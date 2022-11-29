Какие загадки хранил древний город мудрости, который, по легенде, построили пришельцы

Индейцы хопи — это коренные американцы, которые многие тысячи лет живут на территории нынешней Аризоны. Среди них есть элита — «качины» или «качинас» (Kyápchina). Согласно легенде племени — это потомки посланников небес, людей со звёзд, которых направили на Землю боги. Они построили великий город. Храмовое обиталище мудрости и высшего разума. Это таинственное место носит название Палатквапи или «Красный дом». Именно здесь «звёздные люди» обучали хопи важным ритуалам и самым глубинным тайнам вселенной. Учёные до сих пор спорят о его местонахождении. Куда исчез великий город?
Потомки людей со звёзд
Это индейское племя проживает на одной из красивейших территорий. Завораживающие горы, безбрежная красота долин и величественный Гранд-Каньон. Недаром именно в таком месте где-то существует великий древний храмовый город. Его по легендам хопи возвели пришельцы со звёзд. К сожалению, сегодня от величественного древнего Звёздного города хопи остались лишь несколько каменных жилых комплексов. Их язык очень схож с языком ацтеков. Племя по сей день занимается тем, что выращивает на сухой каменистой почве кукурузу, бобы и тыквы.
Звёздный город?
Куда исчез город
Учёные давно спорят о том, где мог находиться величественный и загадочный Палатквапи. За последнее столетие была высказана масса гипотез. Многие этнографы склоняются к тому, что Палатквапи находился в районе долины Седона-Верде. Некоторые считают, что он был намного южнее. Объединяет их всех одно — почти все согласны с тем, что Город Звёздных Людей должен находиться чуть южнее Меса Хопи. Связано это с тем, что по сказаниям этого народа совершенно непонятно, где именно находится этот Красный дом. Наиболее полные записи легенд племени были сделаны этнографом Александром Стивеном. Он опубликовал целую книгу об этом, которую назвал «Путешествие хопи». Единственное, в чём уверены учёные, это то, что он где-то далеко на юго-западе страны хопи. Эти сведения, конечно, весьма относительны, но всё же это лучше, чем ничего.
Есть такие исследователи, которые уверены, что Палатквапи — это на самом деле майянский город Паленке и находится он на полуострове Юкатан. Это с одной стороны похоже на правду, так как когда-то здесь действительно были красные каменные здания. В остальном же этот город в джунглях, кажется, противоречит всем остальным известным фактам о «Красном доме».
Поразительный красный камень Соборной скалы, Седона, Аризона.
Одно из исторических сказаний хопи о древнем величественном городе описывает его, как место, со всех сторон окружённое высокими стенами. Само название его происходит от высокого утёса из красного камня. В Паленке таких высоких утёсов из красного камня и в помине нет. Храмы Паленке не были полностью разрушены древним потопом. Этот вселенский потоп подробнейше описан в «Мифе о потопе майя». Это событие также нашло отражение в росписях стен храмового комплекса. Палатквапи же сначала был сожжён. Загорелся окружающий его сосновый лес. Город майя окружали лишь знойные тропические джунгли.
Так что, по мнению подавляющего большинства учёных, скорее всего, эти города связывает лишь схожесть их названий. Кроме того, Паленке изначально носил совершенно иное имя. Его название было Лакамха, что означает «Большая вода». Переименовали город испанские конкистадоры. В переводе с испанского Паленке означает «укреплённое место».
Гора Мингус, долина Верде, Аризона.
Согласно анализу всех имеющихся описаний Палатквапи, больше всего соответствуют этому Седона и долина Верде. Поэтому самый знаменитый историк и этнограф народа хопи Джесси Уолтер Фьюкс абсолютно убеждён, что древний город находился именно здесь. Косвенным подтверждением является то, что в районе Седоны обнаружены самые древние руины хопи, щедро украшенные их загадочными петроглифами. Фьюкс считает, что это остатки Палатквапи.
Определить точное местоположение Палатквапи является слишком трудной задачей отчасти от того, что есть огромное количество описаний способов, как можно туда добраться. Это из-за того, что различные кланы хопи добирались в Красный Дом разными путями. Те же маршруты, которые выбирало большинство из них, когда они покидали в своё время Палатквапи, весьма последовательны и практически идентичны. Это и позволило этнографам обрести уверенность в том, что местонахождение древнего города скрывает район долины Седона-Верде. Фактически, этот маршрут существует до сего дня и известен как Тропа Палатквапи.
Тропа Палатквапи.
Кланы, которые двигались на север, сооружали по пути селения, где зимовали. Иногда они задерживались в каком-то месте на несколько лет. Со сменой поколений Палатквапи становился в культуре многих племён хопи лишь басней. Красивая сказка, которую любили рассказывать старики. Разные кланы основали множество городов и посёлков. Продвигаясь всё дальше, хопи достигли реки Колорадо, недалеко от современного города Уинслоу. Там они основали селение, которое назвали Хомолови или Малый город. Некоторое время спустя на них стали совершать набеги апачи. О победе над ними повествует красивая легенда. Там говорится о том, что два брата, юноши-боги, победили целое огромное и грозное войско апачей. Редкие выжившие в страхе бежали. Многие годы спустя кланы рассеялись по всем землям хопи.
Качинское шествие.
Разрушение Палатквапи
Народ хопи исчислял периоды времени как «миры». Исторически существовало четыре мира. Во времена Первого и Второго мира был сооружён великий храмовый каменный город. Время разрушения Палатквапи — это конец периода Третьего мира. Индейцы хопи говорят, что тогда у людей была широко открыта «копави» или дверь (в индуистской культуре известна, как коронная чакра, место на макушке) и они могли находиться в постоянном тесном общении с Творцом. Проекты Его могли воплощаться в реальность сразу. Кроме того, качины сами имели сверхъестественные способности, для них не было трудностью построить нечто столь впечатляющее.
Танцоры Качина.
Мнения самих хопи здесь тоже несколько расходятся. Объединяет их всех чёткое убеждение о том, что город был построен самими качинами и под их наблюдением. Делалось это в три этапа. Сначала церемониальная часть, затем высокие стены, потом кладовые для припасов, а в конце жилые помещения. Самой важной частью Палатквапи был церемониальный храмовый комплекс. Тогда не было столь чёткого разделения между посвящёнными и простыми участниками церемоний. Там было всего два здания: одно для посвящённых, а другое — непосредственно для церемониальных целей. Церемониальное здание было четырёхэтажным, с террасами, как пуэбло, которые есть сегодня. Главный вход смотрел на восток, а два поменьше выходили на север и юг.
На первом этаже здания храма мудрости люди качина обучали посвящённых истории, значению трёх предыдущих миров и цели Четвёртого мира. На втором этаже раскрывали все тайны устройства и функционирования организма человека. Качинас учили тому, что высшей функцией разума является понимание того, как великий дух действует в человеке. Делалось это для того, чтобы люди опять не стали злыми и чтобы этот Четвёртый мир не был уничтожен точно так же, как первые три. На третьем этаже качины посвящали своих просветлённых учеников в тайны природы и растительного мира. Для всего есть в природе лекарство.
Четвёртый этаж был неким высшим уровнем, куда допускались лишь те, кто уже прошёл три первых ступени познания. Здесь их учили работе планетарной системы, влиянию звёзд на климат, урожай и самого человека. Также они получали знания о том, как держать открытой копави, чтобы иметь возможность общаться со своим Творцом. Здание имело форму пирамиды, каждый последующий этаж был меньше предыдущего.
Качина.
Танцоры качина, пуэбло Шонгопави, Аризона, около 1900 года.
Истории о звёздных детях довольно распространены в культуре хопи и культуре других коренных американцев. Кто на самом деле построил великий город? Ответ на этот вопрос лежит в плоскости легенд... Звезда и человек заключали союз, а рождённый ребёнок был посвящённым, качина. Они становились старейшинами племён по достижении шестилетнего возраста. Хопи считали их носителями вселенской мудрости. После всемирного потопа, когда великий город был окончательно разрушен, качина и хопи рассеялись. Они верят, что когда-нибудь их праотцы со звёзд заберут их домой.
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