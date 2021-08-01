Почему комары одних людей кусают, а других нет? В чём причина?

Летом, в хорошую погоду активизируются различные кровососущие насекомые. Они могут не только серьёзно испортить нам отдых на свежем воздухе, но и нанести серьёзный вред здоровью. Больше всего из всей кровососущей «братии» нам досаждают комары. Кто из нас не страдал от их укусов? Конечно, это не мошка или пчела. Укус обыкновенного комара не так опасен. Но приятного в этом мало, особенно если этот укус на теле далеко не единственный. Хотя, кого-то, скажете вы, комары совсем не кусают, а, если и кусают, то мало. Да, вы правы. Почему комары кусают одних людей больше чем других? Сейчас мы постараемся ответить на этот вопрос.

Почему некоторых людей не кусают комары?

Есть категория людей, которых комары почти не трогают. Не то что, вообще они их не кусают, но часто облетают их стороной. Основная причина такой безопасности – запах тела и группа крови. Если группу крови изменить нельзя, то на запах тела вполне можно влиять. Вот 3 «группы риска», которых «любят» комары.

1. Люди с первой группой крови

Замечено, что I группа крови очень нравится этим насекомым. Таких людей комары «любят» кусать в 2 раза чаще, чем обладателей любой другой группы крови.

2. Люди в состоянии алкогольного опьянения

У таких людей главным фактором, который притягивает комаров, является пот.

В этом случае количество укусов увеличивается примерно на треть.

Даже, если вы выпили всего кружку пива, ваш пот стал более притягателен для этих насекомых.

3. Люди на утренней пробежке

Рано утром просыпаются не только любители спорта, но и комары. При совершении утренней пробежки температура нашего тела ощутимо повышается, притягивая к нам кровососов. Поэтому, при занятиях спортом, шансы стать объектом атаки комаров значительно выше.

Кто ещё в первую очередь находится «под прицелом» комаров вам расскажут вот в этом видео. Смотрим.