8 реальных локаций на планете, которые появились в знаменитых мультфильмах

1. Водопад Анхель (Венесуэла)

Место-мечта из мультика находится в Венесуэле. /Фото: vestnik.az, airlife.ua

2. Серенгети (Африка)

Саванну, где жил Симба, перенесли из реальности. /Фото: factroom.ru

3. Тадж-Махал (Индия)

Пожалуй, самый очевидный пример вдохновения мультипликаторов. /Фото: pinterest.com

4. Город Рикевир (Франция)

Бретонская атмосфера в родной деревушке Белль. /Фото: factroom.ru

5. Крепость на горе Мон-Сен-Мишель (Франция)

Крепость из истории про Рапунцель находится во Франции. /Фото: bienvenue.ru

6. Ангкор-Ват (Камбоджа)

Один из крупнейших архитектурных ансамблей прошлого стал прообразом Атлантиды. /Фото: factroom.ru, wikipedia.org

7. Замок Нойшванштайн (Германия)

Самый известный замок в диснеевской Вселенной. /Фото: dw.com, znaikak.ru

8. Баричара (Колумбия)

Удивительный случай, когда в мультик перенесли город целиком. /Фото: heroine.ru