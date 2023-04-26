Как призрак умершей сестры превратил шахтера в знаменитого живописца

Огюстен Лесаж за работой.

Работы Огюстена Лесажа.

Одна из первых крупноформатных работ.

Лесажу не требовались наброски, чтобы работать с особо большими форматами.

Работа с подписью самого Лесажа. Зачастую он в качестве подписи использовал имена реальных или вымышленных художников.

Такие работы Лесаж создавал прямо на глазах у публики.

Дюбуффе называл эти полотна древнеегипетским фолком в духе Фоли-Бержер (намекая на ритмы отражений в упомянутой работе Мане).

Работы, посвященные царицам древности.