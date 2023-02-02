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В Ираке найден затерянный город Александра Македонского

Археологи в Ираке обнаружили город, который был потерян более двух тысяч лет. Удивительное открытие сделано с помощью военных беспилотников: заметив на полученных снимках что-то непонятное, армия передала их ученым.

В Ираке найден затерянный город Александра Македонского

Сейчас раскопками занимается группа исследователей из Великобритании. Они уже успели установить, что город был построен самим Александром Македонским. Обработав полученные с беспилотника фотографии, археологи смогли идентифицировать большое муниципальное здание, скрытое под пшеничными полями.

В Ираке найден затерянный город Александра Македонского

Джон МакГиннес (лидер группы) считает, что за первое и второе столетие до нашей эры город подвергся значительному греческому и римскому влиянию. На поверхность уже удалось достать несколько статуй.

В Ираке найден затерянный город Александра Македонского

Александр Македонский основал Калатга Дарбанд в 331 году до нашей эры. Здесь, в свое время, собирался цвет его войска — укрепленный замок располагался на горном перевале и был идеальным местом для нападения на персидского царя Дария III.

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