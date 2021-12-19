Меланхолические картины, которые так похожи на иллюстрации к психологическим триллерам

Вызывающие воспоминания образы. Автор: Michael Brack.

Тёмный лес. Автор: Michael Brack.

Красные туфельки. Автор: Michael Brack.

Старые часы. Автор: Michael Brack.

Брошенное детство. Автор: Michael Brack.

Ожидание.Автор: Michael Brack.

Выхода нет. Автор: Michael Brack.

Однажды зимним вечером. Автор: Michael Brack.

Неизвестность. Автор: Michael Brack.

Мечты и надежды. Автор: Michael Brack.

Тени прошлого. Автор: Michael Brack.

Дождаться. Автор: Michael Brack.

Одиночество на мосту. Автор: Michael Brack.

Один на один с собой и собственными мыслями. Автор: Michael Brack.

Коридоры. Автор: Michael Brack.

В свете фонарей. Автор: Michael Brack.