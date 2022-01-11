11 вещей, которые можно смело считать нашими национальными фишками

Многие из наших соотечественников часто кивают в сторону Запада, мол, там и трава зеленее, и живется лучше.

А вот у нас нет ничего такого, что можно назвать национальными особенностями. Поспешим не согласиться с подобными высказываниями.

Вот 11 чисто наших вещей, которые иностранцам и не снились.

1. Подстаканники

Подстаканники для чашек.

Когда-то давно стеклянная посуда стоила огромных денег. Тогда для защиты стаканов из дорогого материала использовали подстаканники. Со временем стеклянные изделия подешевели, и необходимость использования металлических подстаканников отпала сама собой. Однако в странах бывшего СНГ привычка использовать подставки такого рода осталась. Сначала они встречались только в поездах и предназначались для устойчивости. Позднее подстаканники стали появляться и в домашнем обиходе.

2. Рассол

Огуречный рассол.

Разные виды маринада есть в разных заграничных странах, а вот огуречный маринад, который идеально устраняет симптомы похмелья, - чисто русское изобретение. По нашему мнению, Россия и страны бывшего СНГ, где все еще практикуют различные варианты консервирования, могли бы здорово заработать, наладив экспорт этого почти чудодейственного эликсира.

3. Зеленка

Зеленка - универсальное средство.

У нас зеленку используют при любом случае. Ветрянка, ушиб, порез, заноза - все это является показанием к использованию этой универсальной мази. А вот за границей применение этого загадочного средства заметного зеленого оттенка является дикостью. Западные врачи только-только смирились с тем, что русские эмигранты время от времени приходят на прием с мистическими темными пятнами зеленки, а еще лет пятнадцать назад били тревогу. Согласно их исследованиям, в составе данного эликсира сплошные тератогены и канцерогены, использование которых вовсе не безопасно. Но нашим гражданам плевать на исследования нежных западных врачей, ведь с помощью зеленки можно вылечить якобы все, и это проверено уже не одним поколением.

4. Активированный уголь

Уголь в чистом виде.

Тут речь не о том, что таких таблеток нет нигде в мире, а о том, что в чистом виде его используют только на постсоветском пространстве. Да, наш «уголь» суров и лишен всяких добавок. Он представляет собой черные таблетки в простой бумажной упаковке, которые оставляют жуткие следы на руках, губах, зубах и языке. Однако, именно в таком виде уголь лучше всего справляется с разного рода пищевыми расстройствами и отравлениями.

5. Ультразвуковая стиральная машина

Ультразвуковая машина для стирки.

Несмотря на то, что на дворе 21-ый век, стиральные машины есть далеко не каждого. Более того, некоторые просто не имеют возможности ее где-то поставить. Специально для таких ситуаций было придумано крошечное ультразвуковое устройство «Ретона». По нашей информации, «Ретона» - это уникальная разработка томской фабрики, способная с помощью звуковых волн «поднимать» и расщеплять загрязнения.

6. Портянки

Армейские портянки.

По мнению верхушки Вооруженных сил, ничто и никогда не сможет заменить старые добрые портянки. Синтетические материалы совершенно не годятся для длительных многокилометровых пробежек, а обычные носки будут слезать во время движения. Одним словом, выход - портянки. Ну, а способность их наматывать на ноги - один из ценнейших армейских навыков, который продолжают прививать парням в военных учреждениях по сей день.

7. Банный веник

Веник для бани.

Бани есть у всех, а вот банный веник - только у нас. Причем заграничной публике совершенно непонятно его предназначение. Некоторые иностранцы даже считают наших граждан извращенцами, которые получают удовольствие от того, что кто-то лупит тебя веником по спине.

8. Авоська

Сумка-авоська.

В советские времена полиэтиленовые пакеты были небывалой роскошью и дефицитом. Тем не менее, чтобы ходить в магазин за покупками, нужна была какая-то удобная сумка. И этой сумкой стала авоська. Данный аксессуар представлял собой крупную сетку из прочных ниток, способных выдерживать немалый вес. Сумки такого плана были достоянием Советского Союза и пользовались огромной популярностью у наших граждан.

9. Гречка

Гречневая каша.

Это может показаться невероятным, но кроме нас гречневую кашу никто не ест. По нашей информации, родиной этой крупы является Алтай. Именно там найдены древнейшие доказательства ее существования. Позднее оттуда она перекочевала в Азию, где ее стали растирать и добавлять в муку, но в чистом виде в пищу не употребляли. Что касается остальных стран, во многих из них про данную кашу вообще не слышали, а иностранцы, которым доводилось пробовать ее, плевались и негодовали. А все потому, что ко вкусу гречки нужно привыкать, иначе блюдо горчит и имеет странный химический привкус.

10. Березовый сок

Натуральный березовый сок.

Березы растут во многих странах, но сок из них добывают только у нас. Этот факт может показаться весьма странным, но так и есть. Натуральный березовый сок является чисто русским достоянием. Этот напиток обожают дети, а взрослые покупают его, чтобы удивить приехавших в гости иностранцев.

11. Передачи

Оригинальные передачи.

Нашу страну нередко обвиняют в плагиате западных шоу и фильмов, но и на нашем телевидении есть перлы. Речь идет о двух подлинных передачах, которые были придуманы нашими людьми и не имеют аналогов за рубежом. Эти передачи - «КВН» и «Что? Где? Когда?». Стоит отметить, что несмотря на то, что данные ТВ-шоу далеко не новые, они по-прежнему пользуются популярностью у телезрителей.

Источник