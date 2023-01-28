Как сегодня живут люди в стране, история которой похожа на притчу о библейских казнях: Сомалиленд

С нами не соскучишься!





Страна, которую не признали даже Абхазия с Южной Осетией, страна обретшая свою многострадальную независимость в результате кровопролитной гражданской войны — Сомалиленд. Сейчас там настали слишком тяжёлые времена: война, мор



Страна, которую не признали даже Абхазия с Южной Осетией, страна обретшая свою многострадальную независимость в результате кровопролитной гражданской войны — Сомалиленд. Сейчас там настали слишком тяжёлые времена: война, мор , голод, нашествие саранчи... Жизнь этих людей похожа на историю о библейских казнях. Только история эта без конца. А главное, что все эти беды однажды постучатся и к нам в дом.







Карта Сомали и Сомалиленда.

Многомесячные засухи уничтожают регион.

Климат начал меняться три десятилетия назад.

Деревни Сомалиленда вымерли.

В таких хижинах живут люди в Сомалиленде.

В лагерях для временно перемещённых лиц большинство женщины и они находятся в потенциальной опасности.

Кусок танка встретить здесь на улице - обычное дело.

Люди с ёмкостями для воды выбегают навстречу всем проезжающим машинам.

Дети ловят бутылки с водой, которые бросают им иногда из окна проезжающего автомобиля.