Интересные изобретения, которые облегчают жизнь

Быть лентяем не так просто, как кажется на первый взгляд. К сожалению, жизнь может быть очень сложной и полной забот, требующих тяжелой работы и честолюбия, что идёт вразрез с образом жизни типичного овоща. Учитывая это, изобретатели со всего мира придумали множество вещей специально для лентяев. В сегодняшней подборке –14 необычных изобретений, по-новому определяющих слово «лень».
Подставка для фена
Зачем тратить драгоценные калории, держа фен, когда вы можете купить подставку для него? Подставка для фенапредназначена именно для этого: она позволяет вам сушить волосы без необходимости держать руки в воздухе на протяжении тридцати секунд.
Беспроводные электрические ножницы
Давайте посмотрим правде в глаза: мышцы и суставы пальцев лучше использовать для управления джойстиком и пультом от телевизора. Но мало ли вам понадобилось что-нибудь разрезать? В таком случае, именно для вас существуют беспроводные электрические ножницы, разрезающие бумагу без доставляющего дискомфорт движения пальцами.
Консервированные сэндвичи
В истории человечества в деле приготовления сэндвичей, нарезанный хлеб, арахисовое масло и джем– заметные достижения. Теперь же мы достигли новой вершины – кэндвич (can – жестяная банка). Сэндвич в консервной банке. В ней есть всё для приготовления вкусного сэндвича, который вы можете сделать, не покидая удобный диван.
Самозаправляющаяся кровать
Как только вы сползли с кровати, вам нужно потратить ещё секунд десять, чтобы привести её в нормальный вид. К счастью, существует самозаправляющаяся кровать, которая может сделать это за вас. Просто встаньте с постели, нажмите кнопку, и ваша кровать будет быстро заправлена.
Ленивый чайник
Совершенно ясно, что поднимать чайник, полный горячей воды, может быть небезопасно. К тому же – нужно напрячь несколько мышц разом, чего никто не хочет делать. С ленивым чайником всё, что вам нужно сделать, это установить нужную температуру, а затем просто наклонить его, чтобы налить горячую воду в чашку.
Электрическая бутылка
Давным-давно подросткам приходилось использовать старую добрую бутылку, когда они, сев в круг, играли в бутылочку. Теперь же в компании UniversityGamesCorp. изобрели электрическую бутылку. Она не только крутится сама по себе, но ещё светится, издаёт крутые звуки, а также она запрограммирована на 130 команд.
Приспособление для лепки снежков
Лепка снежков руками – это трудоёмкий процесс: нужно брать снег и лепить, сдавливая его двумя руками. Оно того не стоит. Вам просто нужно специальное приспособление для снежков, которое значительно облегчает процесс.И снежки получаются идеальными!
Подниматель стульчака
Поднять стульчак – непростое дело. Во-первых, нужно нагнуться, рискуя спиной. Во-вторых, нужно использовать руку. И, наконец, вам нужно поднять сидение на девяносто градусов. Просто скажите «нет» этой ерунде вместе с поднимателем стульчака. Всё, что вам нужно сделать, это нажать на педаль, освобождая свою жизнь от лишнего напряжения и трудностей.
Ленивые очки для чтения
Если вы любите читать, вам известна эта борьба с сидением на кровати или сгибанием шеи. Просто положить книгу не получится – нужно, чтобы она была прямо перед вами. Это неудобно. К счастью, ленивые очки для чтения могут помочь. Используя призму, эти очки позволяют вам ложиться и читать с книгой на коленях.
Швабра для малыша
Никогда не рано научить вашего ребёнка понятию о тяжёлом труде и ответственности. И так как пол нужно мыть, а вы слишком заняты, чтобы сделать это, специальная швабра была бы неплохим приобретением. Это ползунки с приделанной к ним шваброй. Когда карапуз ползает вокруг, пол становится чистым как стёклышко. И, кто знает, может, из вашего ребёнка получится отличный уборщик, когда он вырастет?
Размешивающая чашка
Размешивающая чашка – название говорит само за себя, но как она работает? Эта чашка использует продвинутую (скорее, нет) технологию, чтобы размешивать жидкость внутри неё, делая вашу жизнь намного проще.
Нож для банана
Как только вы почистили банан, его нужно порезать – для фруктового салата или просто быстрого перекуса. Обычно это занимает много времени, но теперь всё изменилось. Со специальным ножом для банана, вам нужно всего две секунды для получения идеальных кусочков.
Галстук – подушка
Деловые люди, работающие по многу часов, иногда нуждаются в коротком сне, чтобы получить прилив новых сил и энергии. Однако сон лицом на столе может быть весьма болезненным и неудобным. Галстук-подушка – достойный ответ этой проблеме. Просто надуйте его, положите на стол и насладитесь сном.
Лазерная игрушка для кота
Если у вас есть кот, то последняя вещь, которой вы хотите заниматься, это тратить время и силы на игры с этим докучливым созданием. К счастью, лазерная игрушка для кота может сделать это за вас, светя лазером в комнате. Это позволит занять вашего питомца минут на пятнадцать, что даст вам время на более важные занятия. На просмотр «Настоящих домохозяек», например.
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