Почему в Швейцарии рядом с настоящими шале расположены фальшивые дома

Всем известно, что Швейцария не участвовала ни в одной из Мировых войн и уже более двух столетий официально сохраняет нейтралитет. Тем не менее в стране всегда была своя армия, которая в период обострения ситуации в близлежащих странах была готова всеми способами защитить свои границы. И Вторая мировая война не стала исключением. Именно в этот период на ее рубежах и в самых неожиданных местах начали строить обычные с виду сельские домики (шале), за стенами которых скрывались вовсе не уютные интерьеры.
1. Почему Швейцария выбрала политику нейтралитета
За стенами традиционных домиков много лет прятались секретные военные объекты (Fake Chalets, Швейцария). | Фото: mytechnologyworld9.blogspot.com.
Несмотря на то, что Швейцария не одно столетие придерживается политики нейтралитета, власти во все времена уделяли особое внимание защите страны. У нее имеется и своя армия, хотя больше подходит название – ополчение, ведь на постоянной основе служит всего несколько тысяч человек, при этом практически все жители государства остаются в запасе. Поскольку нейтралитет и территориальную целостность нужно также защищать, в неспокойные времена, связанные с военными действиями, власти делают все возможное, чтобы обеспечить боеспособность.
За дверью колоритного горного шале не найдете традиционной обстановки (Fake Chalets, Швейцария). | Фото: blog.tagesanzeiger.ch.
В любой момент артиллерийское орудие могло дать отпор захватчикам (Fake Chalets, Швейцария). | Фото: mytechnologyworld9.blogspot.com.
Исторические факты: У Швейцарии нет выхода к морю, нет развитого земледелия, месторождений ценных ископаемых тоже нет, поэтому она никогда не была лакомым кусочком и на ее суверенитет не очень и посягали. Такое выгодное положение избавило страну от разорений и лишних военных потрясений. Хотя швейцарские мужчины были хорошими воинами и ради заработка могли идти наемниками в армии других государств.
После неприятного инцидента, произошедшего в 1515 г., когда одну из таких группировок расстреляли артиллерийскими орудиями, они распрощались с кровавым бизнесом и отказались от участия в каких бы там ни было военных действиях. Исключение составляла лишь служба при французском дворе, в качестве телохранителей монарших особ. Только лишь в 1815 году на Венском конгрессе после вмешательства императора Александра I Швейцария добилась статуса постоянного вооруженного нейтралитета.
2. Необычный способ создания оборонительных сооружений во времена Второй мировой войны
Определить, где настоящее домовладение, а где замаскированный склад или бомбоубежище можно лишь с близкого расстояния (Fake Chalets, Швейцария). | Фото: derkleineunterschied.ch.
Несмотря на политику нейтралитета, в годы Второй мировой войны страна начала активно готовиться к защите своих рубежей. В первую очередь возводили традиционные шале (сельские домики), которые внешне никак не были похожи на военные укрепления, воинские части или вместительные продовольственные базы. Даже местные жители представление не имели, что это все-таки военные объекты.
Классическая форма строения, аккуратная крыша, окна с занавесками – все это не вызывало ни интереса, ни подозрения, особенно если смотреть с высоты или издалека.
Чаще всего шале было очень узким, но это можно заметить только под определенным углом с близкого расстояния (Fake Chalets, Швейцария). | Фото: dymontiger.livejournal.com.
Ставни, как правило, делали настоящие, а вот окна были нарисованными (Fake Chalets, Швейцария). | Фото: derkleineunterschied.ch.
Только с близкого расстояния можно заметить, что домики немного странные и даже забавные. В них нет ни бликующих стекол, ни дыма из трубы, ни каких-либо других построек, которые просто необходимы для ведения домашнего хозяйства. Да это и понятно, ведь это были не привычные домовладения, где проживала семья, а секретные объекты, которые служили бункерами, бомбоубежищами, продовольственными складами, перевалочными базами и складами для боеприпасов. Фальшивые домики, в основном сосредоточенные в горной местности, служили лишь отвлекающей ширмой, призванной замаскировать стратегически важные объекты от воздушной разведки.
Самая впечатляющая линия создана на подступах к Женеве (Toblerone lines, Швейцария).
Бетонные блоки, установленные на стратегически важных участках, превратились в туристическую достопримечательность (Toblerone lines, Швейцария). | Фото: blog.tagesanzeiger.ch.
Еще один объект под названием Promenthouse Lines («Линия Проментхаус») появился во времена защиты от нападения. Эта линия представляет собой оборонительные сооружения в виде 9-тонных бетонных блоков (2,7 тыс. штук), растянувшихся на 15 км недалеко от Женевы. Поскольку форма блоков напоминает дольки популярного шоколадного батончика марки Toblerone, оборонительный объект очень быстро получил народное название – «Линия Тоблерон». Именно она должна была остановить сначала танки армии фашиствующий Германии, а затем швейцарцы думали, что Toblerone lines спасет от советской бронированной техники.
Горный ландшафт позволил спрятать военные объекты еще надежней (Швейцария).
Также стоит упомянуть, что создавались и особо секретные объекты, которые нельзя было увидеть ни с воздуха, ни проходя мимо – это бункеры, замаскированные под живописный альпийский пейзаж. Как утверждают знающие люди, большинство из них до сих пор являются военными объектами.
3. Как Швейцарии удалось избежать захвата территории
Даже самые опытные диверсанты и разведчики вряд ли заподозрят, что внутри скалы военный бункер. | Фото: derkleineunterschied.ch.
Вначале швейцарцы боялись вторжения гитлеровских войск, которые захватили большую часть континентальной Европы быстрее, чем заняли несколько кварталов Сталинграда. И такие опасения были вполне осязаемыми, ведь немецкие бомбардировщики очень часто пересекали границу, а разведчики и диверсанты устраивали неприятные вылазки со стороны захваченной Франции.
Колоритное шале за своими стенами скрывает не уютный интерьер, а бомбоубежище, например, (Fake Chalets, Швейцария). | Фото: mytechnologyworld9.blogspot.com.
В июне 1940 г. Швейцария оказалась в полушаге от вторжения гитлеровцев, но разумная политика, грамотные военачальники и вовремя спохватившийся Вермахт смогли остановить агрессию. В августе того же года страны заключили соглашение, по которому Германия получала возможность транспортировки грузов через Швейцарию (в том числе и военных), могла покупать золото и драгоценные металлы за рейхсмарки и получила фантастический кредит на военные нужды.
Только необычные выступающие элементы на фасаде шале могут вызвать подозрение, но их увидеть можно только с близкого расстояния (Fake Chalets, Швейцария). | Фото: derkleineunterschied.ch.
В обмен на это Швейцария сохраняла суверенитет, целостность, получила возможность экспортировать свой товар и импортировать уголь, нефть, сырье и продукты питания. Режим максимального благоприятствования продлился вплоть до весны 1944 г., после этого бомбы союзников все же достигали не только границ страны, но и пострадало несколько населенных пунктов.
4. Почему швейцарцы панически боялись Советский Союз
Возле «Линии Тоблерон», к которой так и не подошли советские войска, теперь проходят туристические тропы (Toblerone lines, Швейцария).
Но все же соглашение на период боевых действий в значительной мере спасло Швейцарию от губительных разрушений, хотя вызывало усиливающийся страх оттого, что советские войска после победы над гитлеровцами припомнят им сотрудничество с немцами.
Эти опасения, постоянное ожидание нападения и подготовка к защите рубежей не завершились вместе с войной. Страх перед СССР был настолько велик, что строительство новых бункеров, замаскированных под фальшивые шале, обновление боеприпасов и продовольствия проводились до середины 70-х годов прошлого века.
5. Историческая память и народное достояние
К концу прошлого века большинство шале рассекретили, а в некоторых даже открыли музеи (Fake Chalets, Швейцария). | Фото: dymontiger.livejournal.com.
Внутрь фальшивых шале любопытные туристы и местные жители смогли попасть только в начале XXI века (Швейцария).
Когда угроза со стороны СССР миновала (кстати сказать, ее никогда и не было), фальшивые шале потеряли свою актуальность и были рассекречены. Одни объекты власти даже разрешили превратить в открытые музеи, в память о тех неспокойных годах, а другие продали. Из них предприимчивый народ сделал загородные дома, сыроварни, мини-отели, мастерские и т. д.
Учитывая, что «Линии Тоблерон», которые создавали не только под Женевой, но и на самых стратегически важных направлениях, находятся в природных зонах и в местах скопления старинных крепостей решили оставить в качестве туристических достопримечательностей.
Фрагмент фотоальбома «Фальшивые шале» Кристиана Швагера. | Фото: © Christian Schwager.
Особую известность они обрели благодаря фотографу Кристиану Швагеру (Christian Schwager), который проделал немалую работу, чтобы разыскать замаскированные военные объекты. По сведениям редакции Novate.ru, в 2004 г. он издал уникальный фотоальбом под названием Fake Chalets («Фальшивые шале»), в который вошла серия снимков самых колоритных горных домиков, выполняющих роль стратегически важных военных объектов.
Снимки фотографа, размещенные в книге («Фальшивые шале» открыли глаза не только мировой общественности, но и швейцарцам. | Фото: © Christian Schwager.
Благодаря этой книге не только мир узнал об оригинальном способе организации оборонительных сооружений, но и сами швейцарцы, ведь большинство из них даже не догадывались, что живут рядом с секретным бункером или складом боеприпасов. Хотя это вполне объяснимо, ведь в преддверии Второй мировой и во времена Холодной войны фасады фальшивых домиков расписывали профессиональные художники-декораторы. Как утверждают бывалые туристы, если находиться на расстоянии 20 метров от них, то даже самый внимательный человек не сможет увидеть разницу между настоящим домовладением и бутафорским.
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