10 редких ретро фотографий звёзд середины XX века в неформальной обстановке

Их привыкли видеть в света софитов и в парадных костюмах. Ведь они звёзды! Но есть и другие фотографии этих известных музыкантов и актёров - домашние, семейные и сделанные в неформальной обстановке, когда они и не подозревали, что их снимают. В этом обзоре собраны именно такие фотографии, а запечатлены на них личности, которые были мега-популярны в прошлом веке, но помнят о них и сегодня
1. Одри Хепбёрн
Британская актриса и фотомодель, 1966 год.
Одри Хепбёрн - британская актриса, фотомодель и танцовщица, которая стала признанной иконой кинобизнеса и стиля. Одри была внесена Американским институтом киноискусства в списке величайших актрис американского киноиндустрии.
2. Фэй Данауэй
Американская актриса и лауреат премии «Оскар».
Фэй Данауэй - американская актриса, ставшая в 1977 году лауреатом премии «Оскар». Одна из наиболее известных американских киноактрис 1960-х-1970-х годов, пик карьеры которой пришёлся на Золотой век Голливуда. Популярность принесли её ключевые роли в знаковых картинах «Бонни и Клайд», «Китайский квартал», «Три дня Кондора» и «Телесеть».
3. Марлен Дитрих
Актриса, певица и секс-символ целой эпохи.
Марлен Дитрих - немецкая актриса, которая при жизни стала настоящей легендой, создав в кино один из совершенных женских образов и оказав большое влияние на моду и стиль.
4. Брижит Бардо и Шон Коннери
Французская актриса Бриджит Бардо и британский актер Шон Коннери во время съемок «Шалако», 1968 год.
Брижит Бардо - знаменитая французская киноактриса, певица, фотомодель и писательница, которая являлась одним из секс-символов 1960-х годов.
5. Перед началом съёмки
Брижит Бардо и Шон Коннери.
Шон Коннери - титулованный британский актёр и продюсер. Лауреат премии «Оскар», двукратный лауреат премии «BAFTA» и трёхкратный лауреат премии «Золотой глобус». За всю свою карьеру в кино снялся более чем в 70 фильмах. В 2003 году завершил свою полувековую карьеру и сейчас проживает с супругой на Багамских островах.
6. Фрэнк Синатра
Фрэнк Синатра с охраной в Майами-Бич, 1968 год.
Фрэнк Синатра - американский певец, актёр, кинорежиссёр и продюсер, который одиннадцать раз становился лауреатом премии «Грэмми». К концу жизни Синатра считался не только легендой музыкального стиля и вкуса, но и эталоном каждого аспекта американской культуры.
7. Урсула Андресс
Швейцарская киноактриса и секс-символ 1960-х годов.
Урсула Андресс - знаменитая швейцарская киноактриса, более всего известная как первая из «девушек Бонда». По-настоящему известной стала после участия в 1962 году в первом фильме о Джеймсе Бонде «Доктор Ноу», в котором сыграла главную женскую роль ныряльщицы за ракушками.
8. «Led Zeppelin»
Британская рок-группа, образовавшаяся в 1968 году в Лондоне
«Led Zeppelin» - британская рок-группа, которая была признана одной из самых успешных, новаторских и влиятельных в современной истории. «Led Zeppelin» стала не только одной из ведущих групп хард-рока, но и сыграла основополагающую роль в становлении хеви-метала.
9. Элвис Пресли
Американский певец и актёр. США, Лас-Вегас, 1964 год.
Элвис Пресли - легендарный американский певец и актёр, который за свою карьеру стал одним из самых коммерчески успешных исполнителей XX века. В 1986 году «король рок-н-ролла» стал один из первых музыкантов включённых в «Зал славы рок-н-ролла».
10. Совершенные фотографии Терри О'Нила
Совершенные фотографии Терри О'Нила.
Элтон Джон - британский певец, пианист и композитор, который занимает 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone и является одним из самых коммерчески успешных исполнителей 1970-х годов.
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