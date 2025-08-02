6 продуктов, которые нужно держать подальше от морозильной камеры

Морозилка - удивительно полезная штука на кухне, ведь она помогает очень надолго сохранить множество продуктов, и в первую очередь, скоропортящихся. Вот только нередко в погоне за экономией или страхом, что какая-то еда испортится, столь низким температурам подвергают буквально всё подряд. Но это нельзя назвать правильным подходом, потому что отдельные образцы продовольствия как раз лучше туда вообще не класть.
1. Куриное филе и морепродукты
Не все белковые продукты остаются вкусными и сочными после заморозки. /Фото: moreprodukt.info
Стоит признать, что это довольно неожиданные продукты, которые профессионалы в кулинарии категорически не рекомендуют замораживать. Ведь многие из нас заполняют морозилки куриным филе, грудинкой или различными морепродуктами, чтобы они хранились подольше - ещё и в магазин лишний раз бежать не придётся. Вот только такой подход вреден для самих продуктов - так как они представляют собой скопление постного белка, а когда его подвергают длительно низким температурам, его структура рушится, и во время приготовления мясо становится более сухим, чем могло бы быть.
2. Зелень и ароматные травы
Самая полезная зелень - только свежая. /Фото: simply4joy.ru
Ещё одна довольно распространённая практика - это заморозить зелень, а потом использовать её при приготовлении блюд, особенно в холодные месяцы, когда свежей на полках магазинов становится меньше, а цена её растёт. Но и в этом случае шеф-повара советуют брать хотя бы сушёные травы, потому что после разморозки зелень теряет практически все свои полезные элементы.
3. Хлеб и сдобные изделия
Заморозка хлеба - не лучшее решение. /Фото: pulse.mail.ru
Несмотря на столь популярный лайфхак - морозить хлеб и некоторую другую сдобу - в действительности это не самое лучшее решение. Оказывается, если продлевать таким способом срок хранения того же любимого хлебушка, то низкие температуры в корне влияют на его консистенцию. В первую очередь, это касается крахмалов, которые не способны вернуться в первоначальное состояние, а это не лучшим образом влияет как на вкус продукта, так и на способность организма усвоить такую сдобу.
4. Клубника
Клубничка из морозилки подойдёт разве что на компот. /Фото: freepik.com
Заморозка ягод - дело также довольно повсеместное, и у специалистов зачастую нареканий не вызывает. Впрочем, из любого правила найдутся исключения, и в этом случае таковым внезапно оказалась клубника. Вся загвоздка в том, что клубника, обладая пористой структурой, сильно деформируется в результате воздействия минусовых температур, поэтому, когда её размораживают, она не способна больше держать форму и обладает весьма малопривлекательным видом. Но, справедливости ради, повара всё-таки дают послабление этому запрету: замороженную клубнику стоит держать подальше выпечки и смузи, но в случае, если она предполагается ингредиентом для компота, тогда её вполне можно использовать.
5. «Кондитерка» из заварного теста
Булочки шу и другое заварное тесто стоит держать подальше от морозилки. /Фото: iamcook.ru
На самом деле, выглядит странно самое решение - замораживать какие-нибудь пирожные из заварного теста. Однако тем, кто это по различным причинам делает, следует всё же отказаться от такого решения. Особенно, если имеются ввиду эклеры и булочки шу: по утверждению кондитеров, в результате заморозки структура теста меняется настолько, что сохранить его воздушность и хрустящую корочку попросту не получится. Кроме того, их придётся дольше выпекать, потому что размороженные пирожные будут труднее готовится, а конечный продукт и вовсе может оказаться прелым.
6. Брокколи
Брокколи - неожиданно худшая позиция для морозилки. /Фото: kupi-rakushku.od.ua
На первый взгляд, может показаться, что вот что-что, а брокколи, которые есть чуть ли не в каждой упаковке миксов замороженных овощей, заморозку переносят отлично. Вот только в реальности это не совсем так: профессиональные шеф-повара сходятся в убеждении, что именно этот тип капусты представляет собой едва ли не худший продукт для хранения в морозилке. По мнению специалистов, после разморозки брокколи нередко теряет мягкость и форму, но что самое важное - она теряет и значительную часть вкусовых качеств, и фактически все те полезные вещества, за которую этот овощ вообще ценится. Поэтому капусту также лучше готовить свежую - тогда и польза для организма будет максимальной.
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