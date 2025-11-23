10 терминов, предметов или явлений, названных в честь выдающихся людей

Люди, в честь которых названы термины, объекты и явления.
Многие города, улицы, учреждения называют в честь людей. Гораздо реже какие-то явления или термины носят "человеческое" имя, однако такие есть, и этот обзор - прекрасный повод проверить свои знания.
1. Бойкот
11 ноября 1880 года был организован первый бойкот.
2. Сэндвич
Джон Монтегю, 4-й граф Сэндвич (John Montagu, 4th Earl of Sandwich) английский дипломат, Первый лорд Адмиралтейства.
Джону Монтэгу, 4-му Графу Сэндвича, приписывают изобретение закуски в далеком 1762-м году.
3. Шорты-блумеры
Блумер Эмилия Дженкс — американская журналистка, борец за права женщин.
В 1853 году дама из высшего общества показалась на публике в совершенно неприличной одежде - панталонах и юбке до колен.
4. Гальванизм
Луиджи Гальвани (Luigi Galvani) — итальянский врач, анатом, физиолог и физик.
В 1791 году было описано сделанное Гальвани знаменитое открытие «гальванизм».
5. Шрапнель
Генри Шрапнель (Henry Shrapnel) — офицер Британской армии, предложивший конструкцию артиллерийского снаряда в 1784 году.
6. Мазохизм
Леопольд фон Захер-Мазох (Leopold Ritter von Sacher-Masoch) - австрийский писатель, страдающий от этого необычного отклонения.
Термин мазохизм был введен в 1886 австрийским психиатром фон Краффт-Эбингом.
7. Саксофон
Адольф Сакс (Adolphe Sax) - бельгийский изобретатель музыкальных инструментов.
Саксофон - деревянный духовой инструмент, назван в честь изобретателя Адольфа Сакса в 19-м веке.
8. Садизм
Садизм - общий вид отклонения, где человек испытывает удовольствие от причинения другим боли, страдания или оскорблений.
9. Никотин
Жан Вильман Нико (Jean Nicot) — французский дипломат и учёный.
Алкалоид табака "никотин", назван в честь посла в Португалии Жана Никота, агитировавшего за его употребление в медицине.
10. Децибел
Александр Грэхем Белл - учёный, изобретатель и бизнесмен шотландского происхождения.
Децибел — это единица измерения громкости звука, названная в честь Александра Белла.
