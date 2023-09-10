Чем занимаются главные герои популярного сериала «Теория большого взрыва» спустя 4 года

Четыре года назад, 16 мая 2019 года, вышел последний эпизод популярного ситкома «Теория большого взрыва». Двенадцать лет проект собирал у экранов миллионы поклонников, чтобы рассказать о новых приключениях странных ученых-гиков, Четыре друга не только наукой занимаются, но еще учатся жить в социуме и строить отношения. Последняя серия 12 сезона у многих вызвала слезы, потому что это было окончанием эпохи и прощанием с лучшими друзьями. Расскажем, как сложилась жизнь главных героев после того как «Теория большого взрыва» подошла к концу.
Джим Парсонс — Шелдон Купер
Джим Парсонс
Сегодня только самые преданные фанаты вспомнят, что изначально главных героем «Теории большого взрыва» был Леонард Хофстедер. Но Джиму Парсонсу благодаря своей харизме и неимоверному таланту удалось сделать своего персонажа чудаковатого гениального ученого Шелдона Купера основным персонажем.
Будущий актер родился в Техасе в городе Хьюстон в 1973 году. Карьеру актера он начал в театре, потом было несколько появлений на ТВ.
В сериальный мир Джим Парсонс попал уже в нулевые, он снялся в таких проектах как «Эд», «Счастливый конец», «Страна садов», «Справедливая Эми».
Но настоящий прорыв в актерской карьере у него произошел лишь тогда, когда он получил роль физика-теоретика Шелдона Купера.
Именно благодаря ему из года в год проект имел высокие рейтинги и толпы поклонников.
Джим всегда получал похвалу от критиков, у него есть различные награды, вроде «Золотого глобуса» и «Эмми». И все это он получил за свое участие в сериале.
Парсонс был не просто главной звездой шоу. Он был главой актерского коллектива, можно сказать, его душой. Джим неоднократно выступал и настаивал на повышении гонорара, и в итоге сумма дошла до 1 миллиона долларов за эпизод. И именно из-за его желания покинуть проект шоу завершилось.
Но даже после того, как последний эпизод «Теории» был отснят и выпущен, Парсонс не оставил своего персонажа. Он активно участвует в спин-оффе «Детство Шелдона», выступая в качестве продюсера, а также озвучивает сериал.
Из главной семерки шоу Джим стал самым успешным. Он снялся в таких популярных проектах как «Скрытые фигуры», «Красивый, плохой, злой», «Голливуд», «Парни в группе». Его талант отмечен на Голливудской Аллее Славы. И Джим дальше продолжает развиваться как актер и продюсер.
Уже более 10 лет он состоит в крепких отношениях, а с 2017 – в браке с известным арт-директором.
Джонни Галэки — Леонард Хофстедтер
Джонни Галэки
Сосед Шелдона физик-экспериментатор Леонард тоже принес своему исполнителю мировую известность.
Будущий актер появился на свет в 1975 году в Бельгии. Его отец был американским военнослужащим, и когда Джонни было 3 года, их семья переехала в Иллинойс.
Первая картина с Галэки вышла в 1988 году, это был фильм «Одна ночь из жизни Джимми Рирдона». После этого он продолжил сниматься, получив роли в таких лентах как «Розанна», «Рождественские каникулы», «Букмекеры.
Но все эти работы меркнут, по сравнению с главной ролью Джонни Галэки в «Теории большого взрыва».
Неуверенный в себе скромный физик-экспериментатор, который боится девушек и страдает от несносного характера своего гениального соседа, получился у Галеки просто превосходно. Именно этот персонаж принес актеру мировую славу.
Съемки в «Теории» Джонни совмещал с другой работой. Он снялся в картинах «Хэнкок» и «Время».
К сожалению, после завершения сериала актеру не удалось построить успешную киношную или сериальную карьеру. Хотя, стоит сказать, заработанных за годы съемок гонораров ему еще надолго хватит.
Кстати, Джонни очень хорошо дружит со своей сериальной возлюбленной Кейли Куоко, с которой встречался во время работы над сериалом. Сам же актер сейчас состоит в отношениях и воспитывает сына.
Кейли Куоко — Пенни
Кейли Куоко
Исполнительница главной женской роли официантки с актерскими амбициями Пенни исполнила актриса Кейли Куоко. Будущая артистка родилась в 1985 году, и сниматься начала, когда ей было всего 8 месяцев от роду. Первыми ее работами были рекламные ролики, затем начались эпизодические и небольшие роли.
Звездой Кейли проснулась в 2002 году, когда стала участницей популярного в США проекта «8 простых правил для друга моей дочери-подростка». А потом были «Зачарованные», культовый сериал нулевых о сестрах-ведьмах, в котором Куоко снималась в 2005 году.
В общем, можно сказать, что из всего каста «Теории» именно Кейли была не только самой опытной, но и самой звездной.
Интересный факт: в первоначальной задумке персонажа по имени Пенни не было вообще. В малоизвестном пилотном эпизоде была другая девушка по имени Кейти, но зрителям она совсем не понравилась, поэтому сценаристы решили полностью переписать не только сценарий, но и саму концепцию.
Роль официантки, которая мечтала покорить Голливуд, но потом изменила свою жизнь и стала фармацевтическим представителем, принесла Кейли Куоко мировую славу и признание.
В отличие от своего сериального мужа Джонни Галеки, Куоко без работы после завершения «Теории большого взрыва» не осталась. Она получила вскоре главную роль в сериале «Бортпроводница», за который даже была номинирована на «Золотой Глобус».
Также Куоко озвучивала Харли Квинн в мультипликационном сериале. После этого заметных ролей пока не было.
Сейчас можно сказать, что Куоко больше внимания уделяет личной жизни. Как известно, она была дважды замужем, встречалась с партнером по сериалу Джонни Галеки, актерами Генри Кавиллом и Муром Джоэлом.
А сейчас девушка состоит в отношениях с актером Томом Пелфри, от которого она родила в 2023 году дочку.
Саймон Хелберг — Говард Воловитц
Говард Воловитц
Один из самых любимых и определенно ярких персонажей «Теории большого взрыва» – неумело флиртующий и живущий с мамой инженер Говард Воловитц. Его великолепно воплотил на экране актер Саймон Хелберг.
Будущий Говард родился в Калифорнии в 1980 году, и в кино он начал сниматься в 19 лет. Все началось с эпизода в комедии «Доктор Мамфорд». Потом было еще несколько ролей, но нельзя было назвать его карьеру многообещающей.
Но удача улыбнулась талантливому актеру, и он прошел пробы на роль ироничного гика-инженера. Эта роль и стала самой значимой в его карьере. По крайней мере, на данный момент.
Образ Говарда он воплотил идеально, жаль, что после окончания сериала ему не поступало больше предложений, которые бы дальше развивали его карьеру.
Он появился в фильме коллеги по «Теории» Маим Балик «Они сделали нас такими», а также снялся с Марион Котийяр и Адамом Драйвером в картине «Аннетт». Этого очень мало, но известно, что есть проекты, в которых Саймон еще поучаствует.
Хелберг в браке с актрисой Джозелин Таун и пара воспитывает двоих детей.
Кунал Найар — Раджеш Кутраппали
Кунал Найар
Исполнитель роли очаровательного астрофизика Раджеша Кутрапалли, который не может разговаривать с девушками, Кунал Найар – самый неопытный актер из основного каста сериала.
Британский актер индийского происхождения родился в 1981 году в Лондоне, но вырос в столице Индии. В Америку будущий артист переехал после окончания школы, чтобы изучать финансы.
До своей самой звездной роли Кунал, как и многие его коллеги по цеху, пробовал свои силы в эпизодах. До судьбоносного кастинга на роль Раджеша Кутраппалли Найар имел всего 2 роли в фильмографии.
Для этого актера проект о гиках стал настоящим дебютом, и принес мгновенно всемирную популярность. Прошло всего 4 года съемок и Кунал уже вошел в топ наиболее высокооплачиваемых телевизионных актеров.
Но имея такой шикарный старт, исполнителю роли Раджеша, к сожалению, не удалось реализовать свой потенциал и оправдать ожидания поклонников. Как только сериал закончился, его карьера затухла.
Когда шоу закрыли, Найар озвучил одного из троллей в мультфильме «Тролли. Мировой тур», его коллегой была Меган Фокс. Потом был фильм «Бабочки в животе», в кототом он снялся с Дакотой Фаннинг. В 2023 году выйдет фильм «Космонавт из Богемии» с по истине звездным составом: Адамом Сендлером, Кэри Маллиган и Полом Дано. В нем снялся и Кунал, возможно, эта работа станет новым витком его карьеры.
Несмотря на затишье в работе, с личной жизнью к него все в порядке. В 2011 году он женился на обладательнице титула «Мисс Индия-2006», с которой они до сих пор вместе.
Мелисса Рауш — Бернадетт Ростенковски
Мелисса Рауш
Сериальная жена Саймона Хелберга, актриса Мелисса Рауш тоже до прихода в проект была никому неизвестной актрисой.
Мелисса родилась в Нью-Джерси в 1980 году. Она начинала в театре, а в ее фильмографии было всего 3 маленькие роли.
По первоначальной задумке, подруга Пенни Бернадетт Ростенковски должна была появиться несколько раз, ей прописывали незаметную, почти что третьестепенную роль. Но зрителям она понравилась, поэтому шоураннеры внесли ее в основной каст сериала. И правильно сделали, без нее сериал бы точно был не тем, которым его знают и любят.
Образ Берни стал неотъемлемой частью «Теории» и принес Мелиссе популярность, о которой она в начале своего участия в шоу даже не мечтала. Еще во время съемок у нее начали появляться интересные предложения о работе, которые она с радостью принимала. И когда был отснят последний эпизод, она продолжила сниматься, хотя и не так активно.
В ее фильмографии появились картина «Ландромат» с Мэрил Стрип и «Ода радости» с Морганом Фрименом, а также популярный сериал «Черный понедельник». Главные роли Мелиссе не предлагают, но, кажется, эпизоды ее вполне устраивают.
С 2009 года актриса замужем за писателем Уинстоном Раушем. У пары двое детей, и ей удается совмещать воспитание наследников с актерской работой.
Маим Бялик — Эми Фарра Фаулер
Маим Бялик
Маим Бялик была известной задолго до «Теории». В США ее знали по роли Блоссом Руссо в популярном ситкоме 90-х «Блоссом».
Актриса родилась в 1975 году и в кино попала еще в детстве. Ее дебют состоялся в 1988 году в фильме «Тыквоголовый».
В каст сериала Маим попала в 2010 году. У нее сначала была небольшая роль, ее героиня нейробиолог Эми Фарра Фаулер была странной подругой Шелдона, ставшая впоследствии его женой. Фанаты сериала приняли ее, и она стала полноценной героиней «Теории», войдя в основной состав. Именно она стоит за революционными изменениями личности Шелдона, его очеловечиванием и, конечно же, благодаря ей он так быстро получил Нобелевскую премию.
Интересный факт: Маим сыграла нейробиолога доктора наук, сама при этом имея научную степень по нейробиологии.
Балик может похвастаться немалым количеством эпизодических ролей. Но именно «Теория» открыла ей путь в кино. И все благодаря Джиму Парсонсу, с которым она успела подружиться, играя сначала его девушку, а затем жену и коллегу.
Когда сериал закончился, Маим получила главную роль в новом сериале «Зовите меня Кэт». Исполнительным продюсером проекта выступил Джим Парсонс. Участие в новом шоу помогло Бялик показать зрителям, что она очень хороша в комедийном амплуа.
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