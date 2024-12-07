Куда деть старую лестницу, если выбрасывать её не хочется

Старую лестницу, которая уже и не нужна в быту, не стоит выбрасывать. Если она в хорошем состоянии, то также может продолжить выполнять свои основные функции, при этом став дополнительным украшением интерьера. Из неё можно создать множество креативных вещей, а также максимально функциональных предметов в интерьер.

1. Уголок для домашнего любимца

2. Полки — стеллаж, этажерка, шкафчик

3. Гардероб и полки для обуви в прихожую

4. Сушилка и вешалка для вещей

5. Гирлянды и светильники

6. Лестница подойдёт для декора интерьера

7. Лестница подойдёт и для ландшафтного дизайна

8. Лестница как мебель для фуршета на открытом воздухе

9. Нет ничего лучше лестницы как подставки для горшков

Вариантов переделки многоЕсли в доме есть кошка, то старая ненужная лестница станет отличным домиком для неё. Такое место отлично подойдёт для игр, а также отдыха и наблюдения за всем, что происходит вокруг. Такой уголок модно поставить у окна, что животное могла наблюдать за происходящим с верхней ступени либо у стены. Для того чтобы сидеть на такой конструкции было удобнее, ступеньки можно обтянуть текстилем либо прочно прикрепить мягкие подушечки. Украсить лестницу можно по своему желанию, добавить подвесные игрушки и когтеточку. Если нет стремянки, можно использовать и обычную приставную лестницу. Можно даже не делать каждую ступеньку отдельной площадкой, кошка сама решит где ей комфортнее сидеть. Однако, металлическую конструкцию лучше не делать.Для всяких мелочейСтарая лестница — новые полки. Она может превратиться в оригинальный шкафчик, этажерку или стеллаж. Туда отлично поместятся книги, вазочки, декоративные свечи, поделки или сувениры. Для того чтобы конструкция стала наиболее устойчивой, её нужно прикрепить к стене на саморезы. Для того чтобы вещей поместилось больше, на лестницу можно прикрепить и полки, разместив из на самих ступенях. Такой подход к созданию мебели абсолютно нестандартный и придаст невероятную индивидуальность интерьеру.Когда дома осталось несколько уже ненужных стремянок, то удастся создать целый большой стеллаж, он точно будет очень практичным. Мебель подобного формата впишется не только в дачный интерьер, но и в квартиру, а что уж говорить про мастерскую или даже гараж. Обычную же лестницу можно поставить к стене или подвесить, получатся подвесные полочки. Важно лишь проверить, что такая старая лестница точно выдержит нагрузку и не упадёт, а ступеньки выполняющие роль полок не прогнутся и смогут выдержать предполагаемую нагрузку.Или необычный дровникНа перекладины также можно дополнительно прикрепить карнизы из металла, плетёные корзины, ящики из дерева, либо любые иные ёмкости и уже будет этажерка, подходящая для ванной или кухни. Не обязательно лестницу просто ставить, её можно подвесить на стене горизонтально. Тогда это уже будет длинная и узкая полка с множеством отсеков для хранения.Почему бы и нетИз старой лестницы можно сделать и стильную вешалку для одежды в прихожей, ведь там тоже нужно хранить разные мелочи. Она отлично подойдёт как для верхней одежды, так и для шапок, перчаток и даже сапог. Сумки тоже отлично поместятся. Обувь можно будет аккуратно расставить по всем ступенькам, такая конструкция тут же станет не просто местом для хранения, но и украшениям декора.Лучше не придумаешьСтарая лестница также хороша и в качестве сушилки для одежды или для белья. Такая вещь уже не будет просто металлической конструкцией, стоящей в середине комнаты, которую нужно то и дело убирать. Она станет очень стильным элементом декора любой комнаты. Её можно расположить и в ванной, а также на балконе или, если есть, в специальной прачечной. Полотенца, как для лица, так и для рук или тела тоже отлично будут на ней держаться. А если хочется сделать из лестницы именно сушилку, то между её ступенями можно сушить даже комплекты постельного белья.Это будет крашение дома, особенно если она подойдёт под стиль прованс или эко. Нужно всего лишь проявить для этого немного креативности.Смотрится стильноЧто же касается сушилки для посуды, она прекрасно впишется и в кухонное пространство. На ней разместятся сковородки, кастрюли, тарелки и чашки. Так они будут под рукой и при этом не займут много места на рабочей поверхности столешницы. Также для украшения на неё можно размещать не только посуду используемую каждый день, но и декоративную, а рядом поставить горшки или подвесить кашпо. Добавить пушки сухоцветов и трав, овощей в виде лука или чеснока.Главное подобрать свой стильНесомненно, сама оригинальная, пусть и не самая практичная идея — это создать из старой лестницы необычный светильник. Он может быть как подвесной на стене или потолке, так и просто в виде торшера, стоящего на полу. Для того чтобы такое смастерить, будут нужны некоторое количество лампочек и провода. Светильники можно прикрепить к ступеням в любом порядке либо как-то упорядочить на своё усмотрение. Этот элемент не обязательно должен быть для дома, но также и отлично будет смотреться на заднем дворе. Отлично дополнит нотками рустикальный стиль если взять лампочки с винтажными подвесками.Для декора тоже подходитЕсли лестница выглядит очень эстетично, то не обязательно её во что-то переделывать, она станет просто хорошим украшением в интерьере. В углу комнаты — отличное для неё место. Рядом или прямо на ней, если она закреплена и устойчива, можно разместить телевизор, колонки, повесить плетущееся растение. Так в комнате появится красивая акцентная зона. Из неё получится просто замечательная и не требующая никакой переделки и даже укрепления подставка для фотографий, картин и детских рисунков. Её можно покрасить, пошкурить, покрыть лаком — выбор просто огромен. А если хочется чего-то более натурального, то оставить оставить в оригинальном виде.Настоящая галереяЕсть вариант не оставлять лестницу в доме, а украсить ей сад или задний двор в частном доме. На неё также можно расположить цветы в горшках или пустить плетистые растения по всей длине. Ступеньки лестницы — самое то, чтобы обвить их лозой, диким виноградом, розой или развесить кашпо, так получиться целый многоуровневый цветник. А можно класть на неё корзины, прикрепить лопаты, или другие садовые инструменты.Никто не скажет, для чего изначально была предназначенаНеобычная идея? Но, тем не менее, очень функциональная. Стоит всего лишь положить на ступеньки плоские подносы или дощечки, и получатся оригинальные подставки под закуски и напитки. Из нескольких лестниц есть возможность создать полную фуршетную стойку, соединять их не обязательно ровно, а на разной высоте. Отличное и практичное решение для летнего периода, вечеринок или дней рождения, а также и для более официальных мероприятий, юбилеев, свадеб. Также на эти лестницы можно сложить посуду, столовые приборы и бокалы, если на столе нет места.Идеальная подставка под горшкиНо тут очень важна устойчивость конструкции, чтобы горшки с цветами не упали и не разбились. Поэтому лучше всего выбирать лестницы, имеющие крепкую раму.Лестницу можно положить или слегка наклонить. Затем надёжно прикрепить кашпо за цепочку или веревку. Если всё равно кажется, что лестница недостаточно устойчива, стоит дополнительно скрепить нижнюю часть с помощью крепежей с землей или полом, а можно придавить сверху камнями. Растения можно разместить не на всех ступенях, создав настоящий вертикальный сад.