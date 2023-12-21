Секрет, который поможет сохранить полотенце нежным при любой стирке

Этот простой и доступный лайфхак сделает ваши полотенца мягкими, избавив его от неприятной жесткой корочки после неправильных стирок.







Со временем полотенца могут стать жесткими и даже покрыться хрустящей коркой, и случается это если не стирать их должным образом. Хотя они все еще сохраняют функционал при деформации, они могут оказаться менее эффективными и просто неудобными. Но почему так происходит?

Часто полотенце может стать хрустящим из-за слишком большого количества смягчителя ткани, недостаточного количества моющего средства, стирки в горячей воде или сушки на воздухе вместо сушки в барабане. Меж тем стирать домашний текстиль на самом деле следует даже чаще, чем большинство думает. К счастью, существуют способы смягчить хрустящие полотенца в стиральной машине без необходимости покупать новые.







Сара Демпси из Myjobquote рассказала британской газете Express, что необходимо добавлять один ингредиент во время стирки, чтобы смягчить «жесткие» и «хрустящие» полотенца. И это белый уксус. «Чтобы полотенца не хрустели, добавьте в стирку стакан белого уксуса, — посоветовала эксперт. — Это помогает разрушить накопления остатков моющего средства на полотенцах, что делает их жесткими и хрустящими». В свою очередь инфлюэнсер Линси Кромби тоже раскрыла секрет, как сохранить пушистость полотенец и предотвратить возникновение хрустящей корки. Эксперт по уборке, часто мелькающая в программе This Morning на канале ITV, согласилась с Сарой и тоже предложила использовать белый уксус вместо кондиционера для белья. «Откажитесь от кондиционера для белья и вместо него используйте белый уксус, добавьте 20 мл прямо в барабан, а затем положите полотенца», — предложила Линси.



Кислый белый уксус помогает удалить остатки мыла с полотенец, из-за которых они становятся жесткими. Натуральный раствор также можно использовать для предотвращения возникновения статического электричества одежды, чтобы пух и шерсть домашних животных с меньшей вероятностью прилипали к одежде. Кроме того, искать чудо-средство не придётся: белый уксус можно купить в большинстве местных супермаркетов и в Сети. Учтите только, что его нельзя смешивать с некоторыми другими чистящими средствами.







К слову, есть и другие популярные способы смягчить белье. И они работают не только для полотенец, но и для любого текстиля. Потребуются только натуральные средства — и никакой коммерческой продукции, что многие хозяйки находят не только экологичным, но и максимально доступным.

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