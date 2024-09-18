7 чудесных блюд из шпината, на приготовление которых уходит менее получаса

О пользе шпината наслышан чуть ли не каждый человек. Да вот только мало кто знает о том, что из этой, казалось бы, особо неприметной зелени можно приготовить так много вкусных блюд, которые станут одними из самых любимых в жаркий летний сезон.
1. Освежающая закуска
Огуречные лодочки. \ Фото: i.pinimg.
Вы когда-нибудь пробовали фаршированные огурчики? Нет? Тогда пришло время исправить ситуацию и приготовить оригинальную закуску из шпината, которая послужит начинкой для свежих огурцов.
Ингредиенты:
• Огурцы длинные – 3 шт;
• Шпинат – 0,5 кг;
• Лук зелёный – 1 небольшой;
• Кинза – 6-8 веточек;
• Лимонный сок – для заправки;
• Оливковое масло – для заправки;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Соль – по вкусу;
• Чёрный молотый перец – по вкусу.
Лёгкая летняя закуска. \ Фото: bing.com.
Способ приготовления:
• Огурцы вымыть;
• Разрезать вдоль на две равные части;
• С помощью ложки сформировать лодочки;
• Мякоть выложить в миску;
• Шпинат тщательно вымыть под холодной проточной водой;
• Откинуть на дуршлаг и дать лишней жидкости стечь;
• После отправить в миску к огуречной массе;
• Добавить пропущенный через пресс чеснок;
• Лук и кинзу вымыть;
• Просушить;
• Произвольно нарезать;
• Высыпать к остальным ингредиентам;
• Заправить лимонным соком и оливковым маслом;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Перебить до однородной массы;
• Получившейся смесью нафаршировать огуречные половинки;
• Отправить в холодильник на пятнадцать-двадцать минут;
• После подать к столу.
2. Суп на молоке
Суп на молоке. \ Фото: cienradios.com.
Не хотите стоять у плиты по несколько часов в день, но при этом хотите приготовить лёгкий супчик? Тогда рецепт супа из шпината на молоке – то, что нужно.
Ингредиенты:
• Молоко – 1 стакан;
• Вода – 1,5 стакана;
• Шпинат – 0,5 кг;
• Лук зелёный – 2-3 пера;
• Масло сливочное – для жарки;
• Петрушка свежая – 2-3 веточки;
• Кинза свежая – 2-3 веточки;
• Соль – по вкусу;
• Красный молотый перец – по вкусу.
Суп из шпината. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Шпинат тщательно вымыть под холодной проточной водой;
• Удалить ножки и перебрать листья;
• Залить водой и довести до кипения;
• Варить около трёх-четырёх минут;
• Овощной бульон слить в банку, а шпинат откинуть на дуршлаг;
• Остудить до комнатной температуры;
• Лук вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Обжарить пять-шесть минут на небольшом количестве сливочного масла;
• Выложить в чашу блендера, добавить листья шпината;
• Часть измельчённой зелени;
• Слегка перебить до однородной массы;
• После влить немного овощного бульона (отвар из шпината);
• Ещё раз взбить;
• Добавить соль и красный молотый перец;
• Заправить молоком;
• Перемешать до однородной консистенции;
• Разлить по тарелкам;
• Посыпать свежей зеленью;
• Подавать к столу с гренками, сухариками или тостами.
3. Пудинг
Пудинг из шпината. \ Фото: worldrecipes.com.
Творожный пудинг из шпината – десерт, перед которым мало кто устоит. Блюдо получается нежным и лёгким, а главное – очень вкусным.
Ингредиенты:
• Шпинат – 0,5 кг;
• Творог средней жирности – 200 г;
• Сметана – 100 г;
• Яйцо – 1 шт;
• Сыр твёрдых сортов – 50 г;
• Масло сливочное – 50 г;
• Манка – 2 ч.л;
• Сахар – по вкусу;
• Масло подсолнечное – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Панировочные сухари – опционально.
Лёгкий, нежный и воздушный пудинг из шпината. \ Фото: bing.com.
Способ приготовления:
• Белки отделить от желтков;
• Желтки добавить к творогу;
• Аккуратно перемешать и перебить до однородной массы;
• Сметану смешать с растопленным сливочным маслом, щепоткой соли, манкой и сахаром;
• Белки взбить в отдельной миске;
• Добавить к творожной массе;
• Шпинат хорошенько вымыть под холодной проточной водой;
• Откинуть на дуршлаг и дать лишней жидкости стечь;
• После срезать ножки и перебрать листья;
• Остальной шпинат произвольно нарезать;
• Добавить к сметанной массе;
• И смешать с творожной массой, перебив блендером до однородной консистенции;
• Форму для запекания смазать подсолнечным маслом;
• Щедро посыпать панировочными сухарями;
• Выложить получившуюся смесь, равномерно распределив лопаткой или ложкой;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на двадцать-двадцать пять минут;
• Затем достать и посыпать тёртым сыром;
• После ещё раз поставить в духовку на пять-семь минут;
• Перед подачей слегка остудить и разрезать порционно.
4. Оладушки
Оладушки со шпинатом. \ Фото: pinterest.com.
Самый простой способ приготовить завтрак- это нажарить пышные и румяные оладушки, да не простые, как вы подумали, а из сочного шпината.
Ингредиенты:
• Кефир – 1 стакан;
• Шпинат – 200 г;
• Мука – 1 стакан;
• Яйца – 2 шт;
• Сода – 0,5 ч.л;
• Соль – по вкусу;
• Сахар – по вкусу;
• Чёрный молотый перец – по вкусу;
• Масло оливковое – для жарки.
Пышные и румяные оладьи со шпинатом. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Шпинат вымыть как следует под холодной проточной водой;
• Перебрать;
• Срезать корешки;
• Листья просушить;
• Выложить в чашу блендера;
• Залить кефиром и перебить до однородной массы;
• Яйца взбить венчиком в миске;
• Соединить с перебитым шпинатом;
• Муку просеять через мелкое сито;
• Добавить щепотку соли, щепотку сахара и соду;
• Хорошенько перемешать;
• И соединить со шпинатом;
• Всё хорошенько перемешать до однородной консистенции;
• Получившееся тесто при помощи столовой ложки выложить на разогретую сковородку с оливковым маслом;
• Жарить оладушки до золотистой корочки со всех сторон;
• Подавать со сметаной, кетчупом или любым другим соусом.
5. Рис
Рис со шпинатом. \ Фото: bing.com.
Лёгкий удин или перекус средь бела дня? Не вопрос. На помощь приходит отвратной рис со шпинатом – то самое блюдо, которое отлично утоляет голод в разгар жаркого лета.
Ингредиенты:
• Рис длинный – 1 стакан;
• Шпинат – 1 пучок;
• Лук зелёный – 2-3 пера;
• Масло оливковое – для жарки и заправки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Отварной рис с добавлением шпината. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Рис отварить до готовности в слегка подсоленной воде;
• Откинуть на дуршлаг и переложить в кастрюлю;
• Сбрызнуть небольшим количеством оливкового масла;
• Слегка перемешать;
• Шпинат вымыть;
• Перебрать, срезать грубые стебли и корешки;
• Листья хорошенько просушить;
• После измельчить;
• Лук вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Обжарить пять-шесть минут на небольшом количестве оливкового масла;
• После добавить шпинат;
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• Готовить ещё две-три минуты;
• Затем добавить рис;
• Аккуратно перемешать;
• Протушить пару минут;
• Выключить огонь и дать блюду настояться около пяти минут;
• Затем подать к столу.
6. Блинчики
Блинчики из шпината. \ Фото: twitter.com.
Ещё одно отличное блюдо, которое можно приготовить быстро и просто из шпината – блинчики с добавлением овсяных хлопьев.
Ингредиенты:
• Хлопья овсяные – 0,5 стакана;
• Шпинат – 1 большой пучок;
• Молоко – 0,5 стакана;
• Яйцо – 1 шт;
• Соль – по вкусу;
• Красный молотый перец – по вкусу;
• Чёрный молотый перец – по вкусу;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Блинцы из шпината. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Хлопья овсяные отправить в чашу блендера;
• Залить молоком комнатной температуры;
• Оставить на десять-пятнадцать минут;
• Затем добавить соль и молотые перцы;
• Перебить до однородной массы;
• Шпинат вымыть;
• Перебрать;
• Просушить и произвольно нарезать;
• Смешать с овсяной массой;
• И ещё раз перебить блендером до идентичной консистенции;
• Готовить блинчики на подсолнечном масле до образования золотистой корочки с двух сторон;
• При желании можно подавать со сметаной.
7. Намазка
Намазка из шпината. \ Фото: bing.com.
Закуски никогда не бывают лишними, тем более, когда на дворе лето. Исключением не стала и лёгкая воздушная намазка из шпината с авокадо и листочками свежей мяты.
Ингредиенты:
• Авокадо крупное спелое – 1 шт;
• Шпинат – 1 большой пучок;
• Кинза свежая – 2-3 веточки;
• Петрушка свежая – 2-3 веточки;
• Мята свежая – 3 веточки;
• Соль – по вкусу;
• Молотый перец – по вкусу;
• Масло оливковое – для заправки;
• Сок лимонный – для заправки.
Лёгкая летняя закуска из шпината. \ Фото: rawblend.com.au.
Способ приготовления:
• Шпинат вымыть;
• Перебрать и просушить;
• После произвольно нарезать;
• Выложить в миску;
• С авокадо снять шкурку;
• Извлечь косточку;
• Мякоть нарезать небольшими кусочками;
• Добавить к шпинату;
• Кинзу, петрушку и мяту вымыть;
• Тщательно просушить;
• Обобрать листочки;
• Соединить с остальными ингредиентами;
• Перебить блендером до однородной массы;
• Заправить лимонным соком и оливковым маслом;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Перемешать и дать блюду настояться десять минут в прохладном месте;
• Подавать к столу со свежим хлебом, тостами или гренками.
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