, вообще-то, на обиженных воду возят, мы вспоминаем самые абсурдные из недавних оскорблений, нанесенных кинематографом.
«Ида» (2013)
Конкурент «Левиафана» по «оскаровской» гонке не отстает от Звягинцева и по части нанесенных родине (точнее, самым чувствительным ее представителям) обид: местная националистическая Антидиффамационная лига уже требует от Павла Павликовского покаяться в очернении польской истории.
«Белоснежка и охотник» (2012)
Очередная версия сказки братьев Гримм ухитрилась обидеть ассоциацию «Маленькие люди Америки». Причем не за искажение образов гномов, а за их появление в фильме. Режиссер Руперт Сандерс уменьшал спецэффектами актеров обычного роста, тем самым лишив рабочих мест актеров-лилипутов.
«Борат» (2006)
Саша Барон Коэн кого-то обижает каждым своим фильмом: «Али Джи» оскорбил Эминема, а «Бруно» возмутил Мадонну, на «Диктатора» жаловались в Палестине, а жители английского городка бьются против съемок у себя новой работы Коэна «Гримсби». Всех героев Коэна переплюнул, впрочем, его Борат и униженный им Казахстан — мало какому кино удается вызвать раздражение целой страны.
«Охотник на лис» (2014)
Экранизация реальной трагедии с участием борцов-чемпионов братьев Шульц и мультимиллионера Дюпона — один из самых респектабельных фильмов прошлого года: приз Канна, номинации на «Оскар», восторги критиков. Кино, впрочем, не очень оценил самый важный зритель — Марк Шульц (на экране его изображает Ченнинг Татум), написавший в своем Twitter о ненависти к фильму и режиссеру. Спустя пару дней пришлось извиниться.
«Социальная сеть» (2010)
Не мог не обидеться из-за своего портрета на большом экране и Марк Цукерберг — так едко пересказывал историю его превращения из скромного студента Гарварда во владельца Facebook Дэвид Финчер в «Социальной сети». Цукерберг заявил, что если бы фильм был более реалистичным, то в кадр бы попал только тяжелый программистский труд. И кто бы такое кино стал смотреть?
«50 оттенков серого» (2015)
Экранизация бестселлера Э.Л. Джеймс, скандально познакомившего скучающих женщин всей планеты с БДСМ, еще не вышла на экраны, но уже ухитрилась снискать немало проклятий. Что характерно, противоположных по смыслу: если организация «Мораль в медиа» заклеймила фильм за пропаганду сексуального насилия, то фанаты книги подозревают его в неэротичности.
«Американский снайпер» (2014)
Новый фильм Клинта Иствуда повествует о самом убийственном снайпере в истории армии США и бьет рекорды в американском прокате. А если верить Американо-арабскому антидискриминационному комитету, то и рекорды по провокации мусульманского населения. Арабы даже попросили Иствуда публично заявить, что они такие же американцы, как все.
«Мемуары гейши» (2005)
В Японии любят пожаловаться на Голливуд, который вечно все перевирает. Только дай повод. Но авторы «Мемуаров гейши» подставились сами, набрав на роли японских наложниц одних китаянок и вызвав скандал, гремевший и после того, как фильм исчез из проката.
«Железный человек 3» (2013)
Самое абсурдное оскорбление нанес невинный блокбастер с Робертом Дауни-младшим: на «Железного человека 3» обиделась министр культуры, туризма и спорта Монголии Цэдэвдамбын Оюунгэрэл, недовольная использованием монгольской письменности в качестве языка террористов. На то, что тем самым авторы фильма невольно и чуть не впервые со времен Чингисхана напомнили миру о существовании Монголии, министр внимания не обратила.
«Дублер» (2013)
Обида на кино, каким бы оно ни было, — в первую очередь, сигнал, указывающий на проблемы с чувством юмора. А в случае Стаса Михайлова, подавшего в суд на создателей «Дублера», — еще и на непонимание законов комедийного жанра: певец продемонстрировал, что не знает о существовании пародий как таковых.
