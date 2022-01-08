Как убрать следы от скотча просто и быстро

Как убрать следы от скотча с различных поверхностей? Рано или поздно с подобной проблемой придется столкнуться каждой хозяйке, поэтому однозначно стоит подготовиться.

Что лучше использовать для борьбы с липкими остатками скотча, а что явно не стоит твоего внимания? Давай разбираться вместе.







КАК УБРАТЬ СЛЕДЫ ОТ СКОТЧА

Рациональные методы

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Как убрать следы от скотча быстро и просто

Мои попытки избавиться от следов скотча в свое время отняли много сил и времени. Как-то раз мы с мамой решили заказать новый шкафчик в прихожую. Да, тот самый, где наверху есть крючки для верхней одежды, а внизу расположены полки для обуви. Ну и куда же без зеркала. Заботливый продавец решил не церемониться и примотал зеркало скотчем к самому широкому деревянному элементу.Не знаю, была ли возможность сначала завернуть зеркало в какую-нибудь пленку, а только потом прикрепить ее к доске скотчем. Разумеется, лучше бы она была. И тем не менее зеркало приехало целым и невредимым. Только с двумя широкими и липкими полосками скотча сверху и снизу. Мама попросила поискать в Сети, какими подручными средствами можно убрать следы скотча. Я просмотрела несколько сайтов и решила, что из всех возможных вариантов дома есть только два. Бензин и подсолнечное масло.Удалить остатки скотча бензином я не решилась, так как боялась испортить зеркало.А вот подсолнечное масло неплохо справилось со своей задачей. Я упорно оттирала скотч около получаса, но когда мама вернулась домой, то решила помочь мне и попробовала удалить скотч бензином. Липкий слой действительно ушел очень быстро, только не всё так просто.Использовать бензин или любые другие агрессивные компоненты (например, уайт-спирит) можно не для всех поверхностей. Такие средства имеют достаточно резкий запах, так что оттирать ими наклейки с кухонной утвари лучше не надо. Мало ли какая реакция может быть у домочадцев на твои манипуляции с бензином в доме.Более того, нет смысла пытаться нагревать посуду или бутылки, чтобы удалить наклейки. А также не стоит ковырять их ножом. И не так важно, будешь ты это делать под водой или без нее. Подобные методы требуют слишком много сил и времени, а гарантии на получение прекрасного и чистого стекла нет никакой. Что-то царапается и теряет товарный вид, а что-то сразу треснет и отправится в мусорное ведро. Так что не надо рисковать.Наиболее разумным решением может стать поход в магазин посуды. В больших супермаркетах, где есть целые отделы, посвященные посуде, можно разыскать и купить специальные спреи. Они могут иметь разные названия: «антискотч», «удалитель скотча и липкого слоя», «удалитель наклеек». Но в их работе заложен единый алгоритм.В составе таких спреев можно разглядеть компоненты, характерные также и для растворителя женских лаков для ногтей. Проще говоря, там используются ацетон, вода, отдушки. В Интернете есть мнения, что если смешать ацетон и воду в пропорции 1: 1, то такая смесь тоже легко удалит любую наклейку.Подобная рекомендация больше подойдет для тех людей, кто по воле судьбы работает со стеклом или керамикой. Допустим, это какие-то креативщики, которым нужно быстро и просто избавляться от базовых наклеек на бутылках, чтобы заменить их на свои. В этом случае и правда необходимо закупить спецсредства для быстрого удаления скотча. Чтобы не было никаких следов и лишних ароматов.Стоит сказать, что подсолнечное масло, которое есть в каждом доме, нельзя списывать со счетов раньше времени. Оно неплохо справится со своей задачей, только надо учесть несколько правил. Например, перед нанесением масла на липкую наклейку нужно попытаться оторвать ее самостоятельно. Уже оставшиеся следы наклейки щедро смажь маслом и оставь на некоторое время. И только потом приступай к мытью такой посуды. Увидишь, что от клейкого слоя не осталось и следа.