12 «народных» советов по уборке, которые зачастую могут нанести вред вместо пользы

Пожалуй, каждая хозяйка придерживается некоторых советов по уборке дома, которые давала ей бабушка.

Многие из них действительно еще актуальны, но время вносит свои коррективы, и меняется не только подход к уборке, но и чистящие средства.

Сегодня мы собрали 12 приемов по уборке, которые могут нанести вред вместо пользы.

1. Чистить ковры в снегу

Чистить ковры снегом.

С незапамятных времен, в снежную погоду люди выносили ковры на улицу, щедро посыпали их снегом, терли, а затем сметали остатки снега веником. Со временем подобная чистка стала своеобразной семейной традицией. Однако, стоит отметить, что полностью очистить ковер таким способом невозможно. Более того, снег, забившийся в ворсинках, растает в квартире и пятна еще сильнее впитаются в ковер. Так что, вместо того, чтобы ждать, когда выпадет снег, используйте соду. Рассыпьте ее по ковру, оставьте на 15-20 минут, а потом сметите веником или соберите пылесосом.

2. Использовать лак вместо антистатика

Использовать лак для волос вместо антистатика.

Существует мнение, что лак для волос способен убрать статическое электричество со штор и другого домашнего текстиля. Однако, это большое заблуждение. Лак для волос сделает ваши занавески липкими и хрупкими.

3. Всегда использовать меламиновую губку

Все дело в том, что состав лака совершенно не подходит для тканей. Лучше купите недорогой антистатик, который поможет избавиться от проблемы и не навредит домашнему текстилю.

Слишком часто использовать меламиновую губку.

Меламиновая губка стала настоящим спасением для многих хозяек. Подобно ластику, она способна очистить даже застарелые загрязнения. Еще одним безусловным достоинством является то, что очищает эта губка без каких-либо моющих средств. Однако, у этого волшебного инструмента есть один большой недостаток. Дело в том, что меламин является токсичным веществом и при попадании в организм может вызвать серьезное отравление. Кроме того, в процессе использования губка сильно крошится, стружка падает на пол, а оттуда может случайно попасть в рот детям или домашним животным. Поэтому никогда не мойте меламиновой губкой посуду, а если и используете ее, не забывайте убирать стружку вокруг себя.

4. Постоянно использовать хлорку

Слишком часто использовать хлорку.

Раньше хлорку разбавляли с водой и использовали для мытья чего угодно. И это действительно отличное средство для дезинфекции, но с ним нужно быть крайне осторожным. Стоит отметить, что не все материалы можно мыть хлоркой. После такой уборки мебель и пол может изменить цвет. Также, не стоит пренебрегать здоровьем - большая концентрация хлора может привести к ожогу слизистой, затруднению дыхания и другим серьезным неприятностям.

5. Очищать все подряд уксусом

Мыть все поверхности уксусом.

Противники бытовой химии уверяют, что с помощью уксуса можно отмыть что угодно. В этом утверждении есть доля истины, уксус действительно способен избавить от бактерий и справиться с налетом. Но ни в коем случае не используйте это средство для мытья деревянных поверхностей и изделий из кожи. В противном случае эти материалы могут изменить цвет или вовсе обесцветиться.

6. Мыть стекла газетами

Использовать газеты для мытья окон.

Наши бабушки использовали газеты для мытья окон потому что другой альтернативы просто не было. Что же, стоит заметить, что бумага действительно не оставляет разводов на окнах и прекрасно справляется с загрязнениями. Однако, на стеклянных поверхностях бумага оставляет микроцарапины, а типографская краска, намокая, становится токсичной. Так что, лучше поберечь себя и свои окна, используя для их мытья салфетки из микрофибры или специальный скребок.

7. Использовать чай для ухода за деревом

Мыть деревянные поверхности чаем.

Есть мнение, что черный чай - это эффективное средство для полировки мебели. Говорят, что если потереть загрязненный участок мебели влажным чайным пакетиком, то загрязнения исчезнут, мелкие царапины закрасятся, а на их месте появится благородный блеск. На самом деле, чайный пакетик очищает не лучше, чем обычная тряпка, а чайный краситель, при регулярном использовании может изменить цвет дерева.

8. Полировка мебели оливковым маслом и соком лимона

Использование оливкового масла и лимонного сока в быту.

Говорят, что смесь лимонного сока и оливкового масла помогут очистить столешницы от налета и грязи. Однако на деле это средство не работает. Более того, жирный след от масла, который трудно удалить с первого раза, будет притягивать к себе пыль и другие загрязнения.

9. Чистить сковородки солью

Чистить новые сковородки солью.

Чугунную и стеклянную посуду действительно можно чистить таким способом. Однако, ни в коем случае не применяйте данный рецепт к новой посуде с антипригарным покрытием. Малейшая царапина сделает кастрюлю или сковородку непригодной к использованию. Посуду с тефлоновым покрытием можно мыть исключительно мягкой стороной губки с использованием жидких моющих средств.

10. Сметать пыль пипидастром

Использовать пипидастр для уборки.

Немногие знают, что симпатичная метелочка для пыли, которой пользуются дворецкие в фильмах, называется пипидастром. Принцип работы этого инструмента предельно прост - синтетические волокна пипидастра электризуются и притягивают к себе пылинки. Однако, это работает недолго так, как щетинки очень быстро теряют свои свойства и вместо того, чтобы собирать пыль, наоборот разбрасывают ее.

11. Чистить мебель влажными салфетками

Использовать влажные салфетки для чистки мебели.

Влажные салфетки за счет специальной пропитки способны справиться со многими загрязнениями. Но не стоит использовать их для очистки мягкой мебели так, как специфическая пропитка способна оставить пятна, которые в последствии будет очень сложно вывести.

12. Использовать уксус для кожаной мебели

Чистить кожу уксусом.

Есть мнение, что смесь уксуса и оливкового масла поможет смягчить и освежить кожаную мебель. Это большое заблуждение. Уксус может привести к пересыханию и повреждению материала.

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