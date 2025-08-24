Как заготовить зелень на зиму, чтобы нахваливали все вокруг

Подготовка

Зелень нужно вымыть и высушить

Вариант 1: Сушка

Перед сушкой зелень нужно измельчить. / Фото: vosadu-li-vogorode.ru

Вариант 2: Засолка

В банку с зеленью нужно добавить соль в пропорции 3:1

Вариант 3: Заморозка

Замораживать зелень удобно в зип-пакетах. / Фото: povar.ru

Вариант 4: Зеленое масло

Зеленое масло удобно делать в формочках для льда. / Фото: vannadecor.ru

Вариант 5: Зеленая паста

Зеленая паста может храниться в холодильнике целый год. / Фото: domos.ru

Вариант 6: Соус

Для этого соуса из зелени нужен только укроп. / Фото: cooku.ru

Вариант 7: Зеленая аджика

Аджика бывает не только красной, но и зеленой. / Фото: donatewales.org

Вариант 8: Песто

Соус песто с кедровыми орехами. / Фото: svadba1000.ru