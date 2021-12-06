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9 полезных продуктов, о которых незаслуженно забыли

9 полезных продуктов, о которых незаслуженно забыли

Репа, редька, хрен – когда-то эти и другие продукты пользовались большой популярностью у наших предков, являясь не только пищей, насыщающей организм, но и лекарственными средствами, исцеляющими от многих болезней.

К сожалению, употребление некоторых из них давно вышло из моды, а некогда любимые растения и овощи почти перестали вносить вклад в человеческое здоровье. Включение таких продуктов в современный рацион − эффективная мера профилактики и лечения болезней, которыми редко страдали наши предки − ожирения, сахарного диабета, болезней костной системы, атеросклероза сосудов и многих других недугов.

9 полезных продуктов, о которых незаслуженно забыли

1. Репа

Практически до 20 века репа являлась почетным гостем русского стола. Из корнеплода готовились супы, каши, начинки для пирогов, соленья. Сегодня же репу можно смело сравнить с экзотическим овощем, блюда из которого – редкое явление. К сожалению − ведь аналоги по питательной ценности этому невзрачному на вид корнеплоду отыскать сложно.

Являясь источником витамина С, каротина, минеральных солей, репа служит эффективным средством от авитаминоза, а высокое содержание кальция (вместе с магнием, улучшающим его усвоение) позволяет овощу способствовать профилактике рахита и болезней костной системы.

В мякоти корнеплода присутствует природный антибиотик, угнетающий рост практически всех видов бактерий и грибков (кроме стафилококка и кишечной палочки), благодаря чему репа выступает в качестве эффективного средства для лечения бронхитов, ларингитов, астмы, зубной боли, а также многих других недугов.

Репа

2. Брюква

Брюква − еще один ценный овощ, польза которого незаслуженно забыта. По содержанию витамина C брюква превосходит репчатый лук, томаты и апельсины, приближаясь по его показателям к белокочанной капусте. Блюда из «шведской репы» – а это могут быть салаты, супы, рагу – полезны для диабетиков и людей, страдающих ожирением. Грубая клетчатка в ее составе прекрасно очищает кишечник, а сок, получаемый из мякоти, обладает слабительным действием. Овощ, по внешнему виду напоминающий свеклу, с успехом применяется в народной медицине для лечения кожных болезней, заболеваний органов дыхания и очищения организма.

Брюква

3. Толокно

Мука из зерен ячменя, гороха или овса, называемая толокном – старинный русский продукт, широко использующийся для приготовления каш, супов, выпечки, киселя и даже чайных напитков. Преимущество толокна в сравнении с обычной мукой в его высокой питательности (благодаря остаткам фракций зерна), а также особом вкусе и аромате, напоминающем какао. Примечательно, что для употребления в пищу толокно не нужно готовить – достаточно заварить продукт горячим молоком или водой.

Толокно богато биофлавоноидами, в задачи которых входят регуляция работы иммунной и эндокринной систем, очищение организма от токсических веществ, а также активное участие в регенерации клеток. Витамины группы В положительно влияют на состояние нервной системы, памяти, волос и ногтей, а редкие антиоксиданты авенантрамиды, которые можно встретить только в овсе, препятствуют образованию бляшек на стенках сосудов. Уникальные свойства толокна делают его незаменимым для здорового рациона – но, к сожалению, его, как и многие другие исконно русские продукты, на полках магазинов уже почти не встретить.

Толокно

4. Топинамбур

Топинамбур – очередной корнеплод, употребление в пищу которого вытеснил собой картофель. Тем не менее, этот сладковатый на вкус овощ гораздо полезнее своего собрата, превосходя по содержанию железа не только картофель, но и морковь, свеклу и репу. Корнеплод, часто называемый земляной грушей, в большом количестве содержит инулин – природный аналог инсулина, регулирующего уровень сахара в крови, что делает топинамбур продуктом номер один в питании людей, больных сахарным диабетом.

Топинамбур

5. Хрен

Это традиционное для наших краев растение, обладающее острым пряным вкусом, тоже появляется на современном столе все реже. Однако пренебрежение хреном не имеет оснований: растение опережает многие овощи по содержанию каротина, витаминов группы В, неперевариваемых грубых волокон, улучшающих работу кишечника, а доля витамина С в его листьях превышает показатели цитрусовых, уступая только черной смородине и шиповнику. Говоря о пользе хрена, нельзя не отметить его высокие бактерицидные свойства, достигаемые благодаря лизоциму − антибиотику, губительному для большинства микробов. Так, растение широко используется при лечении ангины, коклюша, воспалений мочевыводящих каналов, а еще является эффективным средством для выведения из организма гельминтов.

Хрен

6. Редька

Еще один полузабытый овощ, употребление которого с медом считалось "лекарством от всех болезней". И сегодня немного горьковатая на вкус редька не утратила своих целебных свойств. Считается, что блюда из нее способствуют повышению аппетита и улучшению пищеварения, являясь эффективным средством при атонии кишечника, запорах, холецистите, желчнокаменной болезни. В народной медицине мякоть редьки используют как разогревающее и ранозаживляющее средство при лечении гнойных ран, язв, артрита и ревматизма.

Редька

7. Пастернак

Корень пастернака – сельскохозяйственной культуры, выращиваемой сегодня редко где – с виду похож на морковь, но, в отличие от нее имеет белый цвет. Сладковатый, чуть пряный вкус овоща позволяет использовать его в приготовлении различных пюре, соусов, консервов. Считается, что регулярное употребление пастернака предотвращает развитие патологий сердца, мочекаменной болезни, отложения солей, а также снижает уровень сахара и холестерина в крови. Помимо корня, лечебным эффектом обладают и листья растения, использующиеся в качестве пряной приправы к пище. Благодаря высокому витаминному составу отвар листьев пастернака эффективен при лечении кашля, простудных заболеваний и ослабленного иммунитета.

Пастернак

8. Чечевица

Этот продукт семейства бобовых, будучи широко распространенным в Древнем Риме, Греции и Египте, в современном мире незаслуженно игнорируем. Тем не менее, блюда из чечевицы гораздо полезнее родственных ей культур: гороха, фасоли, нута. Так, порция чечевицы содержит около 90% суточной нормы фолиевой кислоты. Кроме того, продукт богат ненасыщенными жирными кислотами Омега-3 и Омега-6, ответственными за состояние клеточных мембран, но не синтезируемыми организмом. Вместе с чечевицей человек получает растительный белок, клетчатку, витамины, минералы, микроэлементы и полезные аминокислоты. Одна из них, триптофан, отвечает за выработку серотонина, повышающего настроение и сопротивляемость стрессам.

Чечевица

9. Ревень

Растение с красными черешками и большими зелеными листьями сегодня редко встретишь на овощных грядках, тогда как долгое время на Руси ревень считался ценнейшей лекарственной культурой. В пищу употребляется только стебель ревеня, обладающий приятным вкусом с легкой кислинкой, который, как правило, тушится с добавлением сахара. Из овоща получаются вкусные и полезные десерты, богатые углеводами, витаминами (В, С, РР), пектином, лимонными и яблочными кислотами. Употребление ревеня способствует лучшей работе пищеварительной системы, используясь в качестве слабительного и желчегонного средства, а также является профилактикой туберкулеза, анемии, заболеваний сердца, легких, простудных болезней. Детям овощ следует употреблять с осторожностью: высокое содержание щавелевой кислоты в ревене на фоне незрелого пищеварения может вызвать серьезное отравление.

Ревень

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