Меланхолические картины, которые так похожи на иллюстрации к психологическим триллерам

Вызывающие воспоминания образы. Автор: Michael Brack.
Позабытые дороги, скопление заброшенных домов, пустынные коридоры, утопающие в полумраке безлюдных городов и богом позабытых промышленных зон – всё это неотъемлемая часть сюжетов работ современного французского художника Мишеля Брэка (Michael Brack). Он «пишет» визуальные истории о случайных прохожих и одиноких женщинах, погружённых в собственные мысли.
Его творчество – рассказ о том, что рано или поздно люди, возвращаясь к своей памяти, оживляют в ней давно позабытые образы, к которым со временем приписывают новые детали и продолжение, рождённое разыгравшимся воображением. Каждая из картин несёт в себе лёгкий налёт меланхолии и грусти, приправленной тревожной атмосферой. Всё это безмолвие двояко и непредсказуемо. Сначала оно успокаивает, вселяя надежду и веру, а после настораживает, заставляя, ёжится от собственных мыслей и дыхания. Пустынные комнаты пугают, а коридоры становятся похожи на бесконечные коридоры, из которых нет выхода. Дороги ведут в никуда. Безликие здания только и ждут, чтобы как можно дольше задержать путников в своих закаменевших объятиях, скрывая их от всего мира и ограждая стеной, делают заложниками внутренних страхов и боязни остаться один на один с собственным одиночеством...
Тёмный лес. Автор: Michael Brack.
Красные туфельки. Автор: Michael Brack.
Старые часы. Автор: Michael Brack.
Брошенное детство. Автор: Michael Brack.
Ожидание.Автор: Michael Brack.
Выхода нет. Автор: Michael Brack.
Однажды зимним вечером. Автор: Michael Brack.
Неизвестность. Автор: Michael Brack.
Мечты и надежды. Автор: Michael Brack.
Шанс есть. Автор: Michael Brack.
Тени прошлого. Автор: Michael Brack.
Дождаться. Автор: Michael Brack.
Одиночество на мосту. Автор: Michael Brack.
Один на один с собой и собственными мыслями. Автор: Michael Brack.
Коридоры. Автор: Michael Brack.
В свете фонарей. Автор: Michael Brack.
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