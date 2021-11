10 исторических «первых раз», которые изменили мир

Часто ли вы задумываетесь о том, каково было бы без фотографий, журналов или банкоматов? Для большинства это такие привычные вещи, что никто уже и не помнит, когда они появились и как. Не всегда все было так просто, как сейчас. Представляем вам десятку исторических «первых раз», которые изменили нашу жизнь навсегда.













Первый журнал, 1731 год

Первая фотография, 1826 год

Первый рентгеновский снимок, 1895 год

Первый кроссворд, 1913 год

Первая обнаженная сцена в кино, 1915 год

Первый мотель, 1925 год

Первый полнометражный цветной мультфильм, 1938 год

Первый банкомат, 1967 год

Первая цифровая камера, 1975 год

Первая обложка музыкального альбома, 1938 год

Журнал The Gentleman's Magazine («Журнал для джентльменов») начал издаваться в Лондоне в 1731 году. Последний его номер вышел в 1903 году. Редактор Эдвард Кейв стал первым, кто использовал слово «magazine» («журнал»).Автором первой фотографии был французский ученый Жозеф Нисефор Ньепс. Он сделал снимок в доме своей семьи и назвал его «Вид из окна в Ле-Гра».В 1895 году профессор физики по имени Вильгельм Конрад Рентген проводил эксперименты с электрическими разрядами в вакуумных стеклянных трубках. Однажды ночью он заметил свечение, идущее не от флюоресценции и не от видимых источников света. Он назвал открытое излучение лучами «X».Артур Винн должен был придумывать развлечения для восьмистраничного раздела комиксов в издании New York World. Для рождественского номера он создал вещь, которую назвал «word-cross» (дословно можно перевести как « словесный перекресток»). Тогда Артур Винн не знал, что его изобретение станет повальным увлечением многих людей по всему миру.Актриса Одри Мансон играла в главной роли в фильме «Вдохновение» (Inspiration). Считается, что это первый фильм, где есть обнаженная сцена с одним из исполнителей главных ролей.Первым в мире мотелем стал Motel Inn в Сан-Луис-Обиспо, штат Калифорния. Его построил архитектор из Лос-Анджелеса Артур Хейнеман. Он назвал свое творение мотелем, сократив словосочетание «motor hotel» («автомобильный отель»). Ночь в том мотеле стоила 1,25 доллара.Один из самых замечательных мультфильмов Уолта Диснея — «Белоснежка и семь гномов», первый полнометражный мультипликационный цветной и звуковой фильм. Длительность мультфильма — 83 минуты.Удобный способ снятия наличных со счета через банкомат придумал Джон Шеперд-Бэррон. Идея пришла ему в голову, когда он принимал ванну. Свое ноу-хау он предложил британскому банку Barclays, который тут же согласился ее внедрить. Первая модель банкомата была сконструирована и установлена в Лондоне в 1967 году.Первую в мире цифровую камеру изобрел инженер компании Kodak Стив Сэссон. Камера делала черно-белые изображения и была размером с тостер. Снимки сохранялись на кассету, на запись каждого кадра требовалось 23 секунды.Алексу Стайнвайссу было всего 23 года , когда он придумал обложку для альбома Columbia Records. Альбом Smash Song Hits by Rodgers and Hart («Лучшие хиты Роджерса и Харта») стал первым в мире, у которого была оригинальная обложка. До этого пластинки продавались в обычных конвертах из коричневой бумаги.