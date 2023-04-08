Как приготовить домашние глазированные сырки, которые вкуснее и полезнее магазинных

Любите сладкие глазированные сырки, но надоело покупать магазинные? Тогда почему бы не приготовить их самостоятельно? Вкусные, а главное полезные – они запросто заменят любой десерт, и никак не повлияют на фигуру тех, кто переживает за лишние сантиметры.
1. Ванильные
Ванильные сырки. \ Фото: leonardo.ru.
Чтобы приготовить классические ванильные сырки в шоколадной глазури, вам понадобится минимум времени, терпения и затрат. К тому же полученный результат приятно удивит не только домочадцев, а и хозяйку.
Ингредиенты:
• Творог нежирный - 2 пачки;
• Ванильный сахар - 1,5 ч.л;
• Масло сливочное - 100-150 г;
• Шоколад чёрный - 100 г;
• Пудра сахарная - 0,5 стакана;
• Фольга.
Творожные сырки в шоколадной глазури. \ Фото: openbusiness.ru.
Способ приготовления:
• Масло достать заранее и нагреть до комнатной температуры;
• В чаше блендера смешать творог с сахарной пудрой и ванильным сахаром;
• Перебить до однородной консистенции и добавив масло, вновь взбить;
• Из получившейся массы сформировать сырки;
• Каждый завернуть в фольгу;
• Отправить в морозильную камеру на 20-25 минут;
• Шоколад растопить на водяной бане;
• Слегка остудить;
• Затем каждый сырок обмакнуть в глазурь;
• Выложить в контейнер;
• Накрыть крышкой и отправить в холодильник на 7-8 часов;
• Подавать с чаем или кофе.
2. С орехами и финиками
Сырки с орехами и финиками. \ Фото: dom-desertov.ru.
Фитнесс-сырки с орехами и финиками отлично подойдут для перекуса, ведь они на все сто процентов заряжают энергией и позитивом на целый день. Их удобно взять с собой на тренировку или же съесть после возвращения домой. А ещё ими можно угостить коллег на работе или же подруг, внезапно заглянувших в гости.
Ингредиенты:
• Ореховое ассорти - 200-250 г;
• Финики без косточки - 10-12 шт;
• Ягоды любые (смородина, малина) - 100-150 г;
• Творог нежирный - 1 пачка;
• Масло кокосовое - 2-3 ст.л;
• Какао - 4 ст.л;
• Силиконовые формочки или фольга.
Фитнес-сырки. \ Фото: m.povar.ru.
Способ приготовления:
• Ягоды и финики вымыть под холодной проточной водой;
• Дать хорошенько стечь воде и просушить;
• Пересыпать в чашу блендера;
• Добавить орехи и творог;
• Взбить до однородной массы;
• Сформировать сырки и отправить в морозильную камеру на 40-60 минут;
• Кокосовое масло растопить на паровой бане;
• Смешать с какао до однородной консистенции;
• Получившейся глазурью полить сырки;
• И отправить в холодильник на 3-4 часа.
3. С джемом или вареньем
Глазированные сырки с вареньем. \ Фото: marketing.rbc.ru.
Отыскали у себя в шкафу банку с вареньем или джемом, но печь пирог и мазать на хлеб нет никакого желания? Не беда. Есть отличный способ найти применение данной находке - использовать её в качестве начинки для домашних глазированных сырков!
Ингредиенты:
• Творог 5% - 1 пачка;
• Масло сливочное - 2 ст.л;
• Варенье или джем - 60 г;
• Шоколад чёрный - 1 плитка;
• Формочки силиконовые и кисть.
Невероятно вкусные домашние сырки с начинкой из варенья. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• В чаше блендера смешать творог и масло сливочное;
• Перебить до однородной массы;
• Отставить в сторону;
• На водяной бане растопить плитку шоколада;
• А после аккуратно при помощи силиконовой кисточки смазать стенки формочки;
• Затем на дно формочки выложить творожную массу;
• После чайную ложечку варенья;
• Затем вновь творожную массу;
• Верхушку разровнять ложечкой;
• И сверху полить шоколадом;
• Отправить в холодильник на 3-4 часа;
• Перед подачей аккуратно достать сырки из форм, переложив на тарелку;
• Подавать с чаем или кофе.
4. С перцем и апельсиновой цедрой
Пикантные глазированные сырки. \ Фото: jp.123rf.com.
Сырки с апельсиновой цедрой и острым перцем – десерт для истинных гурманов, желающих пробовать всё новое и удивлять окружающих своими кулинарными изысками.
Ингредиенты:
• Творог 5% — 1 пачка;
• Сливки 10% — 0,5 стакана;
• Ванильный сахар — 1 ч. л;
• Сахарная пудра — 100-150 г;
• Арахис слегка поджаренный без шелухи — 0,5 стакана;
• Апельсиновая цедра - 2 ст.л;
• Хлопья перцев чили - 0,5 ч.л;
• Чёрный шоколад - 2,5 плитки;
• Силиконовые формочки или фольга.
Пальчики оближешь! \ Фото: cookpad.com.
Способ приготовления:
• В чаше блендера смешать творог со сливками, сахарной пудрой, ванильным сахаром и хлопьями перца чили;
• Слегка перебить, а затем добавить арахис;
• И вновь перебить;
• Из получившейся массы сформировать сырки;
• Отправить в морозилку на 20-25 минут;
• На водяной бане растопить шоколад;
• Слегка остудить;
• Сырки достать из холодильника, нанизать на шпажку и каждый окунуть в шоколадную глазурь;
• Дать слегка подсохнуть глазури и после вновь окунуть в неё по второму-третьему разу;
• Отправить в холодильник на 2-3 часа;
• Подавать с крепким кофе без сахара.
5. С кокосовой стружкой
Сырки с кокосовой стружкой. \ Фото: moscow-oblast.sm-news.ru.
Райским наслаждением может быть не только батончик «Баунти», а и глазированные сырки, приготовленные с любовью в домашних условиях.
Ингредиенты:
• Творог нежирный - 1 пачка;
• Кокосовая стружка — 4-5 ст. л;
• Сахарная пудра — 2-4 ст. л;
• Масло сливочное — 2 ст. л;
• Сметана 15% — 1 ст. л;
• Горький шоколад — 2 плитки.
Поистине райское наслаждение. \ Фото: pp-day.ru.
Способ приготовления:
• В чаше блендера смешать творог со сметаной, подтаявшим сливочным маслом, кокосовой стружкой и сахарной пудрой;
• Перебить всё до однородной массы;
• После сформировать сырки;
• Нанизать на шпажки и отправить в морозилку на 20-25 минут;
• Шоколад растопить на водяной бане;
• Слегка остудить и обвалять в нём сырки;
• Затем отправить в холодильник на 2-3 часа;
• Готовые сырки подавать к столу холодными.
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