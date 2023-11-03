9 находок, которые ни в коем случае нельзя поднимать с земли

Многие находки могут обернуться непредвиденными проблемами.

1. Дорогие драгоценности

Чаще всего золотые находки оказываются подделками. /Фото: 4.bp.blogspot.com

2. Любые виды оружия

Опасно оставлять свои отпечатки на чужом оружии. /Фото: imgix.ttcdn.co

3. Наушники

Наушники легче всего потерять при активном отдыхе. /Фото: cdn.hiconsumption.com

4. SIM-карта

Лучше всего купить новую. /Фото: accelerator-origin.kkomando.com

5. Денежная находка

Легкая нажива не приведет ни к чему хорошему. /Фото: content.artofmanliness.com

6. Милые зверюшки

Не всегда милые значит безопасные. /Фото: hedgehogstreet.org

7. Шприцы и иголки

Шприцы и иголки должны быть только в мусорке. /Фото: ae01.alicdn.com

8. Портативное устройство связи

Безобидная на вид рация может быть орудием террористов. /Фото: pdmimg.ovonni.com

9. Оружие или неопознанные металлические предметы

Даже старые взрывоопасные предметы нельзя брать в руки. /Фото: wdef.com