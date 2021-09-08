Неразрывная цепь: три способа надежно скрутить провода без пайки

Провода – это та вещь доме, с которой каждый хозяин сталкивается регулярно. Именно поэтому важно знать, уметь и помнить, как можно быстро и легко скрутить и изолировать без использования пайки разные виды проводов.
Подготовка
Ничего специфического не надо.
Для того, чтобы реализовать описанные ниже способы, понадобится некоторый инструмент, а именно: плоскогубцы, нож канцелярский, ножницы или кусачки. Также понадобится изолента и термоусадочные трубки.
Первый способ: гибкий одинарный медный провод
Сделает даже ребенок.
Сначала подравниваем кусачками или ножницами концы провода. Снимаем два сантиметра оплетки. Разделяем имеющиеся в проводе медные жилки на две половины и делаем раздвоенное окончание. Тоже самое делаем со вторым проводом.
самый простой способ.
Теперь остается только приложить провода друг к другу и скрутить по отдельности их окончания. После этого слегка тянем за провод так, чтобы он стал прямым. Каждое разветвление нужно закрутить вокруг провода в противоположном друг от друга направлении.
Вот почти и все, теперь обматываем изолентой и обжимаем термоусадочной трубкой.
Второй способ: жесткий одинарный алюминиевый провод
Загибаем и складываем.
Зачищаем жилу от оплетки на 3-4 сантиметра. Отступаем от края оплетки 6-7 сантиметров и загибаем проволоку под углом 90 градусов. То же самое делаем со вторым алюминиевым проводом.
Инструмент поможет.
Прикладываем согнутые концы друг к другу, как показано на изображении Novate.ru. Осуществляем намотку концов. Доводим конструкцию до совершенства с использованием плоскогубцев. Вот и все, остается сделать изоляцию.
Третий способ: гибкий двужильный медный провод
По сути делаем все то же самое.
Зачищаем оба наших провода на 3 сантиметра. Сразу же надеваем на них тремоусадочные трубки. Далее в точности повторяем процедуру, которая применялась со вторым видом проводов, после чего надеваем еще одну термоусадочную трубку уже на общую конструкцию.
Вот и все.
Теперь остается только скрутить концы проводов и завершить изоляцию с помощью изоленты. На самом деле это делается проще, чем звучит на словах.
Видео
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