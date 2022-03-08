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Серия уникальных ретро фотографий, сделанных в США в первой половине XX века


Серия уникальных ретро фотографий, сделанных в США в первой половине XX века.

Серия уникальных ретро фотографий, сделанных в США в первой половине XX века.

В Европе гремели войны, свершались революции, начинались и заканчивались войны, а Соединённые Штаты, казалось, живут своей особой жизнью - за океан доносились только отголоски трагических событий. На фотографиях, собранных в этом обзоре царит особая атмосфера - комфорта, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне.

1. Стоянка для велосипедов


На стоянке для велосипедов в 1942 году.

На стоянке для велосипедов в 1942 году.

 

2. Ответственная работа


Балансировка винта в 1942 году.

Балансировка винта в 1942 году.

 

3. Уличная сцена


Приглашение на автомобильную прогулку в 1929 году.

Приглашение на автомобильную прогулку в 1929 году.

 

4. Семейный авто


Семейный авто в 1942 году.

Семейный авто в 1942 году.

 

5. Автомобильный эскорт


Серия уникальных ретро фотографий, сделанных в США в первой половине XX века

VIP-машины в 1940 году.

 

6. Выставочные экспонаты


Выставочные экспонаты от компании Дженерал Моторс 1939 год.

Выставочные экспонаты от компании Дженерал Моторс 1939 год.

 

7. Старый добрый Oldsmobile


На прогулку в Олдсмобиле в 1939 году.

На прогулку в Олдсмобиле в 1939 году.

 

8. Семейное фото


Семейное фото на фоне легкового авто в 1937 год.

Семейное фото на фоне легкового авто в 1937 год.

 

9. Автодилеры Pontiac


Автодилеры компании Pontiac в 1936 год.

Автодилеры компании Pontiac в 1936 год.

 

10. Испытания надувной лодки


Военные моряки на сухопутных испытаниях надувной лодки в 1942 году.

Военные моряки на сухопутных испытаниях надувной лодки в 1942 году.

 

11. На рубке речного катера


Восседая на рубке речного катера в 1927 году.

Восседая на рубке речного катера в 1927 году.

 

12. Буксировка транспортного средства


Буксировка после аварии в 1925 году.

Буксировка после аварии в 1925 году.

 

13. Автомобиль с прицепом


Легковой автомобиль с грузовым прицепом в 1925 году.

Легковой автомобиль с грузовым прицепом в 1925 году.

 

14. Перед игрой в гольф


На поле для гольфа в 1924 году.

На поле для гольфа в 1924 году.

 

15. Автомобильная прогулка


Автомобильная прогулка вдоль трамвайных путей в 1923 году.

Автомобильная прогулка вдоль трамвайных путей в 1923 году.

 

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Серия уникальных ретро фотографий, сделанных в США в первой половине XX века

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Серия уникальных ретро фотографий, сделанных в США в первой половине XX векаПодписаться на мой Instagram
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