Средневековая тактика: как ласковых мурлык превращали в боевое оружие

Как из обычного котика сделать грозное оружие. | Фото: luna.folger.edu.
Рассматривая рукописи XVI века, историки обнаружили причудливые иллюстрации котов и птиц с прикрепленными к ним ракетами. Как оказалось, за веселыми картинками скрывается мрачная захватывающая история.
Артиллерист, заряжающий орудие, 1584 год. | Фото: en.wikipedia.org.
Непосредственным инициатором идеи использовать кошек и голубей на войне считают Франца Хельма (Franz Helm) из Кельна. Он служил артиллеристом в армии Священной Римской Империи и участвовал в походах против османов в середине XVI века. Он написал трактат об осадной войне Buch von den probierten Künsten («Книга практических искусств») и об использовании артиллерии.
Иллюстрация из книги Ein wahres Probiertes und Pracktisches geschriebenes Feuerbuch, 1607 год. | Фото: luna.folger.edu.
Иллюстрация из книги Buch von den probierten Kuensten. Бавария, 1535 г. | Фото: digi.ub.uni-heidelberg.de.
Согласно манускриптам, Хельм возлагал на животных очень важную функцию. Если солдатам не удавалось захватить вражеский замок или город, то можно было использовать кошек и голубей. Автор предложил сделать небольшой мешок с горючим веществом, прицепить его на кошку отверстием назад и поджечь. Перепуганное животное в попытке скрыться от преследующего огня направится в ближайшее селение. Там его путь, скорее всего, закончится поджогом сарая или стога сена. Для деревянной застройки городов тех лет это была бы катастрофа.
Как поджечь вражеский замок с помощью птицы и кота. Иллюстрация из манускрипта Feuer Buech, 1584 год. | Фото: dla.library.upenn.edu.
Рисунок зверей-поджигателей из манускрипта Buch von den probierten Kuensten. Бавария, 1580-е-90-е гг. | Фото: dla.library.upenn.edu.
Неизвестно, использовали ли этот пиротехнический метод в самом деле, но подобная идея появляется в исторических текстах в самых разрозненных регионах мира, включая Киевскую Русь, Скандинавию, Южную Азию.
Княгиня Ольга сжигает Искоростень. | Фото: korostenlife.com.ua.
Многие знают историю о княгине Ольге. Когда в середине Х века древляне убили ее мужа, киевского князя Игоря Рюриковича, она пошла против них войной. Не имея возможности захватить столицу, Искоростень, Ольга пошла на хитрость: согласилась на перемирие при условии, что жители города дадут ей по три голубя и по три воробья с каждого двора в качестве «откупных». Хитрость удалась, и враг ничего не заподозрил, ведь в те годы птиц приносили в жертву богам. К каждой из них прикрепили трут, а когда стемнело – подожгли и выпустили на свободу. Птицы полетели в свои гнезда и подожгли сразу весь город.
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