Крав-мага: израильская самооборона для самых жестоких

Крав-мага — один из самых действенных и самых жестких стилей самообороны, существующих в мире. Спортсмены, практикующие крав-мага, не стремятся к зрелищности, очки, типы ударов и прочие составляющие практически любого состязания не играют здесь никакой роли. Есть только одна достойная внимания цель: как можно быстрее нейтрализовать противника, так, чтобы не понести при этом сколько-нибудь значимого урона.



До сих пор этим типом боевого искусства занимаются очень немногие. Прежде всего потому, что хороших тренеров по крав-мага просто мало. Но, если уж вы задались целью освоить несколько приемов, которые позволят выйти с честью из любой ситуации, то крав-мага — именно то, что нужно.









Кто автор

Зарождение крав-мага

Становление крав-мага

Основные принципы крав-мага

Тренировки

Фокус на уязвимых частях тела

Крав-мага и оружие

Защита и нападение