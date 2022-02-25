17 ярких идей, которые помогут преобразить дом без больших затрат за считанные дни

В действительности преобразить дом от и до не так уж сложно. Сделать это можно даже не очень затратно.

Достаточно знать несколько полезных советов на этот счет. В сегодняшнем обзоре автор расскажет о некоторых из них.

1. Яркое кресло

Преображение тканевого кресла.

Здорово освежить интерьер, а заодно и обновить старые поднадоевшие кресла поможет специальная краска для текстиля. Просто покрасьте тканевую оббивку, выбранных предметов мебели, в яркий цвет, например, в лимонный, голубой или коралловый и дайте краске хорошо просохнуть. Также, не забудьте про ножки, их можно покрасить в белый цвет с помощью обычной краски.

2. Стильная оттоманка

Оттоманка из корзины для мусора.

Никто из знакомых никогда не догадается, что эта стильная оттоманка была когда-то обыкновенным ведром для мусора. Но правильный наполнитель, клей и оригинальный текстильный чехол позволят превратить мусорную корзину в дизайнерский предмет мебели, который прекрасно впишется в любое пространство.

3. Стеклянная ваза

Апгрейд прозрачной вазы.

Простые вазы из прозрачного стекла или пластика достаточно практичны и популярны из-за их более чем доступной цены. Если у вас есть такая ваза и час свободного времени можно заняться ее прокачкой.

4. Графический узор

С помощью широкого скотча и баллончика с золотистой краской, нарисуйте на вазе несколько широких полос, которые моментально сделают ее внешний вид интересным и стильным.

Декор стены с помощью цветного скотча.

Незамысловатые графические узоры из цветного скотча помогут освежить и украсить безликую однотонную стену или замаскировать погрешности отделки.

5. Покраска штор

Градиентное окрашивание штор.

Градиентное окрашивание поможет превратить безликую однотонную ткань в стильные современные шторы. Для этого готовые светлые шторы нужно аккуратно покрасить в ведре со специальной краской, регулируя время пребывания там ткани и глубину ее погружения.

6. Подсвечник

Потрясающий подсвечник.

Любую небольшую емкость можно превратить в удивительный подсвечник, похожий на очаровательный цветок. Для этого, к выбранной емкости с помощью клея нужно прикрепить головки пластиковых ложек, заранее покрашенных в золотистый или любой другой цвет.

7. Цветочная композиция

Композиция из сухой ветки и цветов.

Небольшая сухая ветка, покрашенная в любой цвет, с прикрепленными к ней вазочками, сделанными из сломанных лампочек, и маленьких букетиков цветов станет эффектным украшением журнального столика или тумбы.

8. Оригинальные коврики

Фруктовые половики.

Крафт-бумага и несколько баллончиков аэрозольной краски позволят превратить обычный круглый коврик в яркие половики в виде долек фруктов, которые будут радовать глаз каждого, кто входит в ваш дом.

9. Торшер

Модный торшер.

Обычный торшер с белым тканевым абажуром можно превратить в ультрамодную вещицу с помощью простой градиентной покраски и забавных усов, вырезанных из плотного черного картона. Такое изделие прекрасно впишется в современный интерьер или станет оригинальным подарком для близкого друга.

10. Декоративное изголовье

Бумажное изголовье кровати.

У вашей кровати нет высокого изголовья? Сделайте его самостоятельно из белой плотной бумаги, украшенной простыми рисунками, точно совпадающими по цвету со стенкой. Если же вы не обладаете выдающимися художественными навыками, используйте трафареты.

11. Вязаные чехлы

Чехлы для цветочных горшков.

Обычные цветочные горшки можно украсить, надев на них очаровательные чехлы, связанные своими руками из имеющихся остатков пряжи.

12. Бабочки под куполом

Бабочки под стеклянным куполом.

Стеклянный клош на подставке - настоящая находка для творческих людей так, как внутри него можно создать массу удивительных композиций. Например, поместить под него множество бумажных бабочек, прикрепленных к тонким проволокам так, что создается впечатление, будто они летают.

13. Домашняя галерея

Снимки на пяльцах.

Украсить стену можно с помощью милых сердцу семейных снимков, прикрепленных к пяльцам, которые станут оригинальной альтернативой привычным рамкам для фотографий.

14. Кофейный столик

Стол из водопроводных труб.

Из водопроводных труб, покрашенных в ультрамодный медный цвет, и круглой столешницы можно сделать великолепный журнальный стол, который станет настоящей изюминкой гостиной.

15. Цветы

Цветы из перьев.

Из настоящих или искусственных перьев можно сделать эффектное украшение для стен. Просто покрасьте их в желаемые цвета и склейте в форме цветка.

16. Декор комода

Апгрейд комода.

Преобразить порядком поднадоевший комод поможет аккуратная покраска его шкафчиков в разные оттенки одного спектра.

17. Гербарий

Гербарий в рамке.

Из засушенных цветов, лепестков и листьев, прикрепленных к стеклу простой рамки для фотографии получиться уникальная композиция, которая станет великолепным украшением стены или полки.