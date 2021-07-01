Какие секреты скрывают граффити викингов, которые они оставили по всей Европе

Если обратить внимание на стены зданий практически любого современного города, несложно заметить, что многие из них имеют одну общую черту - граффити. Иногда это уличное искусство может быть довольно красивым (вспомним шедевры того же Бэнкси), но чаще всего это просто каракули, мазня и грубые сообщения, написанные аэрозольной краской или маркерами в общественных местах.
Обычно граффити считают современном явлением, но если изучить историю, можно найти всевозможные примеры обществ прошлого, а которых люди делали то же самое. Даже суровые викинги время от времени «грешили» граффити, и некоторые из их «творений» сохранились до сих пор.
Руны викингов внутри Мейсхау.
Одним из самых «богатых» на граффити викингов мест оказались Оркнейские острова, а в частности много примеров граффити викингов было найдено в месте под названием Мейсхау. Мейсхау, который на древнескандинавском языке был известен как Орхаугр, является неолитической пирамидой из камней, расположенной на острове Мейнленд (шотландские Оркнейские острова).
По оценкам историков, Мейсхау был построен около 2800 года до нашей эры. Это одна из самых больших гробниц-каэрнов на всех Оркнейских островах, а памятники вокруг нее с 1999 года классифицируются как объект всемирного наследия ЮНЕСКО.
Мейсхау. Часть надписи, которая гласит: «Арнфинн, сын Стена, вырезал эти руны».
Мейсхау был впервые раскопан в 1861 году Джеймсом Фаррером, но когда его команда попыталась пробраться внутрь, исследователи обнаружили, что главный вход был завален. Им пришлось прокопать свой собственный лаз прямо через вершину кургана. Когда Фаррер с командой пробрались внутрь, перед ними открылась потрясающая картина — они были первыми людьми почти за тысячелетие, которые вошли в это древнее место последнего отдыха.
Граффити викингов, Мейсхау, Оркнейские острова, Шотландия
Археологи увидели, что стены вокруг них были покрыты отметками, которые при ближайшем рассмотрении оказались рунами викингов. Оказалось, что эти надписи не сильно отличались от современных граффити: к примеру, некоторые из них гласили «Ингигерт - самая красивая женщина из всех» и «Татир-викинг пришел сюда, устав от всех».
История гласит, что более чем за восемь веков до раскопок Фаррера в Мейсхау группа воинов-викингов вошла в старую пирамиду из камней, чтобы укрыться от опасной снежной бури снаружи. Их возглавлял ярл Оркнейских островов по имени Харальд Маддадссон, который в то время путешествовал из Стромнесса в Ферт со своими людьми.
Оркнейская сага рассказывает о другом лидере викингов, ярле Ренгвальде Эйстейнссоне и его воинах, которые также остановились в Мейсхау. Обе эти группы решили оставить свой след на стенах, вырезав рунические сообщения на камне, почти так же, как это делают современные люди.
Руны XII века, вырезанные внутри пирамиды из камней
Интересно, что в Оркнейской саге также говорилось о сокровищах, спрятанных в Мейсхау. Хотя в течение веков об этом ходили слухи, тайна так и осталась тайной. В одном из стихов говорилось: «Мне сказали, что здесь очень хорошо спрятаны сокровища», в другом — что «на северо-западе спрятано великое сокровище».
«Халфданская надпись» в соборе Святой Софии
Около 30 рунических надписей были найдены в Мейсхау, который является одной из самых больших находок такого рода во всей Европе, но граффити викингов встречаются и в других местах. Другой классический пример, представленный в Национальном музее Дании, - всемирно известная мечеть Святой Софии в Турции. Парочка викингов, очевидно, посетила эту мечеть и написала свои имена (Халвдан и Аре) рунами на одной из ее стен.
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