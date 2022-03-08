Серия уникальных ретро фотографий, сделанных в США в первой половине XX века.

1. Стоянка для велосипедов

На стоянке для велосипедов в 1942 году.

2. Ответственная работа

Балансировка винта в 1942 году.

3. Уличная сцена

Приглашение на автомобильную прогулку в 1929 году.

4. Семейный авто

Семейный авто в 1942 году.

5. Автомобильный эскорт

6. Выставочные экспонаты

Выставочные экспонаты от компании Дженерал Моторс 1939 год.

7. Старый добрый Oldsmobile

На прогулку в Олдсмобиле в 1939 году.

8. Семейное фото

Семейное фото на фоне легкового авто в 1937 год.

9. Автодилеры Pontiac

Автодилеры компании Pontiac в 1936 год.

10. Испытания надувной лодки

Военные моряки на сухопутных испытаниях надувной лодки в 1942 году.

11. На рубке речного катера

Восседая на рубке речного катера в 1927 году.

12. Буксировка транспортного средства

Буксировка после аварии в 1925 году.

13. Автомобиль с прицепом

Легковой автомобиль с грузовым прицепом в 1925 году.

14. Перед игрой в гольф

На поле для гольфа в 1924 году.

15. Автомобильная прогулка

Автомобильная прогулка вдоль трамвайных путей в 1923 году .