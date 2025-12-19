Интерьерные решения, которые красивые и удобные только на картинке

Перед тем, как делать ремонт, мы долгое время мониторим интерьерные блоги в поисках стильных и удобных решений, которые подойдут для нашей квартиры. Однако не зря говорят: не все то золото, что блестит. Сегодня мы расскажем, какие дизайнерские приемы только кажутся удачными, а на деле приносят много хлопот.

Решение 1: Стеклянные фасады на кухне

Решение 2: Барная стойка вместо стола

Решение 3: Мебель без ручек

Решение 4: Ванная за стеклом

Решение 5: Белая затирка для плитки

Решение 6: Прозрачная гардеробная

Решение 7: Темная сантехника

Выбирайте глухие фасады для кухниКогда речь заходит о дизайне маленькой кухни, первое, что приходит на ум – это светлая мебель и отделка, а второе – стеклянные фасады, ведь они выглядят легко, воздушно и не перегружают интерьер (в отличие от глухих дверок). Однако нужно понимать, что стекло требует регулярного ухода, практически ежедневного. На таких фасадах остаются отпечатки пальцев, разводы от воды, капли жира и прочие загрязнения, которые хорошо видно. Кроме того, будет заметен любой беспорядок на полках, даже если вы подберете матовые либо рифленые дверцы.Наиболее практичным будет сделать глухие фасады, чтобы хранение полностью было закрытым. А чтобы кухня не выглядела перегруженной, выбирайте светлый гарнитур с глянцевой поверхностью. Если же вы готовы постоянно поддерживать порядок на полках, есть смысл повесить открытые полки вместо навесных шкафчиков.На заметку: В качестве компромисса установите узкий стеллаж со стеклянной дверцей, на полках которого вы будете хранить красивую посуду. Он станет своеобразным декоративным элементом в интерьере и будет украшать его.Откидной стол – отличный вариант для маленькой кухниЕще один прием, который дизайнеры часто советуют использовать для оформления маленькой кухни.Барные стойки используются как в небольших хрущевках, так и в студиях, где нужно отделить гостиную от зоны готовки. Они идеально вписываются в интерьер, не занимают много места, по необходимости выполняют роль зонирующего элемента.Однако есть в этой бочке меда и ложка дегтя. Если в квартире живет большая семья, есть маленькие дети или пожилые люди, в процессе приема пищи могут возникнуть проблемы. Ежедневно использовать барную стойку в качестве обеденной зоны будет попросту неудобно. К тому что же не получится собраться всей семьей за одним столом – придется обедать по очереди.Вместо стойки лучше установить небольшой раскладной или откидной стол стандартной высоты. Стулья также могут быть раскладными. Еще один вариант – купить компактные табуреты, которые с легкостью получится убрать под стол, когда они будут не нужны. Или же есть модели, которые собираются друг в друга и формируют большой пуф. В общем, идей масса – выбирайте то, что подходит конкретно для вашей кухни.Фасады без ручек быстро пачкаютсяКрасиво, стильно, лаконично, идеально для маленьких квартир, в которых важно придерживаться принципов минимализма. Однако, несмотря на видимые плюсы, у механизмов push-to-open есть большой минус – они быстро изнашиваются и приходят в негодность. Поэтому будьте готовы к тому, что уже через два-три года фурнитуру придется менять. Кроме того, на фасадах мебели постоянно будут оставаться отпечатки пальцев, жирные пятна и прочие загрязнения.Более практичным вариантом станут накладные ручки или интегрированные профили. А если вы переживаете, что они будут привлекать слишком много внимания, отдавайте предпочтение минималистичным изделиям. Они отлично впишутся в интерьер, не нарушат общий стиль и дольше прослужат (да и, будем честными, пользоваться такими ручками намного удобнее). Подбирайте изделия в тон фасадов, чтобы они сливались с мебелью, или, наоборот, сделайте их акцентом в интерьере.Стеклянная перегородка лишает приватностиВ интерьерах дорогих отелей часто можно увидеть, как спальню и ванную комнату разделяют стеклянной перегородкой. Да, это эффектно и эстетично, но в обычных квартирах использовать такой прием нецелесообразно. Такая перегородка полностью лишает приватности – все, что происходит в ванной, слышно (и даже видно) в спальне. Одно дело, если в квартире кроме вас никто не живет, но совсем другое, если есть и другие члены семьи.Поэтому возвращаемся с небес на землю и подбираем для интерьера более практичный вариант, который не будет доставлять дискомфорта в повседневной жизни. Разделите спальню и санузел полноценной стеной либо, если нет возможности это сделать, используйте матовые затемненные перегородки. Туалет обязательно должен быть обособлен.Хотите впустить в ванную свет и сделать интерьер более легким, воздушным? Тогда для оформления части стены используйте стеклоблоки. Они отлично поглощают звуки, дают чувство уединения, но при этом выглядят очень стильно и добавляют в обстановку изюминку.Для темной плитки смело берите такую же затиркуТрадиционно при выборе затирки для плитки отдают предпочтение светлым вариантам, потому что они выглядят свежо и красиво, отлично вписываются в любой интерьер. Но с точки зрения практичности, это далеко не самый лучший вариант. Белая затирка быстро впитывает в себя влагу и загрязнения, вследствие чего уже через несколько месяцев теряет привлекательный внешний вид. Особенно уязвимой она является на полу, в зоне кухонного фартука и раковины.По этой причине лучше выбирать серую, бежевую или темную затирку, на которой загрязнения будут менее заметными, чем на белой. Также обратите внимание, что в зонах с повышенной влажностью (например, в душе) нужно использовать специальную влагостойкую или эпоксидную затирку, которая предназначена именно для таких условий.Стекло должно быть матовымНе спорим, на фото она выглядит эффектно, особенно если подобрать одежду и обувь в единой цветовой гамме, красиво все развесить и подсветить с помощью точечных светильников. Но ведь в жизни все совсем не так, как на этих фотографиях. Даже если все ваши вещи идеально сочетаются друг с другом по цвету, вам придется постоянно поддерживать в гардеробной идеальный порядок, потому что она абсолютно ничего не скрывает. Кроме того, стеклянные поверхности требуют тщательного ухода, ведь на них особенно заметны отпечатки пальцев, разводы от воды и пр.Не менее красиво будут смотреться гардеробные с глухими фасадами, но при этом они получатся гораздо практичнее. Если же вы переживаете за ощущение легкости, тогда обратите внимание на полупрозрачные или матовые фасады – они скроют содержимое гардеробной и не перегрузят пространство. Очень важно тщательно продумать хранение внутри – тогда вам будет гораздо проще поддерживать порядок. Полки, ящики, стойки для вешалок, ниши для обуви и аксессуаров – подумайте, что нужно конкретно вам. Если же идея о прозрачной гардеробной не покидает вас, тогда обустройте ее в спальне и сделайте так, чтобы она не просматривалась со входа.На темной сантехнике видны все пятнаУже много сезонов подряд самой модной считается цветная сантехника, особенно черная. Ее подбирают как в тон мебели, так и в качестве стильного акцента. Однако практичным такое решение назвать сложно. Учитывая жесткость воды в нашей стране, нужно быть готовым к тому, что известковый налет в мойках и на смесителях станет вашим постоянным спутником. А ведь на темных поверхностях его особенно хорошо видно. Не хотите мыть сантехнику после каждого контакта с водой? Тогда откажитесь от темных изделий. На светлых моделях загрязнения менее заметны, поэтому они считаются более практичными.