Как защитить себя от комаров в лесу

Комары, мошка, слепни, клещи, и прочая кровососущая братия, могут здорово подпортить впечатления от отдыха на природе, рыбалки, собирания грибов, или просто прогулки по лесу. Хорошо, если в кармане есть баллончик с «Дэтой», или другим репеллентом.







Но не каждый репеллент может обеспечить защиту сразу от всех видов кровососов.

Способ первый

Способ второй

К тому же, баллончик не вечный; он может закончиться в самый неподходящий момент, может потеряться, его можно забыть дома, в конце концов! Но есть несколько способов, как уберечь себя, и своих близких, от укусов и зуда даже в самой глухой тайге, не имея спецсредств из магазина или аптеки. Приведу в пример несколько из них. Способы, описанные ниже, обеспечивают более-менее надёжную защиту от любых видов кровососущих насекомых.В этом способе нам помогут муравьи.Понадобится носовой платок, или любая другая тканевая вещь.Всё предельно просто: кладём носовой платок, в развёрнутом виде, прямо на муравейник.На 15-20 минут, пока муравьи пропитают ткань своей кислотой. По истечении указанного времени, снимаем с муравейника уже влажный от кислоты платок, аккуратно стряхиваем с него муравьёв, и протираем им открытые участки тела – лицо, руки.Так же необходимо протереть манжеты рукавов, воротник, и носки на лодыжках, чтобы ползучие кровососы, типа клеща, не заползали под одежду. Запашок, конечно, тот ещё (все знают, как пахнет муравьиная кислота!), но зато, как только я поднял платок с муравейника – всех комаров и мошкару как ветром сдуло! Все насекомые инстинктивно стараются держаться подальше как от муравейников, так и от самих муравьёв.Метод очень хороший, с очень продолжительным эффектом. Одной процедуры хватит до тех пор, пока человек не умоется водой. Но есть и недостаток такой защиты – индивидуальная непереносимость. По этому, сначала стоит убедиться, нет ли у Вас аллергии на муравьиную кислоту. Для этого помажьте небольшой участок кожи, в районе запястья. Если проявится покраснение и зуд, то от этого способа лучше отказаться.Этот способ имеет два варианта, очень похожие между собой. Их, наверное, можно обозвать «стационарными»! Если в первом способе можно идти после обработки куда захочется, то эти два способа привязаны к определённому месту, и защищают от насекомых только в пределах стоянки. Они хороши, например, на рыбалке, или просто на привале, во время похода. Итак, вариант первый: это гриб-трутовик.Растут такие грибы, как правило, на старых или высохших деревьях.Понадобится оторвать от ствола сухой старый гриб.Так же понадобится любая тонкая ветка, на которую можно насадить этот гриб.Теперь поджигаем край гриба, и втыкаем ветку в землю, метрах в пяти от стоянки.Можно сделать несколько таких дымилок, и расположить их с подветренной стороны. Только перед тем, как воткнуть ветку с тлеющим грибом в землю, очистите землю от сухой хвои, листьев и мха, дабы не допустить пожара. Второй вариант почти не отличается от первого. Только здесь мы будем использовать сухой рогоз. Многие ошибочно называют его камышом.Итак, нужно сорвать на ближайшем болоте, несколько головок прошлогоднего рогоза. Желательно, на небольшом стебле.Это материал прекрасно подходит для защиты от мелкой мошки – именно дыма тлеющего рогоза она, почему-то, боится больше других. Повторяем вышеописанные процедуры, как с грибом: поджигаем головку, и втыкаем стебель в очищенное от мусора место в земле. Рогоз тлеет посильнее гриба, и потому, его можно расположить чуть подальше.Главное не забыть, потом обязательно погасить за собой тлеющие дымилки – закопать в землю, или утопить в воде.Точно так же можно использовать и небезызвестную чагу. Она дымит ничуть не хуже трутовика или рогоза. Кстати, чагу можно использовать и на даче, во время, допустим, копки огорода и посадки картофеля. Лично я, запасся этим прекрасным грибом основательно. Помимо того, что она является замечательной и полезной альтернативой чаю, так еще и прекрасно защищает на огороде от мошкары и комаров.Вдыхание дыма тлеющего гриба, конечно же, здоровья не прибавит, но я считаю, что это всё же лучше, чем дышать химическим дымом от тлеющей спирали от комаров, или того же фумигатора. Ещё можно использовать берёзовый дёготь. Добыть в лесу дёготь из бересты – дело нехитрое. Единственно, что это более трудоёмкий процесс, по сравнению с вышеописанными способами.