Самые странные методы контрацепции

В развитых странах можно выбрать из нескольких средств контрацепции: таблеток, имплантов, спиралей, презервативов… Все они безопасны и надежны. Но в некоторых уголках планеты пользуются методами, эффективность которых не доказана, а многие и вовсе вредят здоровью. Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) собрал целую коллекцию таких способов контрацепции.

1. Яблочный уксус

2. Мыльная вода

3. Антисептики

4. Кола с аспирином

5. Лимон

6. Куркума

7. Семена манго

8. Травы