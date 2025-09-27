С нами не соску...
Легендарные советские блюда, которые раньше готовили почти все, а сегодня о них забыли




Мода – дама непостоянная и очень изменчивая. Это относится абсолютно ко всему, в том числе и к еде. Если лет тридцать-сорок некоторые блюда являлись практически завсегдатаями каждого стола, то в наше время даже рецепты сохранились далеко не во всех семьях. Наши современники некоторые из них не то, что не готовили, а и не пробовали никогда.


Наши современники некоторые из блюд не то, что не готовили, а и не пробовали никогда / Фото: kirov-portal.ru

Наши современники некоторые из блюд не то, что не готовили, а и не пробовали никогда / Фото: kirov-portal.ru

 

1. Кабачковое варенье


Если раньше заготовки на зиму в виде консервации делали все без исключения, то сейчас многие от этого занятия отказались / Фото: vseosvita.ua.

Если раньше заготовки на зиму в виде консервации делали все без исключения, то сейчас многие от этого занятия отказались / Фото: vseosvita.ua.


 

Если раньше заготовки на зиму в виде консервации делали все без исключения, то в современном мире многие от этого занятия отказались. Времени всегда уходит много. Да и купить в магазине сегодня можно все, что только душа пожелает.
Вкус варенья из кабачков необычный, но достаточно приятный и уходило оно всегда быстро / Фото: babushkinadacha.ru

Вкус варенья из кабачков необычный, но достаточно приятный и уходило оно всегда быстро / Фото: babushkinadacha.ru

 

Но вот варили когда-то варенье, которое вряд ли можно где-то купить. В качестве сырья для него использовались обычные кабачки. Возможно и сегодня кто-то его еще закрывает, но это уже очень большая редкость. Вкус необычный, но достаточно приятный и уходило оно всегда быстро.

2. Салат «Рыбки в пруду»


Некоторые хозяйки в салате «Рыбки в пруду» подкрашивали майонез в голубой цвет и получалось настоящее озеро / Фото: donatewales.org

Некоторые хозяйки в салате «Рыбки в пруду» подкрашивали майонез в голубой цвет и получалось настоящее озеро / Фото: donatewales.org


 

Не только варенье и другая консервация ушли на второй план. Есть еще и салаты давно позабытые, например, «Рыбки в пруду». Готовился он слоями с «выпрыгивающими» наружу шпротами. Это было не только вкусно, но еще и красиво. Некоторые хозяйки умудрялись пойти дальше. Они каким-то образом подкрашивали майонез в голубой цвет и получалось почти настоящее озеро.
Настоящее произведение искусства и по вкусовым характеристикам, и по внешнему виду. К тому же никаких сверх необычных ингредиентов не требовалось.

3. «Посикунчики»


Правильные «посикунчики» - если при надкусывании из пирожка выливается немного сока. / Фото: eda-land.ru

Правильные «посикунчики» - если при надкусывании из пирожка выливается немного сока. / Фото: eda-land.ru

 

Название этого кулинарного шедевра знакомо далеко не всем. А вот тем, кто вырос на Урале, оно сразу же напомнит детство. Именно так назывались маленькие по размеру пирожки, внутри которых было рубленое мясо. Правильные «посикунчики» - если при надкусывании из пирожка выливается немного сока. Такие пирожки очень вкусные и очень сочные. Возможно, и сейчас в этом регионе хозяйки не забыли об этом удивительном блюде и продолжают баловать своих домочадцев.

4. Печеночные оладьи


Обычно печеночные оладьи не раз приходили на выручку, когда в семье заканчивались финансовые средства / Фото: YouTube

Обычно печеночные оладьи не раз приходили на выручку, когда в семье заканчивались финансовые средства / Фото: YouTube

 

Обычно эти оладьи не раз приходили на выручку, когда в семье заканчивались финансовые средства. Дело в том, что затраты на продукты, необходимые для их приготовления, были минимальными. Да и по вкусу они были достаточно приличными. Сегодня их, к сожалению, уже мало кто готовит.

5. Икра из груздей


Для приготовления икры использовали не только грузди / Фото: pro-dachu.com

Для приготовления икры использовали не только грузди / Фото: pro-dachu.com

 

Для приготовления икры использовали не только грузди. Этот своеобразный паштет был аналогом современных бутербродных масс, которые выпускаются с различными вкусами. Разница только в том, что советский вариант домашнего приготовления был гораздо вкуснее и с натуральным составом. А что в наших покупных намазках, остается только догадываться.

6. Торт «Монастырская изба»


удивительный торт под названием «Монастырская изба» был не просто вкусным, но еще и красивым, настоящим украшением любого стола / Фото: vseodetyah.com

удивительный торт под названием «Монастырская изба» был не просто вкусным, но еще и красивым, настоящим украшением любого стола / Фото: vseodetyah.com

 

Сегодня большинство людей покупают различные торты в магазинах или же заказывают их у частных кондитеров. Возможно, кому-то просто лень тратить свое время на выпечку, а у многих этого времени просто нет, учитывая современный темп жизни. Как бы то ни было, но в Советском Союзе торты выпекали большинство хозяек. Одним из них был удивительный торт под названием «Монастырская изба». Он был не просто вкусным, но еще и красивым, настоящим украшением любого стола.
Конечно же, это далеко не все блюда, о которых современные люди, особенно молодежь, даже не слышали / Фото: ua.kinorium.com

Конечно же, это далеко не все блюда, о которых современные люди, особенно молодежь, даже не слышали / Фото: ua.kinorium.com

 

Конечно же, это далеко не все блюда, о которых современные люди, особенно молодежь, даже не слышали. А ведь они пришлись бы по вкусу многим.

источник

