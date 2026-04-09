Простецкий способ заточить ножницы быстро и без наждачной бумаги или камня

Для некоторых будет открытием, однако ножницы состоят главным образом из двух сводящихся и разводящихся ножей. Как и любые другие ножи, они все также теряют свою заточку и тупятся. Спустя какое-то время ножницы перестают резать, они делали это сразу после покупки в хозяйственном или канцелярском магазине.. У портных со стажем для всех остальных граждан есть на этот счет десятилетиями проверенный совет.
Ножницы медленно, но верно тупятся. |Фото: top.zivot.org.
Сразу стоит отметить, что лучше всего точить лезвия ножниц все-таки с использованием специальных приспособлений: точильного камня или наждака. Только они позволят достичь максимального показателя остроты. Однако, очень часто бывают ситуации, когда возиться с камнем нет времени, а более-менее работающие ножницы нужны прямо сейчас. Кроме того, в наше время у многих граждан просто может не оказаться «дедовского» абразивного камня для заточки.
Ножницы можно заточить фольгой. |Фото: sdelai-lestnicu.ru.
Оказавшись в такой ситуации, можно вернуть остроту ножниц с использованием подручных материалов. Существует два основных способа быстрой заточки. Вернуть работоспособность инструменту с их помощью можно за 10-60 секунд в зависимости от выбранной методики. Для работы нам понадобится фольга и большая иголка.
Лучше всего точить о спицу. |Фото: idei-dlya-doma.ru.
Первый способ сводится к разрезанию тупыми ножницами фольги. Сначала блестящий материал складывается в несколько слоев (как можно плотнее).нужно его нарезать тонкими лоскутами. Занимает данная процедура около минуты. После завершения нехитрой операции ножницы будут почти как новые. То же самое, только без складывания в несколько слоев, можно делать с мелкозернистой наждачной бумагой. В последнем случае резать придется два раза, перевернув ножницы.
Ножницы будут как новые. ¦Фото: yniversal.ru.
Второй способ заключается в использовании для заточки толстой, большой иголки. Можно также попробовать пустить в дело тонкий гвоздь или спицу для вязания. Игла закладывается в ножницы к самому основанию лезвий, после чего нужно как бы начать ее резать. Сильно давить не нужно, просто сводим лезвия, заставляя иглу выскакивать из острых тисков. Десятка движений должно хватит для возвращения работоспособности.
А еще лучше сходить в магазин и купить кухонную ручную заточку для ножей и ножниц. Стоит копейки, места занимает чуть больше, чем коробок спичек.
