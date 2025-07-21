8 реальных локаций на планете, которые появились в знаменитых мультфильмах

Мультфильмы не просто так остаются одним из самых любимых зрелищ и для взрослых, и для малышей - они же такие запоминающиеся и впечатляющие. Тем более, что именно в мультипликации можно воплотить в жизнь самые смелые фантазии. Впрочем, это совсем не значит, что создатели мультиков не вдохновляются реальностью - как раз наоборот: нередко за какими-то несуществующими местами, где происходит сюжет их детища, стоит самая настоящая точка на карте мира.
1. Водопад Анхель (Венесуэла)
Место-мечта из мультика находится в Венесуэле. /Фото: vestnik.az, airlife.ua
Если говорить о глубоких, философских мультиках, которые полезно посмотреть всем, вне зависимости от возраста, то «Вверх» точно окажется среди них. Однако его визуальная составляющая не менее потрясающая - один только Райский водопад, который был целью главного героя, чего стоит. А ведь у него имеется конкретный прототип из нашей реальности - это крупнейший водопад в мире Анхель. Найти его можно в венесуэльском Национальном парке Канайма, и он впечатлит не меньше мультика: по информации редакции Novate.ru, над землёй он высится почти на километр.
2. Серенгети (Африка)
Саванну, где жил Симба, перенесли из реальности. /Фото: factroom.ru
Мультфильм «Король Лев» давно приобрёл статус культового, и потрясающие виды африканских саванн, где расположилась маленькая львиная Вселенная, явно были в числе его достоинств. Но здесь также не стоит говорить лишь о потрясающем воображении мультипликаторов - их работа получилась такой впечатляющей и за счёт реалистического изображения жизни диких кошек.
3. Тадж-Махал (Индия)
Пожалуй, самый очевидный пример вдохновения мультипликаторов. /Фото: pinterest.com
Один из ярких примеров, когда реальная локация в мультфильме угадывается без особых проблем. Ведь большинству зрителей даже не нужно читать об истории создания знаменитого диснеевского мультика про Алладина, чтобы понять, что замок там явно списан с легендарного Тадж-Махала. Но здесь можно подметить и ещё один интересный контекст: в центре сказки лежит приправленная приключениями история любви между Алладином и Жасмин, а прототип для замка отца последней был построен правителем как память о любимой супруге.
4. Город Рикевир (Франция)
Бретонская атмосфера в родной деревушке Белль. /Фото: factroom.ru
Несмотря на то, что мультипликационный фильм «Красавица и Чудовище» в сюжете изобилует магией и мистикой, локации там выглядят довольно реалистично. Так, деревушка-малая родина главной героини Белль уж больно похожа на традиционные бретонские городки. Но в случае этого мультфильма аниматорам даже не пришлось создавать собирательный образ из мест, где изобилует такая архитектура - они выбрали одно конкретное место для вдохновения. Оказался им город под названием Рикевир, расположенный в Эльзасе. И выбор этот явно был неслучайным, ведь именно там туристы ищут и находят особую, аутентичную архитектуру бретонского стиля.
5. Крепость на горе Мон-Сен-Мишель (Франция)
Крепость из истории про Рапунцель находится во Франции. /Фото: bienvenue.ru
В диснеевских мультиках довольно часто изображаются королевские дворцы поразительной красоты, причём обычно они отличаются от тех, которые появлялись в более ранних картинах. Впрочем, и в мире осталось достаточно замков, чтобы всякий раз мультипликаторы вдохновлялись чем-то новеньким. Именно так произошло с одним из современных мультфильмов о диснеевской принцессе Рапунцель - там изобразили замок, прототипом которого оказалась крепость, находящаяся в довольно живописном месте, на французской горе Мон-Сен-Мишель.
6. Ангкор-Ват (Камбоджа)
Один из крупнейших архитектурных ансамблей прошлого стал прообразом Атлантиды. /Фото: factroom.ru, wikipedia.org
Легендарная Атлантида также не оказалась в стороне от экранизации мультипликаторами. И кажется, что мифическое место уж точно придумывали с нуля. Однако на деле это было не совсем так: появлением главного замка затерянной Атлантиды в том виде, в котором он появился в картине, мы обязаны реально существующему архитектурному комплексу древности. Прообразом в данном случае выступил Ангкор-Ват - одна из архитектурных жемчужин Камбоджи, построенная более 800 лет назад.
7. Замок Нойшванштайн (Германия)
Самый известный замок в диснеевской Вселенной. /Фото: dw.com, znaikak.ru
Можно даже не смотреть диснеевские мультфильмы, чтобы знать, как выглядит замок в классическом мультфильме о Спящей Красавице. И ведь он действительно выглядит довольно сказочно, при том, что у «Нового лебединого замка», как именуется это сооружение в мультипликационной Вселенной «Дисней» есть реально существующий прототип. Речь идёт о легендарном замке Нойшванштайн, что в Баварии, который построили лишь в позапрошлом веке, но именно так, чтобы он выглядел как собирательный образ величественных, но изящных средневековых крепостей. А перенёс его в сказочный мир Спящей Красавицы лично Уолт Дисней, которого вид этого замка воочию восхитил до глубины души.
8. Баричара (Колумбия)
Удивительный случай, когда в мультик перенесли город целиком. /Фото: heroine.ru
Мультфильм «Энканто» нельзя назвать суперизвестным, однако он, несомненно, заслуживает внимание благодаря захватывающей истории приключений девочки Мирабель, которая спасает волшебство своей родной деревни. Однако при всей фантазии и магическом ореоле сюжета, локации мультфильма имеют источник вдохновения для мультипликаторов. Причём в этом случае можно говорить о рисованной копии конкретного места в мире. А всё потому, что топография городка Баричара, расположенного на территории Колумбии была с удивительной точностью перенесена в мультфильм, став местом, где проживает главная героиня.
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