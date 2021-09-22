Интересные изобретения, которые облегчают жизнь

Быть лентяем не так просто, как кажется на первый взгляд. К сожалению, жизнь может быть очень сложной и полной забот, требующих тяжелой работы и честолюбия, что идёт вразрез с образом жизни типичного овоща. Учитывая это, изобретатели со всего мира придумали множество вещей специально для лентяев. В сегодняшней подборке –14 необычных изобретений, по-новому определяющих слово «лень».



Подставка для фена

Беспроводные электрические ножницы

Консервированные сэндвичи

Самозаправляющаяся кровать

Ленивый чайник

Электрическая бутылка

Приспособление для лепки снежков

Подниматель стульчака

Ленивые очки для чтения

Швабра для малыша

Размешивающая чашка

Нож для банана

Галстук – подушка

Лазерная игрушка для кота