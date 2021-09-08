Неразрывная цепь: три способа надежно скрутить провода без пайки

Подготовка

Ничего специфического не надо.

Первый способ: гибкий одинарный медный провод

Сделает даже ребенок.

самый простой способ.

Второй способ: жесткий одинарный алюминиевый провод

Загибаем и складываем.

Инструмент поможет.

Третий способ: гибкий двужильный медный провод

По сути делаем все то же самое.

Вот и все.

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