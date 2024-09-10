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Битьё посуды и обмазывание грязью: 5 запоминающихся свадебных традиций



Свадьба всегда была важным этапом в жизни человека, а потому с древних времён процесс заключения брака приобрёл некий сакральный статус, а сам процесс - своеобразную ритуальность. И в каждой стране свадебные традиции совершенно разные, а нередко вообще уникальные. Вот только есть и такие, которые вызывают, как минимум, в недоумение. Вашему вниманию «пятёрка» нестандартных свадебных традиций.

1. Шотландия


Вывалять невесту в грязи в Шотландии - обязательная традиция. /Фото: 9111.ru

Вывалять невесту в грязи в Шотландии - обязательная традиция. /Фото: 9111.ru

 

Шотландцы имеют весьма неординарное представление о том, как оградить невесту от склок и скандалов с будущим супругом. Для этого её, прямо в белоснежном подвенечном наряде и фате, обильно измазывают грязью. Причём считается, что чем больше её вымазать, тем меньше грязи останется в отношениях в новосозданной семье. В ритуале принимают участие все собравшиеся на торжестве гости, которые как можно больше вымазывают невесту сажей и грязью, а иногда и вовсе обливают платье разными соусами. Более того, после этого, не отмываясь от грязи, невеста должна пройти через весь город.

2. Малайзия


Перед счастливой свадьбой пара проживает три некомфортных дня. /Фото: fishki.net

Перед счастливой свадьбой пара проживает три некомфортных дня. /Фото: fishki.net

 




У малазийский общины Тиндонг есть довольно странный свадебный ритуал: на протяжении трёх дней, предшествующих торжеству, молодожёнам запрещается душ и даже поход в туалет. Происходит так из-за поверья, что в случае, если пара всё-таки справит нужду или помоется, то женщина может стать бесплодной, либо их будущий ребёнок может погибнуть. Для того, чтобы будущие супруги не так сильно страдали от невозможности похода в туалет, помимо постоянной слежки, они едят небольшое количество пищи, а выпивают и вовсе только пару глотков воды.

3. Остров Ява


Самая странная цена за свадьбу. /Фото: curious-world.ru, http://diary-culture.ru/

Самая странная цена за свадьбу. /Фото: curious-world.ru, http://diary-culture.ru/

 

Каждая свадьба требует определённой цены. Бракосочетания на острове Ява в этом смысле исключением не являются. Вот только плата в данном случае, мягко говоря, настандартная. Так, за самое бракосочетание местные молодожёны должны заплатить не деньги, а 25 крысиных хвостиков. А вот в случае желания прекратить семейную жизнь, то за развод придётся заплатить вдвое больше. Самое интересное, что таким способом правительство решило помочь коммунальным службам бороться с грызунами.

4. Китай


Вместо того, чтобы радоваться, невеста плачет. /Фото: moscow-airports.com

Вместо того, чтобы радоваться, невеста плачет. /Фото: moscow-airports.com

 

Китайские традиции в принципе поражают многих, но и бракосочетание имеют такие же. Например, за месяц до непосредственного начала свадебного обряда невеста обязана...плакать, причём под аккомпанемент причитаний других. Так, ежедневно она должна плакать по  минут в одиночестве, а десять дней к плачу будущей невесты присоединяется её мама. Непосредственно же накануне свадьбы к этому дуэту подключаются и другие члены семьи женского пола.

5. Германия


Немцы любят бить посуду прямо на свадьбе. /Фото: bridemag.ru, mydinasty.com

Немцы любят бить посуду прямо на свадьбе. /Фото: bridemag.ru, mydinasty.com

 

Ещё одним странным набором традиций обладают обряды бракосочетания в Германии. Одним из самых интересных является мнение немцев, что новая семейная жизнь молодожёнов должна начаться со всеми новыми вещами. Поэтому, после свадебного гуляния вся посуда, даже грязные тарелки и стаканы, не отмываются, а от души разбиваются на осколки женихом и невестой, после чего, с чистой совесть, выбрасываются на помойку.

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