17 незаменимых лайфхаков, которые сделают жизнь намного проще

Мало кто любит уборку, стирку и другие бытовые хлопоты.

Справляйтесь с домашней работы быстро и весело, применив эти невероятно оригинальные советы.

Уборка:

Очистите зеркало при помощи пены для бритья

Пена по своему составу похожа на мыло, но не оставляет на стекле разводов, которые так тяжело убрать. Кроме того, при такой чистке стеклянная поверхность не будет запотевать. При помощи пены можно очень легко почистить ковер от новых пятен — она выталкивает грязь на поверхность, не позволяя ей проникать в волокна.

Удалите грязь и бактерии с деревянной доски

Насыпьте на доску крупной соли и протрите ее половинкой лимона. Можно использовать и лимонный сок в бутылке. Трите до тех пор, пока жидкость станет серой, а потом просто смойте ее.

Удалите известковый налет

Наполните пакет уксусом и опустите в него насадку от душа или кран. Оставьте средство на всю ночь, и сантехника будет сиять, как новая.

Сделайте раковину белоснежной при помощи соды и лимона

Натираем раковину обычной пищевой содой. На этом этапе большинство пятен удалится. Затем поливаем соком половинки лимона. Можно взять отжатый лимон и им же протереть всю поверхность. Если раковина очень грязная, оставляем смесь на 5-10 минут.

Самая необычная альтернатива освежителю воздуха в туалете

Все знают, что растворимые напитки вредят здоровью. Но есть место, где они могут только помочь. Засыпьте пакетик в бачок унитаза, и в туалете будет хорошо пахнуть без освежителя, содержащего вредные для дыхания компоненты. Выбирайте не слишком яркие цвета. Кстати, многие заменители сахара еще и продезинфицируют сантехнику.

Стирка:

Очистка барабана от налета

Производители специализированных средств от накипи настаивают на том, что их продукцию нужно применять при каждой стирке. А ведь она остается на вашей одежде. Можно просто раз в месяц запускать машинку на самой высокой температуре, на полный цикл стирки, добавив в отсек для порошка соду и уксус.

Удалите чернила с текстиля

Если вам удалось быстро заметить следы чернил, побрызгайте ткань лаком для волос. После этого обычная стирка будет намного эффективнее.

Мелкий ремонт:

Забивайте гвозди безопасно

При помощи простой расчески можно зафиксировать маленькие гвозди на поверхности, и не попасть себе по пальцам. Для больших гвоздей выбирайте гребешки с редкими зубьями.

Не дайте краске засохнуть

Для этого наливайте из банки совсем небольшие порции. Используйте в качестве контейнера разрезанную бутылку, оставляя кисточку в горлышке.

Дизайн и декор:

Маскируйте провода

Обычная веревка поможет вписать современный провод в этнический интерьер. Просто обмотайте его по всей длине, фиксируя клеем. Такой провод можно оставлять на самом видном месте.

Лежанка для кошки

Не стоит выбрасывать старый столик, переверните его и дополните подушками. Животные любят уединенные места. При желании, можно сшить небольшой балдахин.

Вазы из красивых бутылок

Не выбрасывайте стеклянные банки и бутылки красивой интересной формы. При помощи аэрозольной золотистой краски превратите их стильное украшение для комнаты.

Спрячьте кошачий туалет

В такой тумбочке можно разместить и лоток, и пакеты с наполнителем. Животное быстро научится справляться со своими делами в укромном пространстве. А комната будет смотреться очень опрятно. Теперь не придется держать открытой дверь в туалет.

Спрячьте роутер

В однокомнатной квартире вы вынуждены спать в одном помещении с постоянно мигающим модемом. Просто замаскируйте его при помощи организатора для бумаг. Сон должен быть здоровым! Подойдет совет и для тех, кто не знает, как вписать технику в интерьер.

Другое:

Усовершенствуйте вешалки

Намотайте на плечики резинки, и одежда не будет с них соскальзывать. Теперь вы можете развесить шелковые платья и блузки, не рискуя найти их на полу шкафа.

Расщепите винные пробки

Винные пробки можно использовать для фиксации пакетов со специями и сыпучими продуктами. Разделите их ножом и закрепите на пакеты.

Исправьте соленый суп

Нельзя добавлять в суп воду — это сделает его невкусным. Вместо этого проварите несколько половинок картофеля или яблока, а затем вытащите их . Суп будет не таким соленым.

Справляйтесь с домашними делами быстрее, чтобы осталось больше времени на встречу с друзьями, творчество и любимые развлечения!