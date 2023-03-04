Почему в Швейцарии рядом с настоящими шале расположены фальшивые дома

1. Почему Швейцария выбрала политику нейтралитета

За стенами традиционных домиков много лет прятались секретные военные объекты (Fake Chalets, Швейцария). | Фото: mytechnologyworld9.blogspot.com.

За дверью колоритного горного шале не найдете традиционной обстановки (Fake Chalets, Швейцария). | Фото: blog.tagesanzeiger.ch.

В любой момент артиллерийское орудие могло дать отпор захватчикам (Fake Chalets, Швейцария). | Фото: mytechnologyworld9.blogspot.com.

2. Необычный способ создания оборонительных сооружений во времена Второй мировой войны

Определить, где настоящее домовладение, а где замаскированный склад или бомбоубежище можно лишь с близкого расстояния (Fake Chalets, Швейцария). | Фото: derkleineunterschied.ch.

Чаще всего шале было очень узким, но это можно заметить только под определенным углом с близкого расстояния (Fake Chalets, Швейцария). | Фото: dymontiger.livejournal.com.

Ставни, как правило, делали настоящие, а вот окна были нарисованными (Fake Chalets, Швейцария). | Фото: derkleineunterschied.ch.

Самая впечатляющая линия создана на подступах к Женеве (Toblerone lines, Швейцария).

Бетонные блоки, установленные на стратегически важных участках, превратились в туристическую достопримечательность (Toblerone lines, Швейцария). | Фото: blog.tagesanzeiger.ch.

Горный ландшафт позволил спрятать военные объекты еще надежней (Швейцария).

3. Как Швейцарии удалось избежать захвата территории

Даже самые опытные диверсанты и разведчики вряд ли заподозрят, что внутри скалы военный бункер. | Фото: derkleineunterschied.ch.

Колоритное шале за своими стенами скрывает не уютный интерьер, а бомбоубежище, например, (Fake Chalets, Швейцария). | Фото: mytechnologyworld9.blogspot.com.

Только необычные выступающие элементы на фасаде шале могут вызвать подозрение, но их увидеть можно только с близкого расстояния (Fake Chalets, Швейцария). | Фото: derkleineunterschied.ch.

4. Почему швейцарцы панически боялись Советский Союз

Возле «Линии Тоблерон», к которой так и не подошли советские войска, теперь проходят туристические тропы (Toblerone lines, Швейцария).

5. Историческая память и народное достояние

К концу прошлого века большинство шале рассекретили, а в некоторых даже открыли музеи (Fake Chalets, Швейцария). | Фото: dymontiger.livejournal.com.

Внутрь фальшивых шале любопытные туристы и местные жители смогли попасть только в начале XXI века (Швейцария).

Фрагмент фотоальбома «Фальшивые шале» Кристиана Швагера. | Фото: © Christian Schwager.

Снимки фотографа, размещенные в книге («Фальшивые шале» открыли глаза не только мировой общественности, но и швейцарцам. | Фото: © Christian Schwager.