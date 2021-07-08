Летнее укоренение роз

Каждому садоводу и огороднику известно, как непросто бывает укоренить розу. Черенки плохо приживаются, не переносят малейших изменений в погодных условиях, не дают корни. Однако с этим способом вы забудете об этих проблемах!



Черенковать розы нужно в середине лета, когда первые цветы на розе уже отцветают. Выбирайте не слишком толстые и не слишком тонкие стебли. Розу делите на черенки с 2 почками на каждом. Нижний срез под углом, верхний — прямой, как обычно.



Перед посадкой черенки замочите в воде на 30-60 минут, чтобы они напитались влагой — это очень важный этап.



Следующий маленький секрет удачного черенкования и высокой приживаемости роз — песок. Насыпьте сверху на грунт примерно 2 см песка, тщательно пролейте водой.



Черенки опустите в золу косым срезом вниз.



И высадите во влажный песок.





Последний лайфхак — это укрытие. Оно должно быть просторным и прозрачным, но главное — не пропускающим воздух. Используйте для этого пластиковые бутылки большого размера, различные стеклянные предметы и даже аквариум. Поливайте розы вокруг укрытия. В таком виде оставьте до осени, затем дайте черенкам немного закалиться, приоткрыв «тепличку» и снова накройте на зиму.



На следующий год черенки уже заметно подрастут и окрепнут, а через пару лет и вовсе разовьются в красивые цветы!

Подробнее о том, как летом черенковать розы правильно, смотрите в видео ниже: