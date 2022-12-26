9 самых интересных мест Перу

Перу – третья по величине страна Южной Америки. Замечательной особенностью этой страны является то, что на ее территории есть целых три природно-климатических зоны, которые обеспечивают огромное разнообразие пейзажей, флоры и фауны.



На западе страны, вдоль берега Тихого океана, тянется Коста — полоса песчаных пустынь.



Восточнее Косты, в центральной части Перу, находится Сьерра — горная цепь Анд с глубокими каньонами, заснеженными вершинами и высокогорными плато (самый высокий пик — 6788 м).



Следом за Сьеррой идет Сельва — зона влажных тропических лесов (Амазонская низменность), которая и занимает большую часть территории Перу.



Очень сложно сказать, какая из природных зон представляет наибольший интерес.



Тайны древних цивилизаций, памятники культуры инков, высокогорные долины и самобытные города… Как насчет виртуального путешествия в загадочную и далекую страну Латинской Америки?



Мачу-Пикчу

Куско

Озеро Титикака

Провинция Чачапояс

Арекипа

Каньон Колка

Амазонка

Уакачина

Линии Наска