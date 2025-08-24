Как заготовить зелень на зиму, чтобы нахваливали все вокруг

Конец июля – отличное время для того, чтобы заняться заготовкой зелени на зиму. Novate.ru предлагает разобраться, как обработать укроп, кинзу, петрушку и другие травы таким образом, чтобы они не потеряли вкус, аромат и полезные свойства, также долго хранились.
Подготовка
Зелень нужно вымыть и высушить
Перед тем, как отправлять зелень в банку или в вакуумную упаковку, ее нужно обработать по всем правилам.хорошо промыть выжившие стебли с листочками под проточной водой, а затем разложить их на бумажном полотенце или тканевые полотенца, хорошо впитывающие влагу, чтобы они высохли. Если у вас есть специальная сушилка для зелени – отлично, в этом случае вы справитесь в несколько раз быстрее.
Далее вы можете прибегнуть к одному из нескольких вариантов обработки и хранения зелени.
Вариант 1: Сушка
Перед сушкой зелень нужно измельчить. / Фото: vosadu-li-vogorode.ru
Если вы не хотите тратить много времени на травы, просто соберите их в небольшие пучки и развесьте в сухом, прохладном месте, куда не будут попадать солнечные лучи. Кладовка отлично подойдет. Но все же лучше хранить зелень в нарезанном виде. У процедуры есть несколько этапов:
• возьмите острый нож и измельчите травы;
• подготовьте пластиковый поддон или обычную газету и разложите зелень ровным слоем на имеющейся поверхности;
• если на кухне имеется дегидратор, поставьте поддоны с мелко нарезанными травами в камеру и включите режим сушки;
• если дегидратора нет, положите газету с зеленью на подоконник, вынесите на балкон или оставьте в тени на свежем воздухе.
• сушеную зелень перемешайте, перетрите пальцами, чтобы у нее была однородная консистенция, а затем разложите по баночкам или контейнерам, плотно закрыв емкость.
Обратите внимание: Этот метод хранения хорош тем, что подходит практически для любой зелени. Засушить можно лук, укроп, сельдерей, кинзу, базилик, мяту и даже шпинат со щавелем. Если травы молодые, рубите их прямо со стеблями, ничего страшного не будет. Но, например, мяту и базилик лучше сушить листочками, а затем измельчать пальцами.
Вариант 2: Засолка
В банку с зеленью нужно добавить соль в пропорции 3:1
Чтобы сохранить вкус, аромат и полезные свойства зелени, опытные хозяйки прибегают к засаливанию. Для начала нужно избавиться от жестких стеблей или оборвать листочки (в зависимости от вида трав, с которой вы работаете), а затем нарубить зелень. Возьмите глубокую емкость, положите в нее измельченные травы и соль в пропорции 3:1, а затем хорошо перемешайте. Разложите подготовленную зелень по чистым и сухим банкам, плотно утрамбовывая ее, после чего закройте емкости крышками и уберите в холодильник. Через некоторое время зелень пустит сок и немного осядет, после чего вы сможете положить в банку еще немного измельченных трав, чтобы заполнить ее доверху.
Вариант 3: Заморозка
Замораживать зелень удобно в зип-пакетах. / Фото: povar.ru
Одним из самых популярных способов заготовки зелени является заморозка, наверное, потому что он очень простой. Нужно всего лишь нарезать зелень и разложить ее по zip-пакетам или пищевым контейнерам с герметичной крышкой. Чтобы точно знать, где какие травы лежат, емкости нужно подписать, после чего отправить в морозилку. Также можно не нарезать зелень, а упаковать целые пучки в пищевую пленку. Плотно обмотайте зелень, чтобы не было воздуха, и положите в морозильную камеру.
Вариант 4: Зеленое масло
Зеленое масло удобно делать в формочках для льда. / Фото: vannadecor.ru
Если вы любите пряные травы, например, базилик, орегано, тимьян или кинзу, их можно не просто высушить, а заморозить в растительном или сливочном масле. Получится очень вкусно. Для этого устраните стебли и другие твердые части, а затем максимально измельчите зелень. Подготовьте формочки для льда и выложите в ячейки нарезанные пряные травы – их нужно заполнить примерно на 2/3. Залейте сверху ароматным растительным маслом или растопленным сливочным, в зависимости от того, что вам больше нравится, и поставьте в морозильную камеру. Спустя сутки, когда кубики полностью застынут, достаньте их из формочек и разложите по пакетам. Советуем подписать каждый из них – через несколько месяцев вы вряд ли вспомните, что и в какой день замораживали, поэтому «шпаргалка» не будет лишней.
Вариант 5: Зеленая паста
Зеленая паста может храниться в холодильнике целый год. / Фото: domos.ru
Если вы за нестандартные решения, то кроме зеленого масла можно также приготовить зеленую пасту. Она отличается потрясающим ароматом, подходит для приготовления практически любого блюда, а еще может храниться в холодильнике целый год. Больше всего для этого рецепта подходит укроп и петрушка.
Нужно взвесить полкилограмма зелени, после чего положить ее в чашу блендера вместе с 20 граммами соли, 10 граммами сахара, цедрой половины лимона, двумя чайными ложками лимонного сока, 50 граммами очищенных зубчиков чеснока и 300 граммами растительного масла. Затем измельчить ингредиенты до однородной консистенции, чтобы получилось жидкое пюре, и разлить по чистым и сухим баночкам, оставляя примерно два сантиметра до верха. Последний этап – растительное масло. Налейте его в каждую емкость, чтобы слой составлял не менее одного сантиметра. Плотно закройте банки с пастой крышкой и поставьте в холодильник.
Вариант 6: Соус
Для этого соуса из зелени нужен только укроп. / Фото: cooku.ru
Продолжая тему оригинальных вариантов хранения зелени, предлагаем приготовить соус, состоящий из 300 граммов укропа, двух головок чеснока, одного лимона, 100 миллилитров растительного масла и соли. Зелень нужно нарезать крупными кусочками, положить в чашу блендера и измельчить до состояния пюре. Далее следует добавить очищенный чеснок, натертую цедру, лимонный сок и соль и хорошо все пробить. Последний ингредиент – растительное масло. Именно оно придает соусу нужную консистенцию. Добавьте его к другим компонентам, хорошо перемешайте и разложите по чистым маленьким банкам. Плотно закройте их крышками и поставьте на хранение в холодильник.
Есть еще один вариант соуса – из зелени, мяты и оливок. Подготовьте 300 граммов зелени (смесь укропа с петрушкой подойдет идеально), 20 граммов мяты, по одной столовой ложке соли и сахара, цедру одного лимона, две чайные ложки лимонного сока, два-три зубчика чеснока, 150 граммов оливок без косточек и 100 миллилитров оливкового масла.
Очередность добавления продуктов в чашу блендера следующая: крупно нарезанная зелень, очищенные зубчики чеснока, оливки, цедра лимона, лимонный сок и оливковое масло. Все ингредиенты нужно тщательно измельчить, чтобы получилась однородная масса. В конце нужно положить соль и сахар, еще раз хорошо перемешать и разложить по небольшим герметичным емкостям. Хранить готовый соус нужно в холодильнике.
Вариант 7: Зеленая аджика
Аджика бывает не только красной, но и зеленой. / Фото: donatewales.org
Да-да, есть и такая. Для ее приготовления нужно много ингредиентов, среди которых полкилограмма зеленого перца (острого), три головки чеснока, по 150 граммов петрушки и кинзы, 50 граммов листьев сельдерея, по две чайных ложки семян кориандра, хмели-сунели и уцхо-сунели, соль по вкусу.
С горьким перцем стоит работать осторожно, желательно в перчатках, чтобы не обжечь руки. Хорошо помойте его, уберите семена, а затем отложите на время, чтобы он высох. Вымытую и просушенную зелень вместе с очищенным чесноком и перцем пропустите через мясорубку, чтобы добиться нужной консистенции. Пряности измельчите в ступке, или если есть кофемолка, размелите в ней. Добавьте соль, после чего смешайте все ингредиенты в одной миске. Переложите аджику из тарелки в простерилизованную банку и хранить сколько нужно в холодильнике.
Вариант 8: Песто
Соус песто с кедровыми орехами. / Фото: svadba1000.ru
Очень вкусный соус, который идеально сочетается с пастой и другими блюдами. В его состав входит базилик (100 граммов), пармезан (50 граммов), чеснок (два-три зубчика), кедровые орешки (40 граммов), соль (по вкусу) и оливковое масло (100 миллилитров).
Удобнее всего песто готовить в блендере, но для начала нужно подготовить продукты. Базилик промойте, обсушите и уберите жесткие стебли. Чеснок очистите от шелухи и нарежьте тонкими слайсами. Сыр натрите на мелкой терке. После этого положите все ингредиенты в чашу блендера и измельчите – должна получится масса пастообразной консистенции. В конце добавьте еще немного соли, если нужно, и переложите соус в сухую и чистую банку. Емкость должна быть герметичной, чтобы долго храниться в холодильнике.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии