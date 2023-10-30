Что скрывают древние японские курганы и почему стоит заглянуть в замочную скважину

Кофуны с высоты птичьего полета
Япония интересна тем, что постоянно удивляет европейцев своей самобытностью и одновременно – схожестью с западной культурой. Трудно поверить, но вплотную к зданиям мегаполисов в этой стране примыкают некие подобия заброшенных рощиц, часто занимающих довольно большую площадь. Это не парки, не скверы и не сады, а древние курганы, которые предки современных японцев возводили над погребальными камерами.
Эпоха Кофун
Кофун - курган над погребальной камерой
«Кофун» и означает в переводе «древняя могила или курган». В раннем японском обществе было принято хоронить знатных воинов (годзоку) и старейшин племен таким способом – сооружая погребальные камеры, где оставляли, помимо умершего, главное, что может понадобиться ему после перехода в загробный мир – оружие, украшения, предметы культа. Над камерой насыпали холм, который был поначалу полукруглой или круглой формы, иногда – прямоугольной, но со временем все чаще принимал очертания «отверстия для ключа». При этом в круглой части такой «замочной скважины» размещалась собственно могила, где устанавливали гроб или каменный саркофаг.
В раннем Кофуне склоны курганов покрывали фукииши - камни из русла рек, отполированные течением
Таких кофунов в Японии сейчас насчитываются десятки тысяч, они сохранились несмотря на века, прошедшие с момента их сооружения, несмотря на возведение вокруг больших городов, пережили они и бум промышленной революции.
Кофуны города Сакаи
Японские курганы дали название целому периоду в истории Японии – Кофун, который продолжался с III по VII век и был частью периода Ямато, во время которого на островах возникло одноименное государство.
Это было время военных вождей, японские острова тогда представляли собой несколько десятков мелких государств. На формирование культуры Кофун оказывали влияние и корейские переселенцы, которые, возможно, повлияли на погребальную культуру Японии. В каждом из территориальных образований была сильна власть старейшины рода, который выполнял еще и функции жреца, совершал ритуалы. Поэтому необычный на первый взгляд перечень предметов, которые найдены в кофунах, может иметь и религиозное значение.
Японские мечи периода Кофун
Кофуны отличались и чрезвычайно большим количеством оружия в них. В кургане Арияма было обнаружено более трех тысяч металлических клинков, датированных IV-V веками. К концу периода даже было выпущено распоряжение императора Котоку об ограничении числа ценных предметов, оставляемых в кургане, как, впрочем, и об ограничении размеров самих кофунов.
"Спокойствие могил"
Кофун Дайсен с высоты птичьего полета
Самым большим является кофун Дайсен неподалеку от Осаки – его длина составляет примерно 486 метров, а ширина – 305 метров. В высоту курган достигает 33 метров. Как и другие, он окружен рвом, заполненным водой. Это место, где погребен император Нинтоку. Кофун недоступен для посещения, как и для проведения исследований, чтобы не нарушать «спокойствие и достоинство могилы» Такое правило действует в отношении всех погребений японских императоров. А потому на рукотворном острове существует своеобразный заповедник – там замечены редкие и даже уникальные для этой местности растения и животные. Посетителям предоставляется возможность лишь осмотреть территорию кофуна с обзорной площадки.
Доступ посетителей на территорию кофуна Дайсен закрыт
Курганы насыпали ярусами, ступенями, как правило, их количество было от одной до семи – в зависимости от происхождения умершего. По склонам ставили глиняные фигуры под названием ханива. Они выполняли обрядовые функции, а кроме того, удерживали холм от расползания.
Количество глиняных фигур на склонах кофуна могло достигать нескольких тысяч
Иногда количество фигур достигало нескольких тысяч. Ханива представляет собой цилиндр, которому со временем в верхней части стали придавать форму фигуры животного или человека. Облик воинов периода Кофун воссоздается современными историками в первую очередь по найденным глиняными цилиндрам. Очевидно, в Японии существовало целое ремесленное направление, предметом которого было создание погребальной керамики.
Ханива - фигура воина
Впрочем, и находки внутри усыпальниц несли зачастую очень ценную информацию для археологов. Пришедший в Страну восходящего солнца железный век не вытеснил полностью предметы из бронзы, которых было обнаружено значительное количество, в том числе очень дорогих тогда бронзовых зеркал. Удалось установить, что шлемы японские воины стали использовать лишь к VII веку, в более ранних захоронениях они отсутствовали.
Бронзовое зеркало периода Кофун
Шлемы, обнаруженные в кофуне Нонака
Впервые официальные раскопки кофунов были произведены в конце XVII века, а в XIX веке к курганам и их тайнам вспыхнул особый интерес, большое количество артефактов было вывезено, в частности, в Англию. Во время археологических исследований японские власти обращались к специалистам из Европы, например, Уильяму Гоуленду, британцу, известному благодаря проведению раскопок под Стунхенджем.
Кофуны - очень ценный источник информации для историков и археологов
Некоторые из десятков тысяч кофунов
Помимо самого большого кофуна – Дайсен, внимание привлекают и несколько других знаменитых курганов в Японии. Один из них – Исибутай, предполагаемая гробница Сога-но Умако, – вообще фигурирует в легендах эзотериков и уфологов. Он создан по особой технологии и представляет собой мегалитическую структуру – сооружение из гигантских тяжелых камней-монолитов. Гора, с которой доставляли камни, находится на расстоянии трех километров от кофуна. Европейцев, конечно, сложно впечатлить тем, что невероятной тяжести камни были доставлены на рубеже бронзового и железного веков не установленными до сих пор средствами и технологиями. Скорее, интересен сам факт, что и в этой части света не обошлось без тайны мегалитов.
Кофун Исибутай
Каждый камень, составляющий часть камеры, уложен таким образом, чтобы щели оказались минимальными. В отношении кофуна Исибутай существуют разные догадки, согласно одной из них – для захоронений это строение стало использоваться значительно позже того времени, когда было создано, неизвестно для каких целей и каким способом.
История создания кофуна Исибутай дает жизнь самым разным версиям - в том числе о высадке инопланетян
Со временем число возводимых курганов росло, и они нередко объединялись в некрополи. Иногда возводили курганы-кладовые рядом с погребальными камерами. Йосими-хяккэцу – кофун, содержащий на южном склоне горы около двухсот тридцати камер в скале из туфа – напоминает пчелиный улей. Бытовавшая ранее версия о том, что первоначально это было поселение, которое позже стали использовать для захоронений, не подтвердилась: кофун Йосими создавался именно как некрополь.
Кофун Йосими
Пещеры и коридоры внутри кофуна Йосими
Последними крупными курганами Японии стали кофун Имасиродзука неподалеку от Осаки и Иватояма, расположенный рядом с Фукуокой. Их размеры по-прежнему были внушительными – в длину 190 и 135 метров соответственно.
Кофун Имасиродзука
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