Авокадо — очень вкусный плод, который способен дать человеку много пользы. Но чтобы извлечь из авокадо побольше хорошего, его нужно правильно хранить. А к хранению этот продукт очень требовательный, и тут играет важную роль даже степень его спелости.



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КАК ХРАНИТЬ АВОКАДО В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Неспелое авокадо

Спелое авокадо

Разрезанное авокадо

СОВЕТ РЕДАКЦИИ

А потому сегодня мы расскажем, как хранить авокадо в домашних условиях, чтобы затем получить из его мякоти максимум витаминов и прочих необходимых человеческому организму элементов. Прояви немного заботы, чтобы из этого уникального продукта получить потрясающий салатик, соус либо смузи.Если угораздило купить в магазине неспелое авокадо, то это не беда. Попросту помести плод в бумажный пакет и оставь на несколько дней. Уже через 3–5 суток мякоть будет готова к употреблению.Если же хочется отведать продукт быстрее, то в пакет к авокадо положи, например, яблоко либо банан. Дело в том, что яблоки и бананы при дозревании выделяют этилен, который, окружая авокадо, способствует его быстрейшему дозреванию. А потому ты уже через 1–2 дня сможешь полакомиться нежной мякотью.Если плод вполне спелый, но употреблять его в пищу планируется только через несколько дней, то не переживай, что он переспеет.Просто перекрой доступ воздуха к авокадо. Это можно сделать, например, с помощью пищевой пленки.Можно также поместить плод с мякотью в пакет с застежкой. После чего отправь авокадо в холодильник. Учти, что таким образом срок хранения авокадо продлится только на пару дней.В таком виде мякоть быстро темнеет, приобретает даже коричневый оттенок. И в этом случае можно сбрызнуть разрезанное авокадо лимонным соком. Если лимона под рукой не оказалось, то подойдет сок лайма либо же ложка яблочного или винного уксуса.Дольше будет храниться авокадо и в том случае, если попросту смазать место разреза оливковым маслом. Во всех этих случаях появляется своеобразный барьер, который защищает мякоть от воздуха, мешает ей окисляться. Не забудь в любом случае отправить разрезанное авокадо в контейнер, а затем в холодильник.Можно спасти авокадо и в том случае, если под рукой есть только лук. Для этого лук нарежь крупными кусками на дно контейнера, а сверху выложи авокадо. Такой контейнер желательно ставить в холодильнике к стенке, где еще холоднее.Храниться мякоть авокадо может и несколько месяцев (даже полгода). Конечно, для этого ее придется заморозить. Сначала хорошенько вымой плод, разрежь, удали косточку и кожуру. Саму же мякоть измельчи в блендере, добавь ложку лимонного сока, снова взбей.Получившуюся массу держи в герметичном пластиковом контейнере в морозильной камере. Таким образом любимый продукт всегда будет под рукой. Да и полезных веществ он в замороженном виде сохранит немало. Просто разморозь и готовь любые закуски.