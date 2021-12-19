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Меланхолические картины, которые так похожи на иллюстрации к психологическим триллерам


Вызывающие воспоминания образы. Автор: Michael Brack.

Вызывающие воспоминания образы. Автор: Michael Brack.

Позабытые дороги, скопление заброшенных домов, пустынные коридоры, утопающие в полумраке безлюдных городов и богом позабытых промышленных зон – всё это неотъемлемая часть сюжетов работ современного французского художника Мишеля Брэка (Michael Brack). Он «пишет» визуальные истории о случайных прохожих и одиноких женщинах, погружённых в собственные мысли.

Его творчество – рассказ о том, что рано или поздно люди, возвращаясь к своей памяти, оживляют в ней давно позабытые образы, к которым со временем приписывают новые детали и продолжение, рождённое разыгравшимся воображением. Каждая из картин несёт в себе лёгкий налёт меланхолии и грусти, приправленной тревожной атмосферой. Всё это безмолвие двояко и непредсказуемо. Сначала оно успокаивает, вселяя надежду и веру, а после настораживает, заставляя, ёжится от собственных мыслей и дыхания. Пустынные комнаты пугают, а коридоры становятся похожи на бесконечные коридоры, из которых нет выхода. Дороги ведут в никуда. Безликие здания только и ждут, чтобы как можно дольше задержать путников в своих закаменевших объятиях, скрывая их от всего мира и ограждая стеной, делают заложниками внутренних страхов и боязни остаться один на один с собственным одиночеством.
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Тёмный лес. Автор: Michael Brack.

Тёмный лес. Автор: Michael Brack.

 
Красные туфельки. Автор: Michael Brack.

Красные туфельки. Автор: Michael Brack.

 
Старые часы. Автор: Michael Brack.

Старые часы. Автор: Michael Brack.

 
Брошенное детство. Автор: Michael Brack.

Брошенное детство. Автор: Michael Brack.

 
Ожидание.Автор: Michael Brack.

Ожидание.Автор: Michael Brack.

 
Выхода нет. Автор: Michael Brack.

Выхода нет. Автор: Michael Brack.

 
Однажды зимним вечером. Автор: Michael Brack.

Однажды зимним вечером. Автор: Michael Brack.

 
Неизвестность. Автор: Michael Brack.

Неизвестность. Автор: Michael Brack.

 
Мечты и надежды. Автор: Michael Brack.

Мечты и надежды. Автор: Michael Brack.

 
Шанс есть. Автор: Michael Brack.

Шанс есть. Автор: Michael Brack.

 
Тени прошлого. Автор: Michael Brack.

Тени прошлого. Автор: Michael Brack.

 
Дождаться. Автор: Michael Brack.

Дождаться. Автор: Michael Brack.

 
Одиночество на мосту. Автор: Michael Brack.

Одиночество на мосту. Автор: Michael Brack.

 
Один на один с собой и собственными мыслями. Автор: Michael Brack.

Один на один с собой и собственными мыслями. Автор: Michael Brack.

 
Коридоры. Автор: Michael Brack.

Коридоры. Автор: Michael Brack.

 
В свете фонарей. Автор: Michael Brack.

В свете фонарей. Автор: Michael Brack.

 

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Меланхолические картины, которые так похожи на иллюстрации к психологическим триллерам

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Меланхолические картины, которые так похожи на иллюстрации к психологическим триллерамПодписаться на мой Instagram
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