Легендарные советские блюда, которые раньше готовили почти все, а сегодня о них забыли

Мода – дама непостоянная и очень изменчивая. Это относится абсолютно ко всему, в том числе и к еде. Если лет тридцать-сорок некоторые блюда являлись практически завсегдатаями каждого стола, то в наше время даже рецепты сохранились далеко не во всех семьях. Наши современники некоторые из них не то, что не готовили, а и не пробовали никогда.
Наши современники некоторые из блюд не то, что не готовили, а и не пробовали никогда / Фото: kirov-portal.ru
1. Кабачковое варенье
Если раньше заготовки на зиму в виде консервации делали все без исключения, то сейчас многие от этого занятия отказались / Фото: vseosvita.ua.
Если раньше заготовки на зиму в виде консервации делали все без исключения, то в современном мире многие от этого занятия отказались. Времени всегда уходит много. Да и купить в магазине сегодня можно все, что только душа пожелает.
Вкус варенья из кабачков необычный, но достаточно приятный и уходило оно всегда быстро / Фото: babushkinadacha.ru
Но вот варили когда-то варенье, которое вряд ли можно где-то купить. В качестве сырья для него использовались обычные кабачки. Возможно и сегодня кто-то его еще закрывает, но это уже очень большая редкость. Вкус необычный, но достаточно приятный и уходило оно всегда быстро.
2. Салат «Рыбки в пруду»
Некоторые хозяйки в салате «Рыбки в пруду» подкрашивали майонез в голубой цвет и получалось настоящее озеро / Фото: donatewales.org
Не только варенье и другая консервация ушли на второй план. Есть еще и салаты давно позабытые, например, «Рыбки в пруду». Готовился он слоями с «выпрыгивающими» наружу шпротами. Это было не только вкусно, но еще и красиво. Некоторые хозяйки умудрялись пойти дальше. Они каким-то образом подкрашивали майонез в голубой цвет и получалось почти настоящее озеро.
3. «Посикунчики»
Правильные «посикунчики» - если при надкусывании из пирожка выливается немного сока. / Фото: eda-land.ru
Название этого кулинарного шедевра знакомо далеко не всем. А вот тем, кто вырос на Урале, оно сразу же напомнит детство. Именно так назывались маленькие по размеру пирожки, внутри которых было рубленое мясо. Правильные «посикунчики» - если при надкусывании из пирожка выливается немного сока. Такие пирожки очень вкусные и очень сочные. Возможно, и сейчас в этом регионе хозяйки не забыли об этом удивительном блюде и продолжают баловать своих домочадцев.
4. Печеночные оладьи
Обычно печеночные оладьи не раз приходили на выручку, когда в семье заканчивались финансовые средства / Фото: YouTube
Обычно эти оладьи не раз приходили на выручку, когда в семье заканчивались финансовые средства. Дело в том, что затраты на продукты, необходимые для их приготовления, были минимальными. Да и по вкусу они были достаточно приличными. Сегодня их, к сожалению, уже мало кто готовит.
5. Икра из груздей
Для приготовления икры использовали не только грузди / Фото: pro-dachu.com
Для приготовления икры использовали не только грузди. Этот своеобразный паштет был аналогом современных бутербродных масс, которые выпускаются с различными вкусами. Разница только в том, что советский вариант домашнего приготовления был гораздо вкуснее и с натуральным составом. А что в наших покупных намазках, остается только догадываться.
6. Торт «Монастырская изба»
удивительный торт под названием «Монастырская изба» был не просто вкусным, но еще и красивым, настоящим украшением любого стола / Фото: vseodetyah.com
Сегодня большинство людей покупают различные торты в магазинах или же заказывают их у частных кондитеров. Возможно, кому-то просто лень тратить свое время на выпечку, а у многих этого времени просто нет, учитывая современный темп жизни. Как бы то ни было, но в Советском Союзе торты выпекали большинство хозяек. Одним из них был удивительный торт под названием «Монастырская изба». Он был не просто вкусным, но еще и красивым, настоящим украшением любого стола.
Конечно же, это далеко не все блюда, о которых современные люди, особенно молодежь, даже не слышали / Фото: ua.kinorium.com
Конечно же, это далеко не все блюда, о которых современные люди, особенно молодежь, даже не слышали. А ведь они пришлись бы по вкусу многим.
