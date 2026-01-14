Прогулка по заброшенному отелю в Японии

Япония. Заброшенный отель. Двухэтажное здание на 10 номеров. На первом этаже большой гараж, из каждого бокса которого идет узкая лесенка непосредственно в номер. Здесь нет центрального холла, и в номере можно остановиться и жить совершенно не встречаясь с другими постояльцами. Этот отель был открыт в 1973 году, закрыт в 1997-ом.

Но самое интересное в нём — оформление номеров. Такой необычный декор характерен для специальных love-отелей, которых по всей Японии великое множество. Первый номер декорирован в стиле европейского дворца — статуи, колонны, антикварный телефон, большая люстра: В Японии номера в таких лав-отелях сдаются по часам и только парам, но в описываемом месте их можно было снять как на сутки, так быть при этом в одиночку. Цены умеренные — до 9 000 иен в день и 2000 иен за пару часов отдыха . В номере две комнаты — вторая обычная «японская» с деревянными статуэтками , чучелом птицы и старинным телевизором: Другой номер исполнен в средневековой тематике — рыцарь в латах, ложе в форме кареты, корабль Викингов: В таких «крышесносных» местах самое интересное кроется в деталях. А вот этот номер представляет собой комнату охотника. Крыша, к сожалению , за 15 лет прохудилась, диван изрядно подмочило водой, а трухлявый пол того и гляди провалится: Соседствующая с охотничьим номером комната также полна чучел, но декорирована достаточно просто . Рядом с телевизором лежит радиоизотопный датчик дыма: Ещё один номер с интерьерными элементами и чучелом птицы. Двери справа ведут в небольшую ванную комнату, туда же можно открыть и окно из комнаты:Этот номер очень похожий на самый первый, но оформление куда более простое.Здесь нет большой ванны , но можно выйти в садик с бамбуковым зонтиком: Еще один номер с большой ванной. Основу декора составляют элементы из дерева, картины и висящие светильники: Номер с колоннами и портретом дамы на стене. Всего в отеле четыре номера в красных тонах . В углу прячется деревянный слоник: Последний номер в заброшенном отеле. Он «деревянный» и имеет выход в небольшой садик-ванную, изрядно заросшую растениями за 15 лет: Пора на выход… Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: