Серия уникальных ретро фотографий, сделанных в США в первой половине XX века.
В Европе гремели войны, свершались революции, начинались и заканчивались войны, а Соединённые Штаты, казалось, живут своей особой жизнью - за океан доносились только отголоски трагических событий. На фотографиях, собранных в этом обзоре царит особая атмосфера - комфорта, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне.
1. Стоянка для велосипедов
На стоянке для велосипедов в 1942 году.
2. Ответственная работа
Балансировка винта в 1942 году.
3. Уличная сцена
Приглашение на автомобильную прогулку в 1929 году.
4. Семейный авто
Семейный авто в 1942 году.
5. Автомобильный эскорт
VIP-машины в 1940 году.
6. Выставочные экспонаты
Выставочные экспонаты от компании Дженерал Моторс 1939 год.
7. Старый добрый Oldsmobile
На прогулку в Олдсмобиле в 1939 году.
8. Семейное фото
Семейное фото на фоне легкового авто в 1937 год.
9. Автодилеры Pontiac
Автодилеры компании Pontiac в 1936 год.
10. Испытания надувной лодки
Военные моряки на сухопутных испытаниях надувной лодки в 1942 году.
11. На рубке речного катера
Восседая на рубке речного катера в 1927 году.
12. Буксировка транспортного средства
Буксировка после аварии в 1925 году.
13. Автомобиль с прицепом
Легковой автомобиль с грузовым прицепом в 1925 году.
14. Перед игрой в гольф
На поле для гольфа в 1924 году.
15. Автомобильная прогулка
Автомобильная прогулка вдоль трамвайных путей в 1923 году.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии